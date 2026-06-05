В Ярославле выставили на продажу известный итальянский ресторан — фото

Ресторан «Мамма Волга» открылся в октябре 2025 года Источник: читатель 76.RU

В Ярославле выставили на продажу итальянский ресторан «Мамма Волга». Заведение находится в центре города — на Республиканской улице, 72. Информация о реализации бизнеса появилась на сайте «Авито».

«Вложений не требует, всё сделано, всё работает. Маленькая, но компактная открытая кухня. Зал на 20 мест. Приятная арендная ставка и хороший собственник, что немаловажно», — отмечается в объявлении.

Бизнес продают за 2,8 млн рублей. Общая площадь помещения — 49 квадратных метров. Указано, что окупаемость возможна за 18 месяцев. Стоимость аренды составляет 90 тысяч рублей.

По данным «Яндекс Карт», у ресторана «Мамма Волга» рейтинг 4,7 балла из 5. Комментаторы отмечают еду, атмосферу и необычный интерьер.

Ресторан работает в Ярославле с осени 2025 года. Открыли его супруги Ярослава и Оливье Бриду. Ранее семья перебралась в Россию из Бельгии. Как рассказали предприниматели в разговоре с 76.RU, решение о продаже заведения итальянской кухни было вынужденным.

Супруги — Ярослава и Оливье — переехали в Россию из Бельгии в 2024 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Мы развиваемся: только подписали контракт с первым франчайзи „Фритики“ в Рыбинске — нашего первого кафе в России, а несколько дней назад в тестовом режиме открыли „Фритики“ в Ярославле на площади Юности. Как только настроим все процессы, будем искать сюда франчайзи или партнера. Для кафе „Мамма Волга“ мы также ищем партнера, чтобы развивать проект вместе», — рассказала Ярослава Воронцова.

Нам хочется, чтобы открывались заведения нового формата, в которых люди, которым нравится готовить, могли бы сразу начать работать самостоятельно, на себя. При этом важно, чтобы акцент по-прежнему оставался на главном для нас — качестве и семейном уюте. Ярослава Воронцова совладелица ресторана «Мамма Волга»

«Фритики» — уличное кафе, фишкой которого стала картошка фри, смэш-бургеры и бельгийские вафли.

Ранее мы публиковали историю семьи из Бельгии Ярославы и Оливье, которые переехали жить в Ярославль.