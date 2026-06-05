НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

2 м/c,

сев.

 756мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 74,30
EUR 86,27
Состояние раненых при атаке дрона
Ярославец в культовом фильме
Где отдохнуть этим летом
Подарили певцу картошку
Как отметить свадьбу в Ярославле
Выгнали с ЕГЭ
Новые «Пауки» — адреса установки
Позвал замуж на концерте
Что происходит на ПМЭФ
Бизнес В Ярославле выставили на продажу известный итальянский ресторан — фото

В Ярославле выставили на продажу известный итальянский ресторан — фото

Владельцы заведения объяснили причину этого решения

584
Ресторан «Мамма Волга» открылся в октябре 2025 года | Источник: читатель 76.RUРесторан «Мамма Волга» открылся в октябре 2025 года | Источник: читатель 76.RU

Ресторан «Мамма Волга» открылся в октябре 2025 года

Источник:

читатель 76.RU

В Ярославле выставили на продажу итальянский ресторан «Мамма Волга». Заведение находится в центре города — на Республиканской улице, 72. Информация о реализации бизнеса появилась на сайте «Авито».

«Вложений не требует, всё сделано, всё работает. Маленькая, но компактная открытая кухня. Зал на 20 мест. Приятная арендная ставка и хороший собственник, что немаловажно», — отмечается в объявлении.

Бизнес продают за 2,8 млн рублей. Общая площадь помещения — 49 квадратных метров. Указано, что окупаемость возможна за 18 месяцев. Стоимость аренды составляет 90 тысяч рублей.

В объявлении о продаже ресторана говорится, что средний чек в заведении&nbsp;— от 1000&nbsp;до 2999 рублей | Источник: «Авито»В объявлении о продаже ресторана говорится, что средний чек в заведении&nbsp;— от 1000&nbsp;до 2999 рублей | Источник: «Авито»
Всего в ресторане 20 посадочных мест | Источник: «Авито»Всего в ресторане 20 посадочных мест | Источник: «Авито»

По данным «Яндекс Карт», у ресторана «Мамма Волга» рейтинг 4,7 балла из 5. Комментаторы отмечают еду, атмосферу и необычный интерьер.

Ресторан работает в Ярославле с осени 2025 года. Открыли его супруги Ярослава и Оливье Бриду. Ранее семья перебралась в Россию из Бельгии. Как рассказали предприниматели в разговоре с 76.RU, решение о продаже заведения итальянской кухни было вынужденным.

Супруги&nbsp;— Ярослава и Оливье&nbsp;— переехали в Россию из Бельгии в 2024 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСупруги&nbsp;— Ярослава и Оливье&nbsp;— переехали в Россию из Бельгии в 2024 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Супруги — Ярослава и Оливье — переехали в Россию из Бельгии в 2024 году

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Мы развиваемся: только подписали контракт с первым франчайзи „Фритики“ в Рыбинске — нашего первого кафе в России, а несколько дней назад в тестовом режиме открыли „Фритики“ в Ярославле на площади Юности. Как только настроим все процессы, будем искать сюда франчайзи или партнера. Для кафе „Мамма Волга“ мы также ищем партнера, чтобы развивать проект вместе», — рассказала Ярослава Воронцова.

<p>Ярослава Воронцова</p><p>Ярослава Воронцова</p>

Нам хочется, чтобы открывались заведения нового формата, в которых люди, которым нравится готовить, могли бы сразу начать работать самостоятельно, на себя. При этом важно, чтобы акцент по-прежнему оставался на главном для нас — качестве и семейном уюте.

Ярослава Воронцова

совладелица ресторана «Мамма Волга»

«Фритики» — уличное кафе, фишкой которого стала картошка фри, смэш-бургеры и бельгийские вафли.

Ранее мы публиковали историю семьи из Бельгии Ярославы и Оливье, которые переехали жить в Ярославль.

Видеоистория пары из Бельгии, приехавшей в Россию

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Ресторан Продажа Итальянский ресторан
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Ну конечно, бизнес такой успешный, приносит постоянный доход, и поэтому его надо продать. А как иначе? все по законам рынка .
Гость
8 минут
Быстро здесь наработались и нажились.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«Один воздушный шарик на весь класс». Выпускница ковидного 2020 года — о том, почему завидует тем, кто сейчас оканчивает школу
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Мнение
«От кого мы защищаем детей?»: пиарщица из Ярославля высказалась о проблемах современных родителей
Светлана Израйлева
Журналист
Рекомендуем