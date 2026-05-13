«Оружейный барон»: как житель маленького поселка разбогател на деревянных игрушках — за 4 месяца он выручил 160 млн

Сергей Силаев из поселка Вознесенское рассказал о своем бизнесе Источник: Александр Крымов

«Я оружейный барон» — так про себя в шутку говорит 36-летний Сергей Силаев. В небольшом поселке в 250 километрах от Нижнего Новгорода он организовал крупное по здешним меркам производство детских игрушек VozWooden. Малая родина бизнесмена всегда славилась знаменитой полхов-майданской матрешкой, которую местные делают на дому, но Сергей не стал останавливаться на кустарном промысле.

Последние 10 лет предприниматель производит деревянное игрушечное оружие по мотивам популярных компьютерных игр. Сначала он делал копии ножей и пистолетов из Counter Strike, а сейчас — из мобильного шутера Standoff. Теперь значительная часть местных работает на производстве Сергея, а в некоторых цехах можно увидеть причудливую картину: десятки взрослых женщин собирают «оружие». Как сегодня устроено производство и что о своем необычном бизнесе рассказывает Сергей, — в материале NN.RU.

Как зародилось дело Сергея

Деревянными токарными изделиями в поселке Вознесенское занимаются веками. Этим народным промыслом зарабатывали не только родители Сергея, но и его прадед еще при царской России. Сам предприниматель научился работать по дереву в 13 лет: делал матрешек, брелоки и другие сувениры. Подростком он уехал учиться в город, но найти свое место там не получилось — так Сергей вновь оказался на малой родине. Вариантов, чем заняться, было немного, поэтому вместе с мамой он стал ездить по ярмаркам и продавать деревянные изделия.

— Мне всегда казалось, что этот рынок местечковый. Но, когда в него погрузился, понял, что людям реально нужны вещи из дерева. Я видел, как лежит пластиковая разноцветная игрушка, а рядом простая деревянная. Дети в 80–90% случаев выбирали вторую. Я не знаю, как это работает. Какая-то магия! — вспомнил Сергей в разговоре с NN.RU.

К одной из поездок на ярмарку он решил подготовиться основательно. Сергей, которого интересовало оружие, заметил, что сегмент товаров для подростков пустует: игрушки делали либо для детей помладше, либо для взрослых. Будущий предприниматель изготовил из дерева мечи и арбалеты — и у него раскупили всё подчистую.

Параллельно с работой по дереву парень увлекался и компьютерными играми. Как раз в 2013 году в популярнейшем в СНГ шутере появились скины — возможность менять облик виртуального оружия. Одни варианты часто попадались игрокам и были дешевыми, другие — редкими и дорогими. Это тут же сформировало рынок с реальными деньгами: сегодня некоторые скины стоят миллионы долларов.

Детали для изделий перед лакировкой Источник: Александр Крымов

Сергей быстро понял: оружие со скинами как в игре будет пользоваться спросом у подростков. Вместе с товарищем, у которого был фрезерный станок, он сделал первые чертежи под раскрой и заказал детали для игрушек. На очередной ярмарке будущий бизнесмен устроил настоящий фурор: мальчишки сразу узнавали оружие из игры и тут же его раскупали. Тогда за один день Сергей заработал месячную зарплату — 50 тысяч рублей.

Из гаража — в цех

Затем он подзаработал денег, набрал базу оптовиков среди знакомых «ярмарочников» и начал сбывать им товар, произведенный уже в совместной мастерской, на которую был потрачен весь первый доход. За первый месяц работы предприниматели выручили миллион рублей.

— Когда мы выходили на маркетплейс, мы были одними из первых. Там еще даже не было такого направления, как игрушечное оружие. В категории сюжетно-ролевых игр было всего 40 поставщиков. Сейчас это десятки тысяч. Случается пандемия, маркетплейсы становятся более популярными, и у нас всё поперло. Потом усовершенствовали процессы, расширяли производство, набирали команду, придумывали новые товары и так далее, — рассказал Сергей.

Так его дело выросло из гаражного станка в производство на полторы тысячи квадратных метров. Сейчас на предприятии работают порядка сотни человек, большинство из которых — местные жители. Сотрудники изготавливают не только игрушечное оружие, но и ночники, пазлы и другие товары. За первый квартал 2026 года выручка компании составила 160 миллионов рублей.

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Сейчас на предприятии есть цеха печати, лакировки, покраски, шлифовки материалов, а также финальной сборки, контроля качества и упаковки изделий. Производство работает по принципу участков, а не конвейера. Каждая деталь проходит свой путь от цеха к цеху. Такая модель максимально гибкая и позволяет относительно просто начать производить новую продукцию.

Сначала на завод поступает шлифованная фанера, ее разрезают и направляют в цех… снова для шлифовки! Сергей говорит, что изначально материал недостаточно обработан и эту манипуляцию необходимо провести повторно. После фанеру красят белой краской, с помощью принтера наносят необходимый рисунок, вырезают детали на лазерном станке и лакируют. Дальше полученные детали отправляются в цех ручной работы, где сотрудники собирают готовые изделия. Их проверяет отдел контроля качества и отправляет на упаковку.

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Игрушечное оружие — основное направление предприятия. Модели получаются полностью функциональными и детализированными: ножи складываются и раскладываются, а из автоматов можно стрелять с помощью специальных резинок. Различные детали вроде затворов у деревянных копий тоже рабочие.

Сергей Силаев сколотил целое состояние на деревянных игрушках Источник: Городские медиа

— Товары в текущем виде, как сейчас, никак не связаны с нашими традиционными игрушками. Но у меня есть мечта. Я хочу нашу игрушку переизобрести. У нас много традиционалистов, которые подходят и говорят: «А че вы делаете это? У нас же есть матрешка!» Но они не понимают, что в текущем виде она никому не нужна. Чтобы ее снова сделать модной и интересной, навязывание типа «приказываем продавать матрешки» не поможет. Нужно ее переизобрести, и я понимаю, как это сделать. Но нужно вложить много труда, и, скорее всего, этот проект не будет приносить дохода. Это будет чисто для души, — поделился Сергей.

«Мы тоже играли с ножами, но настоящими»: об этичности бизнеса

Нередко Сергей сталкивается с этическими вопросами по поводу своего бизнеса. Мол, производит детское оружие, которое приводит к насилию. Бизнесмен категорически с этим не согласен. Говорит, его товары, наоборот, помогают понимать, что такое хорошо, а что такое плохо: увидеть на уровне игры ролевую модель «защитника» или «грабителя». Ведь в жизни с этим многим так или иначе придется столкнуться, поэтому лучше быть готовым.

Сергей показал одну из игрушек в деле Источник: Александр Крымов

— Мы тоже в детстве играли с ножами. Но только у нас были настоящие «бабочки». А это как раз безопасный вариант, ведь мальчишки в любом случае к такому будут тянуться, — считает он.

Предрассудков у Сергея нет и насчет компьютерных игр. Он считает: если не прожигать жизнь за монитором, а выделить час-другой, чтобы отдохнуть после учебы или работы, в них нет ничего плохого.

— Сейчас есть проблемы с социализацией детей. Мы всё лето проводили на улицах, а в настоящее время родители боятся выпустить ребенка даже во двор. У меня, например, у сына есть друг из Москвы. И они вместе играют в Roblox. Они никак не могут встретиться в реальности, но игра помогает находить друг друга. По-моему, это очень классно, — поделился бизнесмен.