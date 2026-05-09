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Бизнес «Не знала, должна ли платить на свидании»: как селянка открыла школу этикета и учит жителей разных стран

«Не знала, должна ли платить на свидании»: как селянка открыла школу этикета и учит жителей разных стран

У Ольги есть ученики из Эстонии, Швейцарии и даже Америки. Ее история — в видео

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Источник:

Городские медиа

Ольга родилась и выросла в селе Новокалманка Алтайского края, но после обучения в университете поняла, что ее тянет тема этикета настолько, что спустя время она открыла собственную школу, где сегодня обучаются жители разных стран мира. О том, почему ведущий эксперт в начале пути назвал ее дилетанткой, как Ольга увлеклась этикетом и почему она сменила фамилию — смотрите в нашем видео.

Окончив школу, Ольга переехала в Барнаул, чтобы получить высшее образование, а уже после учебы в университете почувствовала интерес к этикету, поскольку не знала и элементарных правил поведения в обществе:

«Помню, могла прийти на встречу с молодым человеком и чувствовать себя довольно неловко из-за того, что не понимала, стоит ли мне предложить заплатить за себя, мешкалась, нервничала, хотя в этикете, например, есть правило о том, что платит именно приглашающий. Поэтому, когда в тебе есть такая вот необходимая база, ты можешь сохранить лицо, чувство собственного достоинства и уже не трясешься в нервном непонимании», — говорит Ольга.

Изучать такую узкую нишу еще в начале 2010-х Ольге пришлось самостоятельно, поскольку этикет не был так сильно распространен, как сейчас. Затем хобби переросло в дело всей жизни.

ПО ТЕМЕ
Полина ШевчуковаПолина Шевчукова
Полина Шевчукова
корреспондент
Этикет Бизнес Видео Правила поведения
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Комментарии
1
Гость
9 мая, 19:56
Из Эстонии, Швейцарии, Америки могут быть только пленные.
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