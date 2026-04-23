«Дочь угрожала покончить с собой»: зумеры хотели заработать на непонятной IT-схеме, а остались с кредитами

По всей России — больше сотни пострадавших в разных городах Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Скандал вокруг российской IT-компании RC Group разрастается всё сильнее: вслед за обысками в офисе фирмы в Санкт-Петербурге и уголовным делом в Екатеринбурге к расследованию подключилось и МВД по Татарстану.

Наши коллеги из 116.RU поговорили с некоторыми клиентами, потерявшими деньги, и попытались разобраться, как устроена работа компании.

Чем занимается RC Group

Эта группа компаний, которая, как указано на ее официальном сайте, «специализируется на развитии широкой линейки IT‑продуктов» для бизнеса и частных лиц. По факту фирма предоставляет доступ к заработку: человек может купить возможность подключать других партнеров, получая деньги от их работы, — классическая схема сетевого бизнеса.

В интернете и СМИ RC Group нередко упоминают в негативном ключе. Люди, которые принесли в контору деньги (зачастую кредитные), не могут их вернуть. Пострадавшие есть уже во многих городах. Сами представители компании утверждают: они не мошенники и не пирамида, а в негативных публикациях видят происки конкурентов.

Доверие потенциальным клиентам внушает официальный сайт компании, где опубликованы документы от авторитетных ведомств: там и сертификат соответствия «Халяль», и аккредитация от Министерства цифрового развития, и лицензия от Банка России (на деятельность жилищного накопительного кооператива), и благодарность от кадетского корпуса ФСБ России, и поддержка СВО.

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RC Group — действительно группа, поскольку такого юридического лица не существует. Основная фирма, которая работает под этим брендом, — ООО «УК „ЭРСИ ГРУПП“». На нее и зарегистрирован товарный знак RC. Это же юрлицо значится в документах, опубликованных на официальном сайте. Кроме того, с RC Group связаны еще несколько компаний, причем примерно с аналогичным составом владельцев и руководителей. Они также указаны в документах выше.

Что известно об «УК „ЭРСИ ГРУПП“»? Узнать Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», «УК „ЭРСИ ГРУПП“ зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2021 году. Генеральным директором значится Дмитрий Лазаров, он же был одним из учредителей, но вышел из состава владельцев. Сейчас ими числятся Елена Мищенко, Мария Михайлова и Егор Патов — на официальном сайте компании они указаны как ее основатели. При этом финансовые результаты неровные: по итогам 2024 выручка упала на 36%, до 46 млн рублей, а чистая прибыль составила 27,2 млн. В компании числится 16 сотрудников, налоговая задолженность фирмы за 2025 год — 8,9 млн рублей.

«Сумма ущерба — от 50 до 200 тысяч рублей»

В Татарстане самые крупные представительства компании расположены в Казани и Набережных Челнах. В столице республики офис RC Group, согласно данным «Яндекса», находится в самом центре. На сервисе у компании всего одна звезда и несколько негативных комментариев. Вот часть из них:

О том, что МВД Татарстана возбудило сразу два уголовных дела по факту деятельности RC Group, стало известно в марте. Расследования идут в Казани и в Набережных Челнах. Потерпевшими уже признаны более 150 человек.

«Сумма ущерба варьируется от 50 до 200 тысяч рублей. Клиентам предлагалось приводить в компанию как можно больше друзей, знакомых и родственников за определенные бонусы. В действительности же обещанных результатов от купленных программ многие из обратившихся в компанию не получили», — пояснили в ведомстве.

С исками к RC Group в суды также обратились жители Лениногорска, Лаишево и Альметьевска. Всего в отношении «УК „ЭРСИ ГРУПП“» нам удалось найти как минимум 33 иска, причем 11 из них зарегистрированы именно в Татарстане.

Журналисты 116.RU поговорили с некоторыми клиентами, которые считают себя пострадавшими от деятельности RC Group. Ниже — их версии (все имена изменены).

«Кредит на 250 тысяч и угрозы»

Один из заявителей — Михаил — поделился с редакцией копией документа, который еще год назад направил в МВД по РТ.

Мужчина попал в «сети» весной прошлого года, его позвал знакомый — Аяз. История закрутилась молниеносно: 4 марта он пришел в офис компании, где Аяз вместе с другим сотрудником RC Group, Рамилем, в красках расписывал плюсы сотрудничества.

«Рамиль рассказал, что он в этой компании работает уже продолжительное время, что они якобы сотрудничают с крупнейшими маркетплейсами, ретейлерами и банками, также у них есть поддержка со стороны Госдумы, поэтому у них всё законно. Указал, что у них есть халяль-сертификаты, то есть все действия с их стороны одобряются религией. Далее Аяз включил презентацию о своих достижениях в этой компании, показывал свои счета в приложении RC Group. Сказал, что благодаря этой организации он купил новую машину из салона, за наличные деньги купил 2 квартиры, то есть даже не в кредит и не в ипотеку», — пишет наш герой в своем заявлении.

Михаила заинтересовала перспектива хорошего дохода, а упоминание крупных корпораций успокоило бдительность. В итоге на следующий день разговор перешел на стадию подбора тарифов, на выбор предложили несколько: на 20, 50, 120, 250 и 450 тысяч рублей.

Представители RC Group настаивали сразу же оплатить тариф, чтобы «войти в компанию», говорит наш собеседник. Михаил хотел вложить 20 тысяч рублей, но ему сказали, что с такой суммой ничего не заработать и нужно идти на высокие тарифы.

«Я сказал, что у меня нет таких денег. На что был ответ: если на руках сейчас нет таких денег, можно оформить кредитную карту либо взять кредит. Аяз попросил меня открыть приложение Т-Банка и показать, что у меня нет оформленной кредитной карты, предложил открыть ее сейчас, я отказался. Он начал настаивать взять кредит, якобы он в течение месяца быстро окупится. Они вдвоем еще долго агрессивным тоном уговаривали меня взять кредит, потому что так делают все, уверяли, что проблем не будет», — пишет Михаил в заявлении.

Если на руках сейчас нет таких денег, можно оформить кредитную карту либо взять кредит. Михаил

Мужчину заверили: если он приведет в компанию четырех человек, которые тоже купят тарифы, то получит бонус быстрого старта от приложения — 262 тысячи.

«Аяз попросил мой телефон, чтобы установить мобильное приложение компании и зарегистрировать меня в нем. Я передал. В этот момент со мной начал диалог Рамиль. Параллельно Аяз попросил открыть приложение Т-Банка, чтобы подать заявку на кредит, посмотреть, одобрят вообще мне или нет. Он попытался оформить кредитную карту, но от банка пришел отказ, далее уже он оформил заявку на кредит, который одобрили мне, в размере 282 тысяч рублей. Когда он подавал заявку на кредит, я увидел, что он указал мою заработную плату 365 тысяч, на что я еще спросил: „Зачем так много?“ Аяз ответил, что по-другому мне не одобрят кредит», — пишет Михаил в своем заявлении.

По его словам, «наставники» уверяли, что только подадут заявку, но оформлять кредит не будут. В итоге заем был взят.

«Аяз из этой суммы перевел на мою банковскую карточку 250 тысяч, а оттуда отправил деньги в приложение своей компании раздельными платежами по СБП», — пишет Михаил в своем иске.

Банковская выписка, подтверждающая переводы денег, есть в распоряжении редакции. Средства ушли тремя платежами в ООО «РКТехнологии» (еще одна компания, которая работает под брендом RC Group и принадлежит вышеуказанным «лидерам»).

Банковская выписка подтверждает перевод денег в RC PAY Источник: личный архив героя

Михаил говорит, что после оплаты ему не дали никаких документов и договоров, от него просили просто поставить галочки в приложении. А после сразу поручили начать обзвон контактов из телефонной книги, чтобы привести в офис новых клиентов.

«Аяз просил при созвоне ничего не объяснять о компании, что всю информацию нужно будет человеку объяснять при личной встрече в офисе и разговор будет вести он сам. На этом мы разошлись. Выйдя из офиса, немного отойдя от этих навязчивых разговоров, я понял, что компания работает по принципу финансовой пирамиды», — пишет Михаил в своем заявлении.

Спустя несколько часов наш герой встретился со своим наставником и сказал, что хочет выйти из системы и вернуть деньги.

«Он мне ответил: „Либо приводишь к нам 4 человек, либо ты деньги потерял“. Я отказался, на что Аяз ответил: „Я тебе ничего не верну, пиши в поддержку“, также он пригласил меня на следующий день в офис, чтобы обзванивать людей и приглашать их. Я отказался, написал в поддержку приложения RC Group с просьбой вернуть деньги, так как я даже не пользовался их приложением и не буду», — пишет Михаил.

По словам нашего героя, в приложении ему прислали шаблон заявления, которое он заполнил и отправил на электронку компании. Его копия также есть в нашем распоряжении. Документ ушел в ООО «РК» на имя генерального директора Усанова. Ответа до сих пор нет, прошло уже больше года.

Михаил направил заявление и в Банк России Источник: личный архив героя

На следующий день Михаил пошел в полицию и отправил обращение в Банк России с подробным описанием случившегося и требованием признать компанию финансовой пирамидой.

«Я написал заявление в МВД, после этого мне от Аяза поступали звонки с угрозами. Компания обманным путем получила доступ к банку с моего телефона, без моего ведома взяла кредит. Я считаю, что это мошенническая схема, схема финансовой пирамиды. Таким образом, действиями указанных лиц мне причинен материальный ущерб на сумму 282 тысячи рублей, который является для меня значительным», — написал Михаил.

Спустя год он закрыл кредит, но до сих пор ни о каких подвижках в деле Михаилу не известно.

«Я не верю, что здесь что-то решится. Я выплатил кредит и просто попрощался с деньгами. Хочу забыть всё как страшный сон», — рассказал он.

«Угрожала покончить с собой»

У школьной учительницы Елены из-за RC Group развернулась настоящая драма. До лета 2024-го у нее была спокойная жизнь: две взрослые дочки, муж, школа. Но в один момент Елена поняла, что у дочери появились секреты.

«Моей младшей тогда было 18 лет, только окончила школу. Моя девочка-паинька стала куда-то пропадать, приходить в невменяемом состоянии. Говорила, что работает, но денег у нее не было. А подробностей никаких не было, она стала очень скрытной. Я тогда очень за нее испугалась», — рассказала Елена.

Женщина настолько отчаялась, что даже обратилась к частному детективу. Она попросила выяснить, что за тайны появились у дочери и куда она девает заработанные деньги.

«Детектив разобрался и всё мне рассказал. Я была в ужасе! Оказывается, она набрала кредитов, не могла их закрыть, капали проценты. В то же самое время мне начали названивать кредиторы и требовать денег. Я не знала, что с этим всем делать. Муж у меня человек жесткий, я ему рассказала только половину, боялась его реакции, так что справляться в основном мне приходилось одной», — говорит мать девушки.

Дочь набрала кредитов, не могла их закрыть, капали проценты. Елена

Оказалось, что дочка разместила объявление о поиске работы. С ней связались и пригласили в офис, предложив вчерашней школьнице «высокооплачиваемую работу в IT-компании».

«Помню, она тогда такая радостная пришла, довольная. Оказывается, в тот же день в офисе она дала свой телефон сотрудникам, они ей открыли кредитки и вывели оттуда 120 тысяч. Проработала она там месяца два. В это время новые „друзья“ и днем и ночью таскали ее по клубам и по всяким развлекательным заведениям, вместе выезжали на природу. Я вообще перестала видеть ребенка», — рассказывает Елена.

Самостоятельно закрыть долги у девушки не получалось, появились проценты по кредиткам. Общая сумма долгов перед банками достигла 160 тысяч. И в этот момент Елена узнала правду.

«Я пыталась открыть дочке глаза, говорила, что она связалась с мошенниками, что на работе деньги дают, а не забирают. Но она была словно одурманена, орала на меня, говорила, что я ничего не понимаю. Как я потом выяснила, ее „наставники“ заранее подстелили себе соломку. Они убедили мою девочку, что родители ничего не поймут и они вообще чуть ли не враги, а вот наставники — настоящие друзья. Они очень сильно привязывали к себе детей», — говорит Елена.

Вразумить дочь получилось далеко не сразу. Конфликт только набирал силу, пока мать билась в отчаянных попытках достать дочь из «плохой компании».

«Мне детектив дал адрес офиса. Я думала, что дочка там. Туда еще просто так не зайти. Ждала у двери, когда ее кто-то откроет магнитным ключом. Дождалась, пока не пришел мужчина. Оттолкнула его и заскочила в офис. Я увидела там вещи своей дочки и подумала, что она прячется от меня. До того дошли наши отношения. В офисе я увидела еще нескольких детей лет до 20 и двух бабушек. Я стала их с криками прогонять оттуда, устроила настоящий скандал.

Честно, думала, что меня просто покалечат, но страха тогда вообще не было. Я просто хотела спасти дочь и других таких же простофиль. На меня пошли пятеро, трое из них были крупными парнями. Они меня окружили. Я стала угрожать вызвать наряд, а они смеялись мне в глаза и шли на меня. Благо, я заранее позвонила мужу и попросила приехать. Он зашел в этот самый момент и просто спас меня. Увидев мужа, эти нелюди отошли от меня. Дочка, оказывается, вообще в тот момент из их офиса уходила за едой», — рассказала Елена.

Уезжая из офиса, родители забрали с собой дочь почти насильно, отвезли ее на дачу за город.

«У нее была истерика, она орала, угрожала покончить с собой и говорила, что я ей больше не мать. Честно, я не понимаю, как я выжила тогда. Для матери нет ничего ужаснее, чем видеть, как ребенок сам себя губит. И дело же было не только в деньгах, но еще и в образе жизни. Она же перестала дома ночевать!» — делится Елена.

Для матери нет ничего ужаснее, чем видеть, как ребенок сам себя губит. Елена

Спустя время дочка признала, что просто потеряла деньги и влезла в кредиты. Елена пыталась уговорить ее пойти в полицию, но «дружба» для нее оказалась дороже.

«Она наотрез отказывалась идти в полицию. Говорила, что подставит своих друзей и что они такие же жертвы, а заявлением она им только хуже сделает. Я тогда жестко взялась со свою дочь, контролировала, где она и с кем. Эти „подружки“ ей еще год написывали, потом перестали, слава богу», — рассказала героиня.

После этой истории прошло почти 2 года. Но семья до сих пор не оправилась. Сестры, которые раньше были близки, полностью прекратили общение.

«Старшая видела, как сильно я нервничала, что мне пришлось пережить, и винила младшую. Они теперь не общаются. Да и трещина в отношениях с младшей всё еще огромная. За это время многое было потеряно, у моей девочки жизнь не по той дороге пошла. Учиться стала кое-как, чуть не отчислили, друзья снова какие-то нехорошие появились», — говорит Елена.

С кредитом, к слову, расплачиваться пришлось маме. Сначала женщина отправляла дочь на работу, но та была не в состоянии закрыть такие большие долги. В итоге кредитку вместе с набежавшими процентами пришлось оплачивать самой Елене. Она говорит, что с учительской зарплатой в 28 тысяч рублей это была настоящая кабала, которая, благо, уже позади.

«Я понимаю, что моя семья не одна пострадала от RC Group. Есть разные чаты, где общаются пострадавшие. У кого-то долги в 50 тысяч, у кого-то в 300. Разрушены семьи, отношения. Мы просто ждем, когда власти сделают хоть что-то, чтобы остановить эту вербовку детей. Туда же завлекают ребят лет 20, которые еще ничего не смыслят. Вот так и приходится им взрослеть. Но это слишком жестоко по отношению к тем, кто только начинает жить», — размышляет Елена.

Спустя год после той истории Елена, убираясь дома, нашла бумаги дочки. Тогда она лучше поняла поведение ребенка. Ниже — лишь некоторые выдержки из так называемого морального контракта.

«Я понимаю, что значит „поднимать негатив только вверх“».

«Я выбираю год в этом бизнесе без анализа результатов».

«Я понимаю, что если не буду работать по действующей системе, то я не получу желаемого результата и в его отсутствии буду виноват я сам».

«Я понимаю, что эта компания не является финансовой пирамидой, хайпом и прочим».

«Я знаю, что наставник не мусорка».

«Привести 5 клиентов и забрать 600 тысяч»

Другой герой, Гусейн, можно сказать, везунчик. Студент тоже столкнулся с RC Group, но потерял там 1,5 тысячи рублей. Вот его история.

«Я в том году познакомился с девушкой в интернете, общались и вот решили встретиться. Она пригласила меня к себе в офис: познакомиться поближе и рассказать о своей работе. Это оказался офис RC Group. Когда я пришел, она сразу позвала еще троих своих коллег. И вот они вчетвером стали мне рассказывать о компании, о том, как они зарабатывают.

Они спросили меня, сколько я получаю. Я специально сказал, что у меня на счету есть 300 тысяч, и тогда они сразу позвали какого-то своего главного мужика, он стал меня убеждать войти к ним на все 300 тысяч, потому что я у них заработаю вдвое больше. На вопрос о гарантиях мне ответили: чтобы удвоить сумму, я должен привести к ним в компанию 5 новых клиентов. Якобы от каждого, кого я приведу, мне будет падать доля.

Я не поддавался на их уговоры, хотел слиться, говорил, что нужно посоветоваться с родителями. Они согласились меня отпустить из офиса, только если я куплю билет на какую-то их бизнес-консультацию, которая должна была пройти на следующий день. Я перевел их главному мужчине полторы тысячи, чтобы уйти. Никакого билета мне не дали.

На следующий день я вернулся, чтобы потребовать свои деньги назад, потому что я не хотел иметь с этой компанией ничего общего. Но мне отказали, сказали, что деньги за билеты уже перевели в Питер, потому что там их главный офис. Тогда я потребовал, чтобы мне на руки хотя бы дали билет, за который я заплатил. Мне отказали. В итоге я просто ушел», — рассказал нам Гусейн.

Rc.shopping, куда ушли деньги, — это онлайн-маркетплейс, часть экосистемы RC Group Источник: личный архив героя

«Мы массировали ягодицы соседа»

Еще одна пострадавшая — студентка Алина — потеряла 18 тысяч рублей. Она столкнулась с RC Group летом прошлого года, познакомившись с парнем в одном из сервисов для знакомств. У пары завязалось общение, и новый знакомый пригласил Алину на «интересное мероприятие».

«Он мне сказал, что идет на классное мероприятие и я там познакомлюсь с классными, богатыми людьми. Я подумала, что „Ривьера“ — это солидное место, и пошла. Оказалось, что это презентация. Мне еще и за вход пришлось заплатить 2 тысячи рублей», — говорит Алина.

На презентации было много людей и много молодежи, а на сцене выступали разные спикеры и лидеры, говорили об «успешном успехе», проводили тренинги и рассказывали о том, что отличает «мышление миллионера».

Источник: личный архив Алины

«Там все хлопали, танцевали, проводили ритуалы. А потом была тайная практика: мы массировали ягодицы соседу, и нам сказали, что, если ты не можешь отключить мозг, не станешь миллионером. Мне всё это было очень странно, но я вела себя как все, чтобы не выделяться», — говорит девушка.

Алина, общаясь с участниками встречи, обратила внимание на то, что они буквально боготворят своих наставников.

«Там ребята молодые, как я, и я удивилась, что они ставят наставников выше, чем родителей. А парень, который меня привел, у него глаза такие широкие-широкие были, когда он мне рассказывал, что наставники — это и есть их родители и они никогда ничего плохого не скажут. В его иерархии наставники стояли выше родителей. Я прямо видела, что он в это искренне верит», — рассказала Алина.

Сразу после «презентации» студентку окружили несколько человек, которые стали ее убеждать в выгодности бизнеса и предлагали оплатить участие в проекте.

«Вокруг меня было несколько человек, они меня убеждали взять кредит и вложиться к ним. Я говорила, что против кредитов. Но они настояли, что кредитная карта — это не кредит. И я могу перейти на тариф Smart, заплатив 18,5 тысячи, а деньги эти отобью всего за неделю. Я поверила, что это правда выгодно. Их было много, и всё было слишком убедительно. В итоге я открыла кредитку прям там и заплатила», — рассказала Алина.

В распоряжении редакции есть чеки, подтверждающие оплату Алины. Там в качестве стороны, принимающей деньги, обозначен Фонд Марии Михайловой — это еще одна компания, которая связана с RC Group.

О случившемся девушка рассказала своей подруге, и та сразу же забила тревогу — доложила родителям Алины.

«Мои родители и подруга вставили мне мозг на место, я поняла, что натворила. Спасибо им большое, что вовремя меня остановили, что я отдала им 18 тысяч, а не влезла в кредиты по самую шею. Я потом заработала денег и закрыла кредитку. Мама с папой меня убедили, чтобы я пошла в полицию. Но у меня заявление не приняли, сказали, чтобы я шла в Роспотребнадзор», — рассказала девушка.

Деньги тоже ушли в одну из компаний RC Group Источник: личный архив героя

К слову, парень, который пригласил Алину в RC Group, сам студент одного из вузов. Как рассказал нам юноша, он вышел из компании, потому что «устал». Другими подробностями делиться он не стал.

Что на уголовные дела говорят в самой «УК „ЭРСИ ГРУПП“»?

Редакция направила запрос в ООО «УК „ЭРСИ ГРУПП“» с просьбой прокомментировать возбуждение уголовных дел в Татарстане, а также дать информацию по числу партнеров из республики и порядку возврата денег. В ответ журналистам пригрозили судебным иском. Приводим ответ компании:

«Уголовные дела в отношении RC Group в Республике Татарстан не возбуждались. Информация об обратном не подтверждена, запрос в компетентные органы находится на рассмотрении.

Запрос журналиста содержит фактические и юридические ошибки:

выдает непроверенную информацию за установленный факт;

требует разглашения персональных данных и коммерческой тайны;

предъявляет к частной компании требования, применимые только к госорганам;

не предоставляет доказательств существования уголовных дел (номера, даты, статьи).

В соответствии со ст. 49 закона «О СМИ» рекомендуем журналисту проверить достоверность сведений путем официального запроса в Следственный комитет РФ по РТ или прокуратуру РТ и получить письменный ответ. Только после этого можно строить публикацию. Настоящий ответ не является отказом в духе ст. 40, а является информированием о недостоверности исходной посылки запроса.

Компания оставляет за собой право обратиться в суд с иском о защите деловой репутации в случае распространения вами сведений об уголовных делах без официального подтверждения», — заявили в компании.

Сейчас RC Group продолжает работу в Татарстане, несмотря на уголовные дела в республике, и в Екатеринбурге. При этом дело по статье о мошенничестве в Свердловской области еще летом под свой контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Кроме того, сообщения о пострадавших по таким же схемам приходят из других регионов России.

А совсем недавно — 15 апреля — в петербургском офисе компании RC Group прошли обыски по уголовному делу о невыплате зарплаты. По информации наших коллег из «Фонтанки», заявление на Марию Михайлову (одну из владельцев компаний, работающих под брендом RC Group), а также на других менеджеров написали ее бывшие сотрудники.