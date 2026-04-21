«Обстоятельства оказались сильнее»: в центре Ярославля закрывается популярное кафе

Кофейня проработала на этом месте меньше года Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре Ярославля закрывается арт-кофейня «Страшно любим» на улице Свободы, 21/67. В заведении рассказали, что оно проработает до 11 мая.

«Друзья, вынуждены сообщить печальную новость. Наше заведение закрывается. Как бы нам ни хотелось продолжать, обстоятельства оказались сильнее. Пришло время попрощаться. Мы работаем до 11 мая. После этой даты нас в городе уже не будет», — говорится в посте группы кофейни во «Вконтакте».

В беседе с 76.RU представитель кофейни рассказала, что решение о закрытии было принято руководством.

Заведение будет работать до 11 мая Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Вы экономическую ситуацию знаете сейчас? Исходя из этого, в настоящий момент заведение в Ярославле закрывается. Какой будет его дальнейшая судьба, люди могут узнать, если будут следить за информационными ресурсами. Информационные ресурсы заведения никуда не деваются. Сам проект как был, так будет. Но в настоящий момент его физическая точка в Ярославле находиться не будет», — объяснила представитель заведения.

Кофейня «Страшно любим» открылась в Ярославле в начале ноября 2025 года. Гостям предлагали создать свой напиток, которого нет ни в одном стандартном меню, уточнив, что существует больше 15 тысяч комбинаций.

Кофейня находится на улице Свободы Источник: Александр Куренной / 76.RU