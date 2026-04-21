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Бизнес Бизнес закрывается «Обстоятельства оказались сильнее»: в центре Ярославля закрывается популярное кафе

«Обстоятельства оказались сильнее»: в центре Ярославля закрывается популярное кафе

Что рассказали в администрации заведения

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Кофейня проработала на этом месте меньше года | Источник: Александр Куренной / 76.RUКофейня проработала на этом месте меньше года | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кофейня проработала на этом месте меньше года

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В центре Ярославля закрывается арт-кофейня «Страшно любим» на улице Свободы, 21/67. В заведении рассказали, что оно проработает до 11 мая.

«Друзья, вынуждены сообщить печальную новость. Наше заведение закрывается. Как бы нам ни хотелось продолжать, обстоятельства оказались сильнее. Пришло время попрощаться. Мы работаем до 11 мая. После этой даты нас в городе уже не будет», — говорится в посте группы кофейни во «Вконтакте».

В беседе с 76.RU представитель кофейни рассказала, что решение о закрытии было принято руководством.

Заведение будет работать до 11 мая | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗаведение будет работать до 11 мая | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Заведение будет работать до 11 мая

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

«Вы экономическую ситуацию знаете сейчас? Исходя из этого, в настоящий момент заведение в Ярославле закрывается. Какой будет его дальнейшая судьба, люди могут узнать, если будут следить за информационными ресурсами. Информационные ресурсы заведения никуда не деваются. Сам проект как был, так будет. Но в настоящий момент его физическая точка в Ярославле находиться не будет», — объяснила представитель заведения.

Кофейня «Страшно любим» открылась в Ярославле в начале ноября 2025 года. Гостям предлагали создать свой напиток, которого нет ни в одном стандартном меню, уточнив, что существует больше 15 тысяч комбинаций.

Кофейня находится на улице Свободы | Источник: Александр Куренной / 76.RUКофейня находится на улице Свободы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кофейня находится на улице Свободы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ранее мы делали репортаж из будущей пешеходной зоны в Ярославле и рассказывали, с какими трудностями сейчас сталкиваются предприниматели. А известный в городе ресторатор говорил о том, что, по его мнению, будет с улицей Кирова в будущем.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Кофейня Закрытие
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Комментарии
92
Гость
24 апреля, 10:49
Очень жаль, кофе у них отменный
Гость
23 апреля, 15:20
Зачем городу кафе и заведения, когда можно рубить бабки на платных парковках и штрафах за стоянку в "неположенном месте".
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Гость
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