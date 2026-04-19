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Бизнес Мнение «Никакого шанса для развития и существования»: как закон о маркировке душит создателей натуральной косметики

«Никакого шанса для развития и существования»: как закон о маркировке душит создателей натуральной косметики

Бизнесвумен рассказала о сложностях, которые создал «Честный знак»

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Рост затрат производителей кремов, бальзамов и скрабов влияет на итоговую стоимость косметики. В некоторых случаях маркировать свои товары бывает и вовсе невозможно&nbsp;— по объективным причинам | Источник: Ирина Шарова, Дмитрий Гладышев / 72.RUРост затрат производителей кремов, бальзамов и скрабов влияет на итоговую стоимость косметики. В некоторых случаях маркировать свои товары бывает и вовсе невозможно&nbsp;— по объективным причинам | Источник: Ирина Шарова, Дмитрий Гладышев / 72.RU

Рост затрат производителей кремов, бальзамов и скрабов влияет на итоговую стоимость косметики. В некоторых случаях маркировать свои товары бывает и вовсе невозможно — по объективным причинам

Источник:

Ирина Шарова, Дмитрий Гладышев / 72.RU

Олеся Санникова из Тюмени придумала свой первый рецепт скрабов для тела в 2019 году. Усовершенствовав его, запустила в продажу, а чуть позже в ее авторской линейке уходовой косметики для тела появились также крем-лосьон, суфле и соль для ванны — всё на основе натуральных масел, с приятными ароматами.

До прошлого марта дела шли хорошо: продажи были, довольные покупатели приходили вновь сами и советовали продукты Олеси другим. Но в дело вмешался федеральный закон об обязательной маркировке косметики. Как и почему для предпринимательницы это новшество обернулось настоящим кошмаром, она рассказала 72.RU. Далее — от первого лица.

Маркировка: как сделать и сколько это стоит?

Главная сложность [состоит] в том, что самозанятые и ИП на НПД (к которым относится Олеся Санникова. — Прим. ред.) не могут маркировать свою продукцию. Эта функция доступна только для ИП на УСН (упрощенной системе налогообложения). А это совсем другой вид предпринимательства с более сложной налоговой схемой, предполагающий обязательные страховые взносы. В 2026 году этот взнос вне зависимости от размера доходов составляет 57 390 рублей (в год. — Прим. ред.). Для моего маленького бизнеса это большая сумма.

Плюсом идут расходы на саму маркировку, для чего нужны сканер, принтер, касса и ПО. И всё это нужно поддерживать и обслуживать. В целом получаются большие затраты, которые съедают выручку и не дают маленьким брендам никакого шанса для развития и существования.

Можно ли обойти закон?

Без маркировки мы (самозанятые и ИП на НПД) не можем продавать и рекламировать свою продукцию на своих сайтах, в социальных сетях, на маркетплейсах и вообще в интернете — это нам запрещает постановление правительства РФ № 1681 от 30 ноября 2024 года. Есть вот такое исключение: маркировка не нужна, если товар упаковывают при покупателе. То есть товар без потребительской упаковки можно не маркировать, но это не подходит при онлайн-продажах. Да и формулировки про такую упаковку тоже неоднозначные.

В целом сейчас рассказать о своей продукции я могу только подруге за чашечкой чая. И единственная, на мой взгляд, возможность [мне] продавать свои товары, попавшие под маркировку, — получить статус ремесленника. Жду, когда в Тюменской области его введут, и очень надеюсь, что в списках продукции будет натуральная косметика для тела. Сейчас на сайте моего бренда ее [по понятным причинам] нет.

Статус ремесленника — что это?

Статус ремесленника в России не определен на федеральном уровне. Это понятие используется на уровне регионов, и каждый из них самостоятельно решает, кого наделить таким статусом. Также региональные власти определяют, какие виды деятельности считать ремесленными.

Статус ремесленника — это официальное признание человека мастером, который производит товары ручной работы, имеет право использовать нетрадиционные авторские технологии и личное клеймо. Благодаря этому статусу мастер может избежать необходимости маркировать продукцию. Заодно он позволяет рассчитывать на господдержку.

Я состою в чате ремесленников Тюменской области, и там появилась информация, что у нас закон о ремесленниках должны ввести в первой половине 2026 года. Мы очень ждем! Если [случится так, что] в этом законе не будет пункта «натуральная косметика», для моего маленького бизнеса это будет огромным ударом. В нашем регионе не так много частных мастерских, которые создают натуральную косметику и варят натуральное мыло. И я искренне верю, что правительство области нас поддержит.

Олеся СанниковаОлеся Санникова
Олеся Санникова

основательница студии сухоцветов, свечей и подарков Polesye

А вот что сообщает по этому поводу пресс-служба ЦРПТ, оператора государственной системы маркировки «Честный знак»:

«Если речь идет о ремесленном производстве единичных экземпляров, при официальном статусе ремесленника такая продукция может не подлежать маркировке. Но когда у производителя линейка уходовой косметики, которая регулярно продается и рекламируется, это уже промышленная реализация, для которой обязательны подтверждение безопасности и соответствующие сертификаты. Такая продукция наносится на кожу, и ее продажа без документов и понятного состава может нести риски для здоровья потребителей.

Маркировка помогает навести порядок на рынке и защитить покупателя. Это подтверждает и практика: если до старта обязательной маркировки косметики, по данным Росстата, в России было 2 399 производителей косметики и бытовой химии, то по состоянию на 1 октября 2025 года в системе «Честный знак» зарегистрировано уже 6 917 производителей таких товаров — все они начали работать в легальном поле в соответствии с законодательством. Также в системе маркировки за год количество зарегистрированных малых предприятий в сегменте косметики выросло до 93,4%. Таким образом, маркировка не мешает отечественным производителям косметики, которые хотят работать легально, а помогает завоевать доверие потребителей и защитить репутацию в спорных ситуациях».

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Бизнес Проблема Маркировка Косметика
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Комментарии
5
Гость
20 апреля, 15:14
В этой стране нет никому никакого шанса для развития и существования.
Гость
20 апреля, 01:48
Кто-то еще покупает и использует это нечто, кустарно набадяженное? У этих "производительниц" хоть какой-то документ, подтверждающий безопасность их продукции, есть?
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Гость
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