«Не пошел в вуз»: история технаря из глубинки, попавшего в Forbes со стартапом на $ 2,3 млн

Стартапер Максим Королёв откровенно рассказал об учебе, жизни и работе над стартапом Источник: Максим Королёв

Молодой разработчик из Ярославской области стал номинантом на попадание в рейтинг Forbes «30 до 30», бизнес-журнал отметил его в категории «Предприниматели».

26-летний Максим Королёв родился в поселке Судоверфь Рыбинского района. Программировать он начал в 11 лет, уже в 15 заработал на этом первые деньги. Максим много лет посвятил самообразованию, удачно сдал ЕГЭ, но в вуз не пошел. В свои 26 Максим является автором стартапа для бизнеса, годовой доход которого Forbes оценил в $ 2,3 млн. Нехилую мотивацию он получил благодаря одному фильму. В этом материале публикуем вдохновляющую историю молодого бизнесмена.

Следующий этап — голосование. Читатели могут поддержать Максима, отдав за него голос на сайте Forbes.

«Это перевернуло мне голову»

Как рассказал в беседе с 76.RU Максим, его карьера буквально началась в родном поселке Судоверфь, где живет около двух тысяч человек. Он учился в местной школе, потом перешел в лицей № 2 в Рыбинске на физико-математическое направление.

«Писать код я начал сам, с 11 лет — Pascal, потом C++, PHP. Тогда же посмотрел фильм „Социальная сеть“ — и это перевернуло мне голову. До этого знал один путь. После — понял, что молодые люди могут строить технологические компании и менять мир», — рассказал в беседе с редакцией Максим.

Фильм «Социальная сеть» (12+, 2010 год) — биографическая драма, основанная на книге Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook (организация Meta признана экстремистской, деятельность запрещена на территории РФ), история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве». В центре сюжета — история основателя социальной сети Марка Цукерберга.

Стартапер научился программированию самостоятельно Источник: Максим Королёв

Стремление изучить программирование в ученике поддержал преподаватель.

«Большое влияние оказал Дмитрий Аргов, он вел информатику в лицее и кружок программирования в „Солнечном“ центре. Кружок был бесплатный, у нас был доступ к компьютерам, и Аргов дал мне фундамент — алгоритмическое мышление, умение разбираться в сложных задачах. Я ему очень благодарен», — рассказал Максим.

Кстати, в самом лицее на запрос редакции рассказали следующее: «Учился до 11-го класса, на технологическом профиле, был активным участником общественной жизни школы».

Максим заработал первые деньги на программировании в 15 лет Источник: Максим Королёв

Уже в 15 школьник начал брать заказы на фрилансе, совмещая учебу и работу удаленно на ярославские веб-студии. Тогда же запустил первый стартап, побеждал в конкурсах по предпринимательству.

«Самообразование — красная нить всей моей жизни. Я не пошел в вуз — после школы сразу начал работать. Всё, что я знаю, освоил сам: YouTube, книги, разбор чужого кода. На летних каникулах отрезал общение со всеми, садился за компьютер и учился», — рассказал Максим.

У меня всегда был принцип: работаю на текущей позиции, но параллельно готовлюсь к следующей цели. Максим Королёв стартапер

Родители с пониманием восприняли желание сына не идти в вуз.

«ЕГЭ я сдал хорошо, у меня были варианты, но работа на тот момент давала больше возможностей, чем учеба. Родители это видели и доверяли моим решениям. Сейчас гордятся», — рассказал молодой человек.

В 18 лет Максим стал разработчиком направления такси во «ВКонтакте». Затем была «Школа менеджеров Яндекса», где он стал одним из самых молодых продакт-менеджеров.

«Мне постоянно отказывали: говорили, нужно пять лет опыта и высшее образование. Но я компенсировал это тем, что работал в два-три раза больше остальных и фокусировался на том, чтобы приносить больше ценности, чем кто-либо вокруг», — поделился молодой человек.

Молодой человек начинал работу во «ВКонтакте» и «Яндексе» Источник: Максим Королёв

Рванул в Швецию без языка

В 20 лет Максим начал рассматривать возможность выхода на международный рынок, выбор пал на Швецию. В стране можно было устроиться без высшего образования. Плюс в период пандемии жизнь там не останавливалась.

«У меня всегда был план построить международную компанию, и я понимал, что для этого нужен международный опыт. В 20 лет переехал в Стокгольм — и, что интересно, переезжал практически без английского. Просто не было времени выучить раньше. Ходил на собеседования, получал отказы, но записывал все вопросы. Делал карточки с ответами, заучивал. На следующем собеседовании, когда звучал похожий вопрос, уже знал ответ», — раскрыл секрет удачных собеседований Максим.

Максим год жил в Швеции, затем переехал в Великобританию Источник: Максим Королёв

Уже после первых месяцев работы молодой человек присоединился к финтех-стартапу VIA Exchange и стал его сооснователем.

«В проект инвестировал Naval Ravikant — один из самых известных ангельских инвесторов в мире, ранний инвестор Uber и Twitter», — добавил он.

«Ангельские инвесторы», или бизнес-ангелы, — частные инвесторы, вкладывающие личные средства в молодые компании на ранних стадиях их развития.

После Стокгольма был Лондон. Там молодой человек присоединился к международной организации Entrepreneur First, которая поддерживает людей в создании технологических компаний с нуля. Сейчас он живет в Сан-Франциско, США. С родителями молодой человек постоянно на связи, общаются по звонкам.

В чем суть стартапа

Forbes обратил внимание на биографию стартапера из Рыбинска после запуска в работу его платформы Outreach Today. Сервис помогает бизнесам находить новых клиентов через email.

«Проблема огромная: компании отправляют тысячи писем потенциальным клиентам, и большинство попадает в спам. Сделки не случаются, потому что письмо просто не доходит. Мы построили инфраструктуру, которая это решает, — технически сложная задача, которую мало кто умеет делать хорошо, — объяснил 76.RU Максим. — У нас более 2 тысяч компаний-клиентов в 30+ странах, и всё это без единого доллара инвестиций. В какой-то момент крупный американский стартап, который привлек $ 70 млн, предложил нас купить. Я отказал: верю, что мы можем стать лидером этого рынка самостоятельно».

Как мы писали ранее, изначально в проекте Максим делал всё самостоятельно. Занимался кодом, продажами и поддержкой. Сейчас работает с командой.

«Сейчас сильно помогает ИИ — с ним маленькая команда из сильных ребят может покрывать объем работы, на который раньше нужно было нанимать десятки людей», — считает он.

Главный урок, который я для себя вынес, — нанимать людей, которым можно доверить результат, а не просто задачу. Не контролировать каждый шаг, а договориться о цели и дать человеку пространство. Максим Королёв стартапер

Мы также узнали у Максима, как он считает, способен ли искусственный интеллект (ИИ) заменить огромное количество программистов. И вот что говорит человек из отрасли.

«Я использую ИИ каждый день в работе — и как разработчик, и как основатель. Это однозначно помощник, причем невероятно мощный. ИИ не заменит программистов, но программисты, которые умеют работать с ИИ, заменят тех, кто не умеет. Это как калькулятор: он не убил математиков, но изменил то, на чем они фокусируются. Сейчас то же самое происходит с разработкой: рутинные задачи ИИ берет на себя, а человек фокусируется на архитектуре, продукте, понимании того, что нужно построить и зачем», — считает стартапер.

Как попасть в Forbes?

Напомним, в ежегодный рейтинг «30 до 30» попадают россияне, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и приобрел известность либо на уровне страны, либо на более глобальном. Сначала журнал отбирает номинантов, затем проводится голосование и оглашается итоговый рейтинг.

Претендентов собирают по рекомендациям экспертов, или же Forbes сам связывается с потенциальными кандидатами.

«Мне написали из редакции Forbes и предложили. Я никак специально к этому не стремился — видимо, заметили результаты компании, — рассказал Максим. — Когда мне было 19 и я работал в „Яндексе“, да, это казалось чем-то невероятно крутым. Такая ачивка, до которой хочется дотянуться. Но потом просто погружаешься в работу, строишь продукт и перестаешь думать о наградах. В какой-то момент к тебе сами приходят и отмечают результат, и это приятно именно потому, что ты об этом уже не думал».

Несмотря на обилие задач и круговорот событий, юноша регулярно созванивается с семьей, поддерживает связь. О малой родине вспоминает с теплотой. Рыбинск он называет местом, где всё начиналось.