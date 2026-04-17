«Не пошел в вуз»: история технаря из глубинки, попавшего в Forbes со стартапом на $ 2,3 млн

Молодой разработчик из Ярославской области стал номинантом на попадание в рейтинг Forbes «30 до 30», бизнес-журнал отметил его в категории «Предприниматели».
26-летний Максим Королёв родился в поселке Судоверфь Рыбинского района. Программировать он начал в 11 лет, уже в 15 заработал на этом первые деньги. Максим много лет посвятил самообразованию, удачно сдал ЕГЭ, но в вуз не пошел. В свои 26 Максим является автором стартапа для бизнеса, годовой доход которого Forbes оценил в $ 2,3 млн. Нехилую мотивацию он получил благодаря одному фильму. В этом материале публикуем вдохновляющую историю молодого бизнесмена.
Следующий этап — голосование. Читатели могут поддержать Максима, отдав за него голос на сайте Forbes.
«Это перевернуло мне голову»
Как рассказал в беседе с 76.RU Максим, его карьера буквально началась в родном поселке Судоверфь, где живет около двух тысяч человек. Он учился в местной школе, потом перешел в лицей № 2 в Рыбинске на физико-математическое направление.
«Писать код я начал сам, с 11 лет — Pascal, потом C++, PHP. Тогда же посмотрел фильм „Социальная сеть“ — и это перевернуло мне голову. До этого знал один путь. После — понял, что молодые люди могут строить технологические компании и менять мир», — рассказал в беседе с редакцией Максим.
Фильм «Социальная сеть» (12+, 2010 год) — биографическая драма, основанная на книге Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook (организация Meta признана экстремистской, деятельность запрещена на территории РФ), история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве». В центре сюжета — история основателя социальной сети Марка Цукерберга.
Стремление изучить программирование в ученике поддержал преподаватель.
«Большое влияние оказал Дмитрий Аргов, он вел информатику в лицее и кружок программирования в „Солнечном“ центре. Кружок был бесплатный, у нас был доступ к компьютерам, и Аргов дал мне фундамент — алгоритмическое мышление, умение разбираться в сложных задачах. Я ему очень благодарен», — рассказал Максим.
Кстати, в самом лицее на запрос редакции рассказали следующее: «Учился до 11-го класса, на технологическом профиле, был активным участником общественной жизни школы».
Уже в 15 школьник начал брать заказы на фрилансе, совмещая учебу и работу удаленно на ярославские веб-студии. Тогда же запустил первый стартап, побеждал в конкурсах по предпринимательству.
«Самообразование — красная нить всей моей жизни. Я не пошел в вуз — после школы сразу начал работать. Всё, что я знаю, освоил сам: YouTube, книги, разбор чужого кода. На летних каникулах отрезал общение со всеми, садился за компьютер и учился», — рассказал Максим.
У меня всегда был принцип: работаю на текущей позиции, но параллельно готовлюсь к следующей цели.
Родители с пониманием восприняли желание сына не идти в вуз.
«ЕГЭ я сдал хорошо, у меня были варианты, но работа на тот момент давала больше возможностей, чем учеба. Родители это видели и доверяли моим решениям. Сейчас гордятся», — рассказал молодой человек.
В 18 лет Максим стал разработчиком направления такси во «ВКонтакте». Затем была «Школа менеджеров Яндекса», где он стал одним из самых молодых продакт-менеджеров.
«Мне постоянно отказывали: говорили, нужно пять лет опыта и высшее образование. Но я компенсировал это тем, что работал в два-три раза больше остальных и фокусировался на том, чтобы приносить больше ценности, чем кто-либо вокруг», — поделился молодой человек.
Рванул в Швецию без языка
В 20 лет Максим начал рассматривать возможность выхода на международный рынок, выбор пал на Швецию. В стране можно было устроиться без высшего образования. Плюс в период пандемии жизнь там не останавливалась.
«У меня всегда был план построить международную компанию, и я понимал, что для этого нужен международный опыт. В 20 лет переехал в Стокгольм — и, что интересно, переезжал практически без английского. Просто не было времени выучить раньше. Ходил на собеседования, получал отказы, но записывал все вопросы. Делал карточки с ответами, заучивал. На следующем собеседовании, когда звучал похожий вопрос, уже знал ответ», — раскрыл секрет удачных собеседований Максим.
Уже после первых месяцев работы молодой человек присоединился к финтех-стартапу VIA Exchange и стал его сооснователем.
«В проект инвестировал Naval Ravikant — один из самых известных ангельских инвесторов в мире, ранний инвестор Uber и Twitter», — добавил он.
«Ангельские инвесторы», или бизнес-ангелы, — частные инвесторы, вкладывающие личные средства в молодые компании на ранних стадиях их развития.
После Стокгольма был Лондон. Там молодой человек присоединился к международной организации Entrepreneur First, которая поддерживает людей в создании технологических компаний с нуля. Сейчас он живет в Сан-Франциско, США. С родителями молодой человек постоянно на связи, общаются по звонкам.
В чем суть стартапа
Forbes обратил внимание на биографию стартапера из Рыбинска после запуска в работу его платформы Outreach Today. Сервис помогает бизнесам находить новых клиентов через email.
«Проблема огромная: компании отправляют тысячи писем потенциальным клиентам, и большинство попадает в спам. Сделки не случаются, потому что письмо просто не доходит. Мы построили инфраструктуру, которая это решает, — технически сложная задача, которую мало кто умеет делать хорошо, — объяснил 76.RU Максим. — У нас более 2 тысяч компаний-клиентов в 30+ странах, и всё это без единого доллара инвестиций. В какой-то момент крупный американский стартап, который привлек $ 70 млн, предложил нас купить. Я отказал: верю, что мы можем стать лидером этого рынка самостоятельно».
Как мы писали ранее, изначально в проекте Максим делал всё самостоятельно. Занимался кодом, продажами и поддержкой. Сейчас работает с командой.
«Сейчас сильно помогает ИИ — с ним маленькая команда из сильных ребят может покрывать объем работы, на который раньше нужно было нанимать десятки людей», — считает он.
Главный урок, который я для себя вынес, — нанимать людей, которым можно доверить результат, а не просто задачу. Не контролировать каждый шаг, а договориться о цели и дать человеку пространство.
Мы также узнали у Максима, как он считает, способен ли искусственный интеллект (ИИ) заменить огромное количество программистов. И вот что говорит человек из отрасли.
«Я использую ИИ каждый день в работе — и как разработчик, и как основатель. Это однозначно помощник, причем невероятно мощный. ИИ не заменит программистов, но программисты, которые умеют работать с ИИ, заменят тех, кто не умеет. Это как калькулятор: он не убил математиков, но изменил то, на чем они фокусируются. Сейчас то же самое происходит с разработкой: рутинные задачи ИИ берет на себя, а человек фокусируется на архитектуре, продукте, понимании того, что нужно построить и зачем», — считает стартапер.
Как попасть в Forbes?
Напомним, в ежегодный рейтинг «30 до 30» попадают россияне, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и приобрел известность либо на уровне страны, либо на более глобальном. Сначала журнал отбирает номинантов, затем проводится голосование и оглашается итоговый рейтинг.
Претендентов собирают по рекомендациям экспертов, или же Forbes сам связывается с потенциальными кандидатами.
«Мне написали из редакции Forbes и предложили. Я никак специально к этому не стремился — видимо, заметили результаты компании, — рассказал Максим. — Когда мне было 19 и я работал в „Яндексе“, да, это казалось чем-то невероятно крутым. Такая ачивка, до которой хочется дотянуться. Но потом просто погружаешься в работу, строишь продукт и перестаешь думать о наградах. В какой-то момент к тебе сами приходят и отмечают результат, и это приятно именно потому, что ты об этом уже не думал».
Несмотря на обилие задач и круговорот событий, юноша регулярно созванивается с семьей, поддерживает связь. О малой родине вспоминает с теплотой. Рыбинск он называет местом, где всё начиналось.
Скучаю. Люблю Рыбинск, люблю Судоверфь, Волгу. Это место, где всё началось. Сейчас много работы, не так часто получается бывать, но город всегда со мной.