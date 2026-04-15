Парень из Рыбинска засветился в Forbes: чем он занимается

Стартапер Максим Королев попал в номинацию рейтинга Forbes «30 до 30» Источник: Forbes / forbes.ru, Анастасия Вязигина / 76.RU

26-летний разработчик Максим Королев стал номинантом в категории «Предприниматели» рейтинга Forbes «30 до 30» 2026 года. Журнал оценил годовой доход его стартапа почти в $2,3 миллиона. По данным 76.RU, Максим родился и вырос в поселке Судоверфь в Рыбинском районе Ярославской области.

«Королеву не хватало удобного инструмента с полной инфраструктурой для почтовых рассылок. Поэтому в 2024 году в США он запустил B2B-стартап для продаж через email Outreach Today. <…> Клиенты появились вскоре после запуска Outreach Today, сейчас их более 2000, 80% из них — американские агентства, B2B-команды и крупные международные компании», — так описали идею Максима в Forbes.

Первые два года Максим в одиночку занимался развитием стартапа, в том числе разрабатывал механику, а затем продавал продукт.

Следующий этап — голосование. Читатели могут поддержать Максима, отдав за него голос на сайте Forbes.

Чем занимается Максим

Максим Королев родился 18 марта 2000 года в поселке Судоверфь Рыбинского района Ярославской области. Учился в местной школе, затем в лицее № 2. Как он сам пишет в соцсетях, начал заниматься разработкой в 11 лет, в 15 лет зарабатывал на фрилансе.

В 18 лет Макс переехал из родного города в Москву. Окончил «Школу Менеджеров Яндекс». Успел поработать в команде сервиса для поиска и покупки автобусных билетов Busfor, а также в Яндексе в направлениях «Поиск» и «Директ». Был первым разработчиком в команде «Такси ВКонтакте». Затем перешел на работу в международную финансовую компанию Republic, в 2022 году присоединился к криптоблокчейн-проекту Via Protocol.

В 2021-м Максим переехал для работы в Швецию, в Стокгольм, а через год перебрался в Великобританию. Сейчас он живет в Сан-Франциско, США, занимается продвижением своего стартапа.

Как составлялся рейтинг

В ежегодный рейтинг «30 до 30» попадают россияне, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на уровне страны или всего мира.

Формирование происходит в несколько этапов: сначала команда журнала отбирает номинантов по нескольким критериям, затем составляется конечный рейтинг.

«В список вошли претенденты, рекомендованные или отмеченные экспертами, а также откликнувшиеся на призыв Forbes прислать заявку на участие в проекте. После формирования лонг-листа жюри и редакция, учитывая результаты голосования читателей на сайте Forbes, выберут 30 самых перспективных россиян до 30 лет — по три лауреата в каждой из десяти категорий», — объяснили в Forbes.

При формировании списка номинантов учитываются возраст (не старше 30 лет), признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне. Для оценки медийности используются данные поисковых систем и социальных сетей.

Ранее мы также публиковали историю ярославского миллиардера Вадима Якунина, который несколько лет подряд попадает в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes. По данным за 2025 год, его состояние в журнале оценили в $1,7 миллиона. Вадим Якунин ведет бизнес в области фармацевтики, является председателем совета директоров компании «Протек», владеет аптечной сетью «Ригла», которая работает под брендами «Ригла», аптеки у дома «Будь здоров!», дискаунтеры «Живика» и аптеки низких цен «Здравсити Аптека».