Цены на компьютеры взлетят из-за нехватки одной детали. Подробности

На российском рынке остро не хватает SSD‑накопителей и жестких дисков (HDD). Без этих комплектующих невозможно собирать компьютеры и серверы. О дефиците сообщили производители, дистрибьюторы и продавцы электроники. Разбираемся, как это отразится на ценах.

SSD‑накопитель — это устройство для хранения информации в компьютере или ноутбуке (аналог жесткого диска, но более современный). Проще говоря, это «склад» для ваших файлов, программ и операционной системы — туда записываются и оттуда считываются данные. HDD (жесткий диск) — это более старый аналог SSD‑накопителя.

Почему возник дефицит

Главная причина — взрывной рост спроса на оборудование для ИИ‑сервисов. Дата‑центры по всему миру активно закупают:

высокопроизводительные серверные SSD;

модули памяти DRAM и HBM;

HDD для хранения данных.

Из‑за этого с мирового рынка «вымываются» комплектующие для домашних ПК и серверов.

Ключевые последствия

За последние полгода цены на накопители выросли в 1,5–2 раза. Это уже привело к подорожанию некоторых моделей ПК и ноутбуков — с конца 2025 года их стоимость увеличилась на 10%. Кроме того, производители HDD сокращают выпуск потребительских моделей, отдавая приоритет более прибыльным сегментам рынка.

Что говорят эксперты

Конкретные примеры роста цен красноречиво иллюстрируют масштаб проблемы.

— Например, высокопроизводительный накопитель Samsung емкостью 4 Тб, который летом 2025-го стоил около 35 тысяч рублей, к концу года подорожал примерно до 45 тысяч, а к концу новогодних праздников — до 65 тысяч рублей, — рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Известиями».

Представители компании Fplus предупреждают, что дефицит может замедлить производство ПК и серверов в России, где IT‑рынок уже испытывает трудности из‑за подорожания оперативной памяти. Алексей Зайцев из Wildberries & Russ полагает, что спрос может переместиться в более высокий ценовой сегмент, при этом сильнее всего удорожание затронет бюджетные модели электроники.

Ситуация на вторичном рынке

На фоне дефицита активизировался вторичный рынок. По данным «Авито», во втором полугодии 2025 года продажи SSD с рук выросли на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и на 23% относительно первого полугодия 2025 года. При этом средняя цена подержанного накопителя составила 3 тысячи рублей, а годовой рост цен оказался относительно умеренным — всего 6%.

Прогноз на 2026 год

В 2026 году ситуация вряд ли станет лучше. Специалисты предупреждают: нехватка накопителей и рост их цен, скорее всего, продолжатся. Главная причина — бурное развитие искусственного интеллекта. Для работы ИИ нужно много мощной техники, поэтому спрос на комплектующие остается очень высоким.

При этом заводы вряд ли начнут выпускать заметно больше накопителей в ближайшее время. Это ударит главным образом по покупателям недорогих компьютеров и устройств — именно они почувствуют рост цен острее всего.

Проблема может затронуть и другие сферы. Там, где активно используют компьютеры (например, на производстве или в сервисах), тоже могут подорожать услуги и товары — ведь стоимость «начинки» для техники растет.

Когда же ситуация может наладиться? Есть два возможных варианта:

Когда компаниям, работающим с ИИ, хватит уже произведенных накопителей и они перестанут скупать их в огромных количествах. Когда на рынок выйдут новые производители накопителей — тогда предложение вырастет и цены могут снизиться.