Что будет, если подружить бабушку с ИИ: пенсионерки вяжут удивительные свитера, которые придумывает нейросеть

От нейросети — к живым рукам, от эскиза на экране — к теплой шерсти. Сибирячка Мария Конуперова придумала необычный проект, который соединяет технологии будущего с мудростью прошлого, чтобы создать не просто свитер, а вещь с душой. Здесь ИИ генерирует дизайн, а пенсионерки вяжут свитера — они вкладывают в каждую петельку свое время, заботу, доброту и любовь и получают за это достойную плату. Специально для NGS.RU Мария рассказала, как один случайный заказ стал началом большого теплого проекта.

Случайный свитер

Всё началось очень просто: Мария Конуперова захотела новый свитер. Но не такой, как продают в массмаркете, машинная вязка была ей не нужна. Сибирячка мечтала о том самом «бабушкином» свитере, который согреет не только тело, но и душу.

В тот период у девушки произошло выгорание на работе. Мария — владелица небольшого аутентичного бренда одежды. Вещи для него шили на дому мастерицы, оставшиеся в период пандемии без работы. Магазин успешно работал в формате бутика, но перестал вдохновлять владелицу. Мария даже размышляла о том, чтобы совсем отойти от дел, пока не вмешался случай.

«Домработница рассказала мне о своей подруге Тамаре Петровне, которая вяжет. Я спросила, сможет ли она связать для меня свитер», — вспомнила Мария.

Оказалось, что связать свитер для Тамары Петровны — тихой скромной пенсионерки — дело на несколько вечеров за просмотром любимого сериала.

Мария купила хорошую качественную шерсть и отправилась в гости к своей «первой бабушке», которая на тот момент даже не подозревала, что станет начальным звеном цепочки будущего теплого проекта. А Мария между тем совершенно не думала о том, что заказ перевернет ее рабочую концепцию и представление о ценности человеческого труда.

Две недели непрерывной кропотливой работы позади, свитер готов. Тамара Петровна смущенно назвала сумму гонорара — он оказался даже меньше стоимости пряжи.

«Она была в замешательстве, говорила, что не знает, сколько брать. Озвученная сумма — смешная, обесценивающая ее работу. И мне так захотелось заплатить ей в два раза больше. Вот с этого всё и пошло», — рассказала Мария.

Свитер оказался настолько прекрасным, что подруги Марии захотели такие же. Пошли заказы, и девушке стало ясно: вязание — не просто хобби, а дело, которое может изменить чью-то жизнь.

«Банк бабушек»

Мария начала изучать рынок и была поражена: машинная вязка по стоимости оказалась равна человеческому труду.

«Это не может не огорчать, — призналась она. — Человеческий труд почему-то очень сильно обесценивается».

Сибирячка твердо решила сломать эту несправедливую логику. Ей захотелось как-то повлиять на ситуацию — так родилась идея социального проекта, где пенсионерки будут заниматься любимым делом и получать за это приятное вознаграждение. И так как спрос на свитера получился высоким, то реализация задуманного не затянулась.

Свитера Мария решила продавать под своим брендом в дополнение к уже существующему ассортименту магазина, но уже в онлайн-формате: бутик предпринимательница к этому времени закрыла.

Тамара Петровна стала первой мастерицей, потом подключилась ее подруга Валентина Ивановна, а дальше свою работу сделало сарафанное радио. Сейчас в проекте задействовано пять бабушек, с каждой Мария знакома лично.

«Это удивительные люди. Кто-то работал на советских фабриках, кто-то вяжет всю жизнь, просто потому, что им это нравится. Всех объединяет одно: они вкладывают в работу всю свою душу», — подчеркнула Мария.

О необычном проекте стали говорить, подписчики в соцсетях присылали Марии контакты своих бабушек и соседок. Теперь у неравнодушной девушки есть «банк бабушек»: около 30 пенсионерок из Новосибирска и области, готовых в любой момент включиться в работу. Правда пока для нее хватает и первых пятерых, но мечта Марии простирается далеко за пределы региона.

«Я хочу создать агрегатор для мастериц со всей России, чтобы женщина из любой деревни или маленького города могла подключиться к проекту, получить заказ и достойную оплату. Чтобы наша „фабрика тепла“ стала по-настоящему всероссийской», — поделилась мечтой основательница бренда.

Не просто подработка

Главный принцип проекта Марии Конуперовой — абсолютная прозрачность и честная оплата.

«Наши мастерицы получают 40%, а то и 50% от финальной стоимости изделия. Если свитер стоит 12 тысяч, бабушка получает 6 тысяч рублей. Для многих это не просто подработка, а полноценный доход», — объяснила Мария и добавила, что стоимость изделий варьируется от 12 до 20 тысяч рублей, так как все они выполнены из качественной натуральной шерсти.

Средний размер пенсии в России — около 22 тысяч рублей. В месяц пенсионерки могут связать по два-три свитера, и эти дополнительные 12–18 тысяч рублей существенно облегчают им жизнь.

«Одна из бабушек как-то поделилась, что очень любит цикорий, и благодаря вязанию теперь может позволить себе покупать его чаще. Другая бабушка живет далеко в деревне, она полностью вяжет гардероб для своих новорожденных внучек и успевает вязать свитера для нас», — рассказала Мария.

Участие в проекте для мастериц — не только деньги, но еще и подтверждение того, что они нужны, что их труды замечены и оценены чисто по-человечески. Некоторые живут совершенно одни, и вязание для них — способ приятно скоротать время с пользой.

Нейросеть вдохновляет, а бабушка исполняет

Изюминка проекта не только в мастерицах, но и в их коллаборации с новыми технологиями. Можно сказать, что это смелый творческий эксперимент на стыке эпох, ведь дизайн каждого изделия рождается в диалоге с искусственным интеллектом.

«Мы придумали создавать дизайн в нейросети. Получается, на одном конце провода — ИИ, а на другом — бабушка, которая воплощает этот цифровой референс в реальность. Такой скачок из века в век», — улыбнулась Мария.

Это первый в Новосибирске «ИИ-магазин» с человеческим сердцем, где уникальна каждая вещь. Изделия не повторяются: даже если заказчик просит повторить точь-в-точь, то мастерицы могут повторить лишь саму модель, но шерсть и оттенки будут другими. Это дает безграничный простор для творчества и сохраняет аутентичность.

Отклик аудитории стал лучшим подтверждением. По словам Марии Конуперовой, впервые в своем опыте ведения бизнеса она получила столько поддержки и теплых слов. В конечном счете люди покупают не свитер — они покупают тепло в самом широком смысле.

«Люди устали от безликого массмаркета. Им хочется истории, — уверена Мария Конуперова. — Нам пишут: „У меня нет бабушки, а так хочется, чтобы кто-то связал мне что-то с заботой“. Представьте, две недели человек держал в руках эту вещь, думал о хорошем, вкладывал энергию. Это не может быть безликим».

Сегодня в ассортименте бренда есть свитера, кардиганы, худи из трикотажа. В планах — летняя пляжная коллекция из хлопка и джута, ведь в теплый сезон бабушкам тоже нужно зарабатывать. Проект ищет свой формат и каждый день учится новому.