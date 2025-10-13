«Самое большое желание у детей, чтобы мама вернулась»: родители Блиновской слезно попросили отпустить дочь

Суд рассмотривает жалобу Блиновской Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

13 октября Московский городской суд рассматривает апелляцию блогера Елены Блиновской. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов и «отмывании» денег и дали пять лет. «Королева марафонов» просила суд отсрочить ее наказание до тех пор, пока ее четверо детей не достигнут 14-летнего возраста.

У Елены и Алексея Блиновских четверо детей: старший сын (16 лет), близнецы (14), а также младшая дочь (5 лет).

Как сообщает корреспондент MSK1.RU из зала суда, «королеву марафонов» подключили к заседанию по видеосвязи. В Мосгорсуд же приехали отец и мать Елены Блиновской, а также ее адвокат Наталья Сальникова.

Защита блогера настаивает на том, чтобы суд не конфисковывал имущество блогера и ее мужа Алексея Блиновского. Речь идет о пяти объектах. Отец Блиновской Олег Останин заявил, что поддерживает адвокатов и свою дочь.

«Детям плохо без мамы, мы по очереди сидим с ними с другими бабушкой и дедушкой. И наше имущество, дом, который куплен после рождения дочери, тоже арестовано», — произнес он на заседании.

Мать блогера Елена Останина просила, чтобы ее дочь отпустили.

«Налоговая столько ей предписала. Это несправедливо. Ей нечем платить. Я каждый день плачу. Самое большое желание у детей, чтобы папа с СВО вернулся и мама вернулась», — произнесла женщина и заплакала.

В апреле прошлого года Алексей Блиновский уехал в зону СВО, писало информагентство РИА Новости со ссылкой на источник. В январе этого года он вернулся в Москву, чтобы выступить на заседании по делу его супруги. На вопрос корреспондента MSK1.RU о том, что сейчас Блиновский делает в столице, Сальникова не ответила, так как «он касается военнослужащих».

Брат Елены Блиновской добавил, что купил в 2017 году квартиру, которую также арестовали. Хотя, по его утверждению, «никаких денежных связей» с блогером у него не было.

Напомним, что в марте этого года Савеловский районный суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов, «отмывании» денег и неправомерном обороте средств платежей. С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, Блиновская уже отбыла почти три года срока.

За что судят Елену Блиновскую Источник: Городские медиа

Дело против блогера началось в апреле 2023 года с ее задержания в Смоленской области. Долгое время она находилась под домашним арестом, однако в начале 2024 года суд отправил ее в СИЗО после того, как она организовала дома «новогоднюю вечеринку», на которую пришла свидетельница по ее делу.