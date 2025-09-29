«Пальцем у виска крутили»: сибиряк посадил три поля фундука и получил первый урожай — он мечтает делать свою «Нутеллу»

Сейчас кусты фундука не выше Станислава, но к семи годам перерастут его Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Станислав Даниличев из Новосибирской области — военнослужащий, который более 20 лет назад решил стать аграрием. Преуспел и в полеводстве, и животноводстве, а сегодня возглавляет кооператив «Молоко Сибири». Примерно два года назад коллега предложила выращивать фундук — в Сибири таких садов нет: считалось, что качественный орех из-за климата не получить. Но Станислав идеей загорелся, нашел единомышленников, заручился поддержкой сына и посадил три поля. На третий год кусты дали первый урожай — сигнал о том, что мечта может стать реальностью. Чего хочет добиться Станислав Даниличев, он рассказал и даже показал нашим коллегам из NGS.RU.

«Когда сказал про фундук, они так выразительно посмотрели»

В Чулымском районе Новосибирской области Станислава Даниличева и его семью хорошо знают. В 2000-х он оставил военную карьеру ради возделывания земли. Сейчас 54-летний сибиряк — председатель кооператива «Молоко Сибири», который выпускает свою молочную продукцию: ее можно найти в фермерских магазинах и на ярмарках.

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Молоко Сибири» был образован в 2018 году. Станислав Даниличев является его председателем. Активы кооператива, по данным сервиса «Контур.Фокус», оцениваются на 2024 год в 66,5 миллиона рублей. КФХ «Даниличев» руководит сын агрария — Максим Даниличев. Данных о финансовом состоянии компании в сервисе нет.

«Командовать и руководить офицеру запаса несложно и взводом, и ротой. А здесь такое же количество людей, — пожимает плечами Станислав Даниличев. — В принципе, есть специалисты, которые животноводство, полеводство знают лучше меня. Но управлять — это нужны определенные навыки».

С собой на встречу с журналистами сибиряк привез два саженца — после того, как про поле фундука в районе стало широко известно, два растения пропали, а ряды орехов на кустах заметно поредели.

«Мальчишки местные нам тут „помогли“: пробежались и собрали. Пока орех этот — сигнальный, то есть он нам нужен был как подтверждение, что всё делаем правильно и сможем получить урожай. Так что пока это не проблема», — объяснил сибиряк, но всё равно не без вздоха сожаления от потери.

Для посадки на поле пригнали трактор с буром — основной корень уходит глубоко, поэтому без спецтехники не обойтись. Бур сделал лунку глубиной в метр, аграрий заботливо подрыхлил землю и укоренил саженец, который больше похож на дерево, чем на куст.

«Семье, когда сказал, что есть вот идея — фундук выращивать, они на меня так выразительно посмотрели, — смеется Станислав, утаптывая землю вокруг саженца. — Сказали: „Ну и идеи у тебя! Очень странные“. Были и те, кто пальцем у виска крутил».

Но Станислав с единомышленниками и сыном, который к ним присоединился, отступать были не намерены. Связались с белорусской фирмой, что выращивает фундук, купили 400 саженцев и засадили три поля. У КФХ «Даниличев», которое входит в «Молоко Сибири», за почти три года на новую культуру ушло 500 тысяч рублей.

«Россия обеспечена своим фундуком только на 5–7%»

Но Станислав руководствовался не одной мечтой и желанием экспериментов: с коллегами он подготовил бизнес-план, который оценили и одобрили в аграрном университете. Посчитали, что окупиться вложения должны на седьмой год. Сибирская погода помогает — пока идут с опережением плана.

Традиционные зерновые и масличные культуры и даже животноводство не приносят той прибыли, что нужна, признался аграрий. Именно поэтому они пошли на риск и пытаются занять новую нишу.

«Помимо полезности еще и экономика у этого растения хорошая, потому что орех на сегодня в дефиците во всём мире, в России, в том числе, — объяснил Станислав Даниличев. — Россия обеспечена своим фундуком только на 5–7%. Вот 93% — это точно дефицит, который еще много-много лет будет у нас в стране. И чтобы заполнить эту нишу и накормить россиян своим фундуком, этим и занимаемся».

Потребность в орехе высокая, как и его цена, а затрат на выращивание меньше, чем у зерновых, так что маржа получается выше. Продавать можно как молодой орех, так и сушеный, жареный, в скорлупе и дробленый. Хранится собранный урожай три года, что тоже очень удобно.

«Количество теплых дней достаточно для того, чтобы это растение полностью выдержало весь свой вегетативный период и развивалось с весны по осень, прошло все необходимые процессы. Из-за того, что происходит небольшое изменение климата, тепло сдвигается в сторону Сибири, она стала пригодна для выращивания фундука», — показал первые результаты аграрий.

В этом году кусты дали не только первый урожай, но и небольшие зеленые сережки — части растения, без которых не будет опыления. Аграрии считают их появление своей главной победой.

«И вот эти сережки — это как раз показывает то, что всё, растение уже половозрелое, оно на следующий год будет давать урожай. Орех крупный, вот это его примерно нормальный вид, — аккуратно прикасается к орехам Станислав. — Это каталонский сорт — кулинарный. Из такого конфеты „Рафаэлло“ делают, торты. В нем такая сластинка не приторная и довольно ярко выраженный, терпкий вкус ореха».

Курс на «первозданную „Нутеллу“ »

Фундук сибирские агрономы-профессионалы уже давно выращивают на своих приусадебных участках, но сделать промышленный сад еще никто не решался

Сибиряк мечтает, что заложенные им сады достанутся внукам и правнукам, ведь фундук живет 70–100 лет. А еще очень хочет, чтобы на ситуацию в сельском хозяйстве обратили внимание — она складывается не лучшим образом.

«Хотелось бы, чтобы сельский труд оценивался так же высоко по деньгам, как и другой. Вот этот диспаритет сегодняшний, когда электричество, топливо стоят дорого, запчасти дорого, а продукция животноводства, полеводства стоит дешево, сильно угнетает крестьян», — признался Станислав.

Сорта фундука «Каталонский» и «Косфорд» адаптированы так, что выдерживают до -32 градусов мороза

Он планирует не только продавать сам орех, но и отправить его на переработку — основные мощности для этого у кооператива есть.

«Мы еще хотим восстановить и делать „Нутеллу“, как она была в своем первозданном виде: это сливочное масло, сахарная пудра, минимальное количество какао и орех порядка 60%. Это будет очень полезная, правильная паста — и для детей, и для взрослых, кто любит полакомиться. Такую сибирскую, чулымскую ореховую пасту», — немного повеселел Станислав.

Первые партии пасты аграрии рассчитывают сделать уже через два года, а пока сады фундука крепнут и набираются сил, чтобы полностью адаптироваться к суровым сибирским условиям.