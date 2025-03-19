А мы и не уходили. Почему бизнесу из США не придется возвращаться в Россию

Источник: Maxim Shipenkov / EPA











Спецпредставитель президента РФ Борис Титов 17 марта заявил, что американский бизнес готов возвращаться в Россию. Перед этим сам Владимир Путин поручил разработать механизм возврата покинувших нас после 2022 года инвесторов. Ирония в том, что, в отличие от европейского, американский бизнес особо никуда и не уходил.

Только официально указавших в числе совладельцев именно американских граждан и компании в системе СПАРК значится более 750 действующих российских фирм. Это без тех, которые, входя в крупные корпорации, указывают владельцев в Люксембурге, Нидерландах, Германии, Швейцарии и пр. Но в конечном итоге принадлежат именно американцам.

У многих с 2022 года объем бизнеса заметно просел. Совокупная выручка в 2023 году составила 534 млрд рублей против 958 млрд в мирном, но коронавирусном 2021 году. Однако есть нюанс. Общий финансовый результат (прибыль минус убыток) очень заметно вырос. А объем выплачиваемых дивидендов, как бы тяжело теперь это ни было организовано, упал относительно немного — с 35 до 25 млрд рублей.

Источник: Фонтанка.ру











Наиболее шумным и по-своему показательным стал уход из России «Макдональдса». Однако сторонники теории заговора высказывают смутные сомнения: сама компания осталась та же самая (ООО «Система ПБО»), только переименована (из ООО «Макдоналдс»). Гендиректор у нее тот же — Олег Пароев. В работе особо ничего не поменялось, кроме названия «Вкусно — и точка»: меню практически то же самое, а значит, и технологии прежние. Ну и загадочный образ кузбасского нефтяника Александра Говора, который сейчас выступает владельцем «русского Макдональдса», вызывает недоверие у тех, кто привык, что международный фастфуд — это обязательно огромные трансконтинентальные корпорации. Какие у Говора уговоры с американцами, никто на самом деле не знает.

Что известно точно: с 2021 года выручка компании, перешедшей по документам под контроль Говора, выросла вдвое (до 155 млрд рублей). Чистая прибыль — в семь раз (14 млрд). Нераспределенной прибыли скопилось 24 млрд, на счетах чистыми деньгами еще почти 10. Хоть новый «Макдональдс» запускай. Короче, живой пример, почему иностранцам не надо было уходить из России.

Так вышло, что больше всех ушли из России, фиксируя многомиллиардные убытки, европейские компании (и то не все). Особо тщательно — финские. А вот американские — не очень.

Да, Coca-Cola и Pepsi от своих флагманских брендов отказались, но фактически работу продолжили. У основной дочки первого, ООО «Мултон», чистая прибыль выросла с 6 млрд до 10 за два года (при немного упавшей до 77 млрд рублей выручке). У второго выручка выросла со 161 до 207 млрд рублей, а прибыль подскочила в 4 раза — до 35 млрд.

У завода Procter&Gamble в Новомосковске выручка была 39, стала 40 млрд рублей, прибыль была 5,5, стала 7,6 млрд. Аналогичные истории у Mars, Kimberly-Clark, выросла прибыль у ESTEE LAUDER, GE HealthCare, поставщика сельхозтехники RDO INTERNATIONAL.

Да, у некоторых американских фирм серьезные финансовые трудности: Duracell, Hill's Pet Nutrition и тем более у Microsoft. Но тут необходимо отметить реальные усилия их российских конкурентов по захвату рынка. Корма для животных, батарейки и офисное ПО в России за последние три года местные производители начали производить в таких количествах, что отказавшиеся от маркетинговых бюджетов, и даже пойдя на какие-то рестрикции для россиян, американцы растеряли свои доли совершенно осознанно.

Пожалуй, наиболее тяжелый удар (если не считать квадриллионных счетов к Google) на российском рынке понесла Apple. В 2021 году ее выручка составляла 386 млрд рублей, а прибыль позволяла выплачивать в Америку дивиденды в 14 млрд. И еще 7 — в 2022 году уже в разгар СВО. Сейчас это жалкие 3,6 млрд выручки и миллиард убытка. Причем недостатка в айфонах в стране нет, как платить в AppStore, уже все разобрались. Потерян лишь контроль над дистрибуцией. Насколько офис Купертино сейчас участвует в прибыли от импорта своей продукции в России, данных нет. Но официально — никак.

Таким образом, когда речь идет о возврате на российский рынок американских компаний, требуются какие-то более точные формулировки. Возможно, имеются в виду опционы по обратному выкупу McDonald's или того же завода Caterpillar в Тосно. Однако российские власти уже дали понять, что ситуация очень сильно изменилась с 2022 года: как прежде уже не будет, а за доступ к российскому рынку с его колоссальным потребительским бумом надо будет серьезно заплатить.