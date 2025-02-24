Ваше место занято: иностранные бренды ищут пути в Россию — одни смогут вернуться, другие ждать не стоит

Места магазинов крупных западных брендов уже заняты, но при желании их можно вернуть Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Всю прошлую неделю страна обсуждала сенсационную новость: в Россию возвращаются международные бренды. Сначала речь шла вроде бы только о компании Inditex (владелец Zara), но потом в заголовках появились и Coca-Cola, и Uniqlo, и даже IKEA. Обозреватель NGS.RU попробовал разобраться, о чем действительно идет речь.

Откуда слухи

Массовый исход международных компаний произошел в 2022 году Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В конце прошлой недели ТАСС и еще несколько информационных агентств сообщили со ссылкой на анонимные источники, что компания Inditex (владелец брендов Zara, Bershka и т. д.) ведет переговоры о возможном возвращении на российский рынок. Единственным хоть сколько-нибудь официальным подтверждением этой информации сейчас можно считать комментарий вице-президента Союза торговых центров (СТЦ) Павла Люлина агентству ТАСС.

— Переговоры ведутся в частном порядке, неофициально. Есть те, кто ведет переговоры от лица Inditex, зондируют почву. Сейчас Inditex в России официально нет, — сказал он.

Для возвращения западных брендов нужны политические решения Источник: Стас Соколов / NGS.RU











По словам Павла Люлина, для возвращения необходимы «оттепель» в отношениях с западными странами и начало снятия санкций, в первую очередь связанных с логистикой и международными оплатами.

— Возвращение может быть сложным. В наиболее выигрышном положении бренды Inditex, так как у них есть возможность вернуться обратно на площадки «наследников» (MAAG, Vilet, Dub) в торговых центрах, — цитирует эксперта ТАСС.

Поскольку это заявление было воспринято чуть ли не как анонс скорого открытия в России магазинов международных сетей, СМИ начали публиковать комментарии разнообразных экспертов об этом как о фактически решенном деле.

Больше всего магазинов закрыла в России испанская компания Inditex — хозяин Zara Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Российский Минпромторг даже выступил с несколько охлаждающим заявлением в РИА Новости, что ведомство «не планирует поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов в Россию». В Минпромторге также отметили, что возвращаться может оказаться некуда: все освободившиеся после ухода западных брендов вакансии уже заняты, да и вообще доля пустующих помещений в ТРЦ по всей России не превышает 10%.

Косвенные подтверждения, впрочем, продолжили поступать. Сотрудники японского бренда одежды Uniqlo якобы получили некие личные запросы о готовности вернуться на работу в российское отделение, если оно будет открыто. Известный рекрутер Алёна Владимировская в соцсетях рассказала, что ушедшие с российского рынка международные компании стали интересоваться, «как дела» у их бывших топ-менеджеров в России.

В общем, ситуация выглядит таким образом, что на рынке начались какие-то подспудные движения, но что именно они могут принести, пока неизвестно.

Некуда вернуться

Крупные торговые центры в 2022 году действительно понесли тяжелый урон. У одного только Inditex в крупнейших ТЦ было по несколько магазинов основных брендов (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti, Zara Home (товары для дома). Когда они закрылись, в галереях возникла пустота. Тем более что компанию Inditex составила еще пара десятков брендов.

В новосибирских ТЦ пустоты, появившейся сразу после ухода западных брендов, уже давно не наблюдается Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Ситуация, впрочем, выправилась уже в 2023 году. Сегодня о недавних проблемах, кажется, уже ничего не напоминает. По сути, единственная площадка, которая после ухода западной компании так и не была занята, — это помещения магазина ИКЕА.

Большая часть иностранных брендов были просто заменены наскоро придуманными для них аналогами. На месте Zara открылись магазины MAAG, Vilet заменил Stradivarius, сеть Sinsay превратилась в «СИН» и так далее. А некоторые бренды и вовсе вернулись, пусть и окольными путями. Например, магазины Mango заработали снова еще в 2022 году.

На месте магазина Massimo Dutti работает магазин владельцев новосибирского универмага Lukse Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Оставшиеся же помещения просто заняли другие ретейлеры, которые присутствовали на рынке до ухода западных брендов и просто воспользовались возможностью расширить свое присутствие.

Насколько это реально

Уход западных брендов с российского рынка был вызван многими факторами. Чисто имиджевые потери, связанные с работой в стране, действия которой осуждают на важных для компании рынках, были не единственной причиной. Компании опасались санкций, причем не только уже введенных, но и тех, что потенциально могли последовать.

Серьезным препятствием нормальной работе в России в какой-то момент стали сложности с переводом денег. Ну и в целом в мире, который условно можно назвать «западным» (к нему, как ни парадоксально, относятся и Япония с Южной Кореей), в воздухе носилось ожидание скорого коллапса российской экономики — после этого продавать здесь что-то может оказаться некому.

Российские одежные бренды легко смогли заменить международные — всё равно вещи для них производят в основном в Бангладеш, Китае и других азиатских странах Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Но прошло уже три года, и, несмотря на многочисленные сложности, никакого обвала пока не случилось. В ТРЦ по-прежнему полно покупателей, на фуд-кортах и вовсе бывает сложно найти свободный стол.

Эксперт по коммерческой недвижимости, управляющий партнер компании «Назаров и партнеры» Александр Назаров считает, что возвращение международных брендов возможно, но потребует дополнительных усилий.

— С одной стороны, торговым центрам очень могут быть интересны и полезны эти бренды. С другой стороны, места уже заняты, и наверняка есть долгосрочные договоры аренды с трудно расторгаемыми условиями, — рассуждает эксперт. — Хотя понятно, что можно выплатить компенсации текущим арендаторам (и, скорее всего, за счет входящих брендов), но, во-первых, точно не каждый согласится уходить, а, во-вторых, не каждый ТЦ согласится так себя вести. Это и политика, и порядочность. Думаю, будут искать какие-либо компромиссы.

При этом Александр Назаров допустил, что при желании проблемы с заменой одного бренда на другой всегда можно решить, просто купив компанию вместе с договором с ТЦ. Вопрос только в наличии достаточной мотивации.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, впрочем, подчеркнул, что пока ведутся только некие консультации — до обсуждения процесса с конкретными площадками должны произойти изменения на политическом уровне.

— Для того чтобы вернуться, должны быть два условия: политическая «оттепель» и ослабление трансграничных барьеров. Быстро это не произойдет. Минимум год, — пишет эксперт в своем телеграм канале.



Магазин российской сети «Снежная королева», открытый на месте H&M Источник: Стас Соколов / NGS.RU











По его мнению, больше всего шансов вернуться у группы Inditex, так как в России, по сути, сохранилась вся необходимая инфраструктура: места, офис, сотрудники. Из другого «крупняка» есть шансы увидеть в российских ТЦ еще Uniqlo.

— Большинство ТЦ верит, что возвращение Zara — это сродни возвращению в счастливые доковидные годы, где и трафик был, и доходы. Поэтому мест жалеть не будут, в том числе и «высаживая» других арендаторов, — считает Павел Люлин.

А вот вероятность возвращение H&M и IKEA эксперт оценивает как невысокую, объясняя это тем, что шведы — «принципиальные товарищи». Помимо принципиальности, впрочем, есть и вполне рациональные причины.

В прошлом году глобальная выручка IKEA превысила 45 миллиарда евро — это уже почти на 8% больше, чем в 2021 году, когда компания еще работала в России. Вся российская выручка тогда, к слову, составила порядка 1,6 миллиарда (меньше 4%). Так что какой-то жесткой необходимости проситься обратно у шведов, похоже, нет.

В Н&M тоже уже заявили, что планов возвращения на российский рынок у компании нет.