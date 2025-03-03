«Прошла эпоха»: в Ярославле продают миграционный бизнес

В Ярославле продают готовый бизнес по миграции Источник: «Авито»











В Ярославле продают бизнес по миграции. Офис расположен в центре города на улице Свободы 2/40. Объявление о продаже дела появилось на сайте «Авито» в начале февраля 2025 года.

— Прошла эпоха. Настало время передать бразды правления преемнику в сфере трудовой и социальной миграции. Более десяти лет на рынке. Более 30 тысяч записей в СRM. Офис у Волковского театра. В комплекте франшиза первого визового центра (500 тысяч рублей), — отмечается в объявлении.

«Ярмигрант» — юридическая компания, которая занимается оформлением документов иностранных граждан (патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство) и помогает в их трудоустройстве.

Готовый бизнес продают за 700 тысяч рублей. Штат укомплектован, все необходимые документы для ведения дела имеются. Как отмечает собственник в объявлении, бизнес он решил продать в связи со сменой деятельности. Также он отметил, что готов рассмотреть варианты обмена и партнерства.

Согласно данным в объявлении, средняя ежемесячная выручка бизнеса составляет 500 тысяч рублей при расходах в 400 тысяч. Стоит отметить, что помещение, где располагается офис «Ярмигранта», арендуемое. Общая площадь кабинета — 20 квадратных метров. Продавец обещает окупаемость бизнеса за 10 месяцев работы.

Информация о доходности бизнеса Источник: «Авито»











По данным сервиса «Контур. Фокус», компания ООО «Ярмигрант» была образована в феврале 2013 года в Ярославле. Директором и учредителем выступает Юлия Коптелова. Основная сфера деятельности — работа агентств по подбору персонала.

Мы позвонили в саму компанию, чтобы проверить информацию о продаже бизнеса. Там нам подтвердили, что собственник выставил дело на продажу.