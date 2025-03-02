Владелец заводов, газет, пароходов. Как грузчик стал миллиардером и попал в список Forbes

Бизнесмена в родном городе знают с 90-х Источник: Мария Романова / Городские медиа











64-летний Иван Саввиди — российский миллиардер греческого происхождения. Владелец второго по величине в Греции порта в Салониках, футбольного клуба ПАОК. Мало кто знает, что предприниматель и инвестор родом из Ростова-на-Дону. 161.RU рассказывает о том, какой непростой путь прошел Иван Саввиди.

Иван Игнатьевич Саввиди родился 27 марта 1959 года в греческом селении Санта Грузинской ССР. Стал восьмым ребенком в рабочей семье. По национальности — грек.

Семья переехала на Дон, когда Саввиди был ребенком. Он окончил школу, отслужил в армии и в 1980 году устроился работать грузчиком на Донскую государственную табачную фабрику.

В 1988-м окончил факультет материально-технического снабжения Ростовского государственного экономического университета (РГЭУ — РИНХ). Через пять лет занял кресло гендиректора компании «Донской табак».

С 1998 года Саввиди начал политическую карьеру, став на пять лет депутатом заксобрания Ростовской области. А потом его дважды избирали депутатом Госдумы.

Всё это время Иван Саввиди занимался не только политикой. Он не бросил бизнес: в 2004 году основал холдинг «Группа Агроком», где в 2012-м стал председателем совета директоров. Параллельно был меценатом — в начале политической деятельности учредил собственный благотворительный фонд, который поддерживает науку, спорт, образование, культуру. Также бизнесмен был плотно связан с донским футболом — был президентом сначала «Ростова», затем СКА.

Иван Саввиди — кандидат экономических наук, автор 10 научных трудов по маркетингу и логистике, говорится на его официальном сайте в разделе «Биография». Женат, двое сыновей, а также множество наград и медалей, в том числе государственных и церковных.

Бизнес

Табачное дело

1993 год, Саввиди стал гендиректором «Донского табака» — компании, появившейся в 1857 году. Предприниматель Василий Асмолов тогда основал небольшое табачное производство. Вскоре фабрика стала «Поставщиком двора Его императорскаго Величества», папиросы которой курил Николай Второй. В советское время предприятие превратилось в Донскую государственную табачную фабрику, а в 1992 году — в ОАО «Донской табак». В 2004-м появилась «Группа Агроком», и табачная компания стала ее частью. ДТ имеет фабрику не только в Ростове-на-Дону, но и в Переславле-Залесском.

Саввиди двадцать лет назад вывел производство из центра Ростова-на-Дону, а на территории бывшей фабрики (асмоловской или саввидиевской — как угодно) расположены рестораны, центр развития предпринимательства, познавательно-развлекательный музей и другие организации. Комплекс зданий фабрики называется теперь «Табачка. Центр». Это памятник архитектуры регионального значения.

В ноябре 2011 года стало известно, что Саввиди продает «Донской табак». Тогда главным претендентом на крупный кусок донского бизнеса были британцы — международная табачная компания Imperial Tobacco. Не сложилось.



Наступает 2018 год, и Саввиди продает компанию японскому Japan Tobacco за $ 1,6 миллиарда (90 миллиардов рублей). «Донской табак» на момент продажи был четвертой по величине табачной компанией в России. Выручка в 2017 году составила около 16 миллиардов рублей, чистая прибыль — 1,9 миллиарда. А Japan Tobacco Inc. был тогда третьим по величине в мире производителем табачных изделий.

Иван Саввиди на 160-летнем юбилее «Донского табака», 2017 год Источник: agrocomgroup.ru











Гендиректор «Группы Агроком» Сергей Сапотницкий объяснил продажу предприятия так: фабрика больше не могла развиваться «вне международной табачной корпорации», а японцы предложили ее выкупить.



И после продажи «Табака» Саввиди впервые оказался в ежегодном рейтинге Forbes «200 самых богатых бизнесменов России — 2018» сразу на 53-м месте с состоянием в 1 миллиард 900 миллионов долларов. И больше из этого рейтинга он не выходил.



В прошлом октябре Иван Саввиди отметился в рейтинге самых богатых людей в мире от Forbes. Он занимал 2258-е место, состояние его семьи составляло 1,4 миллиарда долларов. В рублях по курсу на сегодня это более 137 миллиардов. В рейтинге «125 российских миллиардеров» бизнесмен занимал в прошлом году 95-ю строку.



«Группа Агроком» тоже входила в рейтинг Forbes — «200 крупнейших компаний России». Последний раз холдинг присутствовал там в 2018 году — на 104-м месте с состоянием 85,9 миллиарда рублей.

В группу входят ГК «Тавр», предприятие по производству искусственной упаковки «Атлантис-Пак», производство питьевой и минеральной воды «Аква-Дон», тепличное хозяйство и рыбоводческий комплекс. Также на сайте Саввиди указано, что «Группа Агроком» — это партнер с функциями эксклюзивного дистрибьютора ГК «Миллениум». Основная часть предприятий группы находится в ЮФО, но некоторые филиалы есть в других странах.

Кроме «Агрокома», Саввиди владеет греческой компанией Dimera Group.

Плитка, отели…

Несколько лет назад Иван Саввиди купил фирму «АксайСтройПром», которая выпускает тротуарную плитку под брендом «Беттекс». Эта компания стала генподрядчиком при создании пешеходной зоны у «Табачки».



В 2022-м, спустя 16 лет, был достроен пятизвездочный отель «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» (смотрите, какой он внутри). Изначально его начинали строить другие игроки рынка: крупный бизнесмен Вадим Варшавский, президент ГК «Дон-Плаза» Игорь Горин и Андрей Демишин, бенефициар компании «МКЦ-РосЕвроДевелопмент», созданной для строительства отеля. Затем этим занялся Саввиди.



Открытие отеля неоднократно переносили (и старые владельцы тоже). Задержка вышла в том числе из-за пандемии и санкций в отношении России. Еще одна из причин — пересмотр проекта и, как следствие, рост вложений. Иван Саввиди говорил в 2020 году, что пересмотреть проект он решил после трагедии в Кемерове, где сгорел ТЦ «Зимняя вишня».



— По первоначальному проекту строительство, вероятно, уже было бы завершено. Но я увидел несоответствие требованиям безопасности процентов на 40. Понадобилось вносить конструктивные изменения. В итоге мы привели документацию в соответствие со всеми нормами, но отдалились от первоначальных сроков ввода, — пояснил бизнесмен.

Hyatt строили 16 лет, открыли в 2022-м Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Он планировал вложить в отель 8 миллиардов рублей, затем 10, а в результате вышло около 12.



У семьи Ивана Саввиди в Ростове есть еще два отеля: Radisson Blu Hotel на Береговой и Don Plaza на Большой Садовой (бывший «Интурист»).

…Автовокзал, аэропорт

На протяжении нескольких лет Саввиди спорил с олигархом Виктором Вексельбергом насчет имущества старого ростовского аэропорта. У обоих были акции в «Аэропорту Ростов-на-Дону». Совет директоров организации создал дочернюю структуру «Аэропорт Актив», которой отошло бы всё имущество. Вексельберг считал, что это правильный шаг, а Саввиди выступил против, настаивая на том, что тогда имущество уйдет структуре, к которой акционеры «Аэропорта Ростов-на-Дону» не относятся.

Разногласия привели их в суд, но в итоге ростовский бизнесмен отозвал иск.

Вексельберг хотел построить там жилой район, Саввиди делал ставки на коттеджный поселок. Виктор давно засматривался на эту территорию, еще до строительства ростовского аэропорта Платов. Он предлагал инвестировать в новый аэропорт, а взамен забрать земли старого. Спустя время структура Вексельберга, компания «Аэро-Сити», получила в аренду часть земли старого аэропорта. Но в конце 2022 года Минимущества Ростовской области расторгло через суд договор аренды. На арендованной территории была взлетно-посадочная полоса, а потом выяснилось, что ее нет. И поэтому чиновники решили расторгнуть договор. Спустя короткое время «Аэро-Сити» отошла структурам застройщика «ЮгСтройИнвест», который сейчас возводит жилой район на месте старого аэропорта. Мечта Вексельберга сбылась без его участия.

Последний громкий проект «Группы Агроком» — автовокзал «Центральный», построенный на территории старого аэропорта. Некоторые местные жители высказывались против вокзала, когда узнали о надвигающемся строительстве.

Автовокзал «Центральный» Источник: пресс-служба «Группы Агроком»











Открытие автовокзала тоже переносили несколько раз. Он заработал в июне 2024 года, в него инвестировали около полутора миллиардов рублей с перспективой вложить еще пять миллиардов. Руководителем стала Алена Беликова, которую прямо перед Новым годом назначил министром транспорта глава региона Юрий Слюсарь.

На «Центральный» перенесли часть маршрутов с «Ростдонавтовокзала» (старого вокзала), что не понравилось его руководству. Оно подало иск к Минтрансу, который и отдал эти маршруты, оформив соответствующие приказы. Донской арбитраж занял сторону «Ростдонавтовокзала» и признал приказы Минтранса недействительными. Разбирательства в суде продолжаются, перевозчики «Центрального» подали апелляцию.

Что еще покупал Саввиди

Издание «Московский комсомолец на Дону»;

контрольный пакет акций — 51% — греческого футбольного клуба «ПАОК». Это стоило ему около 10 миллионов евро;

вертолет Bell 429, который ранее принадлежал экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу;

его структура ГК «Миллениум» купила знаменитый супермаркет «Тихий Дон» на набережной Дона;

акции греческой медиакомпании Teletypos, которая владеет телеканалом Mega;

гостиничный комплекс Porto Carras на полуострове Халкидики. По сути, это довольно крупный курорт с девятикилометровой береговой линией с песчаными пляжами;

взял под контроль компанию, управляющую портом в греческом городе Салоники.

В начале 2024 года стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал у миллиардера акции двух предприятий по упаковке пищевых продуктов и передал их государству: завод «Пентопак» и 100% уставного капитала «Атлантис-Пак Украина». Сообщалось, что «Пентопак» продали за 2,5 миллиона долларов.

Семейные компании

Жена бизнесмена Киряки Саввиди тоже занимается бизнесом. По данным сервиса «Контур.Фокус», она владеет компаниями «Агроком Холдинг», «Казачка», «Клеоники», «Нансена», «Ростов-Арт» (это кинотеатр «Ростов» на Большой Садовой), «Институт Проектпромвентиляция», «АксайСтройПром» (о котором мы писали выше) и еще несколькими фирмами.



Старший сын Георгис владеет — частично или полностью — фирмами «Парк» (это парк Революции на Театральном проспекте), колесом обозрения «Одно небо», элитным фитнес-клубом Bodium (вместе с женой Яной), компанией «Пако» (салон красоты, зарегистрирован в том же доме, где и фитнес-клуб), а также отелем Hyatt и Radisson Blu Hotel.

Футбол

С 2002-го до 2005-го Иван Саввиди был президентом ростовского футбольного клуба и сменил его имя с «Ростсельмаша» на «Ростов». При нём клуб впервые вышел в финал Кубка России. В первый год президентства он снес южную трибуну на стадионе «Олимп-2», который тогда был домашней ареной для желто-синих. Ее обычно занимал фанатский актив. Взамен бизнесмен обещал построить новую трибуну, но это произошло только в 2008 году.

Переименование клуба и история с трибуной встретили серьезное возмущение со стороны болельщиков.

По поводу трибуны в Сети есть две цитаты Ивана Саввиди:

— Разрушить южную трибуну была моя идея, потому что я ставил большие цели перед «Ростовом». Город же не сделал ничего, кроме того, что послал на меня негативную энергию.

Это было сказано не позднее 2005 года, цитату приводит «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону».

— Стадион, запасное поле и «резинку» я подарил футбольному «Ростову». Пообещал болельщикам достроить южную трибуну. Мне было бы приятно, если бы Чуб был мужчиной и по телевизору сказал, что южную трибуну разрушили по его указанию, а восстановили за средства Саввиди. Но для этого надо быть мужчиной…

А эти слова Саввиди произнес в 2012 году, общаясь с прессой в редакции принадлежащего ему «Московского комсомольца на Дону».

Затем Иван Саввиди стал президентом ФК СКА. В 2006 году он привлек в этот клуб бывшего вратаря сборной России Руслана Нигматуллина. Завершив карьеру в нулевых, он стал довольно известным диджеем.

В 2008 году Саввиди внезапно для всех высказался в пользу слияния СКА и «Ростова»:



— Должна быть одна команда, представляющая наш город в Премьер-лиге. Сохраняя преемственность и исконные традиции донского футбола, в ее названии обязательно должны присутствовать слова «Ростов» и «СКА», а в каком порядке — уже не столь важно.

Идея объединения не нашла поддержки, и эти клубы по сей день существуют каждый сам по себе.

Конфликты с «Ростовом»

Несмотря на то, что Иван Саввиди уже давно не был президентом «Ростова», он многократно давал ему миллионы. Сначала в долг (который клуб не смог вовремя погасить, и Саввиди пошел в суд), потом безвозмездно.

В конце 2015 года он дал клубу сначала 100, затем 50 миллионов рублей, чтобы тот погасил зарплатные долги перед игроками. На этот раз уже не в долг. Саввиди сказал, что готов ежегодно переводить клубу 150–160 миллионов на поддержку. И перевел еще 47 миллионов.

На сезон-2015/2016 «Группа Агроком» стала генеральным спонсором ФК «Ростов». Точнее, две ее структуры: «Атлантис-Пак» и «Тавр». А летом 2016-го появилась информация о грядущем уходе главного тренера ростовчан Курбана Бердыева. «Спорт Экспресс» писал, что одной из причин стали разногласия с Саввиди. В итоге Бердыев ушел с поста главного тренера в августе 2016 года.

— После последней встречи с ним (Саввиди. — Прим. ред.), этого человека для меня не существует, — так сказал Бердыев после отставки.

Но через месяц он вернулся как вице-президент и тренер команды.

«Ростов» заключил в суде мир с Саввиди и обязался транслировать на медиафасаде стадиона рекламу его компаний Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В сентябре Саввиди возмутился, что клуб уже дважды выступил в Лиге чемпионов без символики «Атлантис-Пак» на форме игроков и чуть не подал в суд. В клубе же ответили, что размещать логотип компании запрещают правила УЕФА.

— Ты купил форму на мои деньги, говоришь, я напишу [название спонсора]. Я оплатил самолет в Германию, оплатил форму, заплатил налоги, разблокировал арестованный счет — это всё траты, которые понесла наша компания. Они говорят, что всё нормально, что напишут название «Атлантис-Пак», а потом говорят про регламенты УЕФА. А когда вы деньги брали, вы не знали про эти регламенты? — сказал тогда Саввиди.

А Бердыева он «сто лет не видел и сто лет не хотел бы видеть».

После этого конфликта «Группа Агроком» направила в «Ростов» документы о прекращении сотрудничества.

Но с «Ростовом» Саввиди всё равно судился, только по другому поводу. «Агроком» подал иск к клубу на 134 миллиона рублей. Суть претензий такая: в 2016 году Саввиди дал заем клубу на сумму 64,6 миллиона рублей под проценты. В 2019 году размер долга «Ростова» превысил 153 миллиона, включая проценты и неустойку. Но к осени следующего года стороны заключили мировое соглашение: «Ростов» должен был вернуть только основной долг почти в 65 миллионов, а еще — давать рекламу компании Саввиди на медиафасаде «Ростов Арены» и выделить билеты на все места в одной из VIP-лож Skybox во время своих матчей.

Гол, эмоции и пистолет

В марте 2018 года Иван Саввиди попал в громкую историю, когда во время футбольного матча в греческом городе Салоники выбежал на поле. Его команда «ПАОК» играла с клубом «АЕК». Бизнесмен возмутился, что его клубу не засчитали гол, который они забили «АЕКу». На появившихся в Сети кадрах заметно, что на боку у Саввиди висит кобура с пистолетом. Матч отменили, эпизод с голом пересмотрели и засчитали. Таким образом, «ПАОК» одержал победу со счетом 1:0.

Возмущенный решением судьи Иван Саввиди выбегает на футбольное поле Источник: «Коммерсантъ. Ростов-на-Дону» / Vk.com

— Да, он действительно вышел на поле и у него было при себе оружие, но на это оружие есть лицензия, законодательство Иван Саввиди не нарушал. <…> Там была непростая ситуация, судьи не хотели позволить «ПАОК» выиграть, — прокомментировали в «Агрокоме».

На следующий день Иван Саввиди извинился перед болельщиками и мировой футбольной общественностью. Он сказал также:



— Эмоциональная реакция была спровоцирована общей негативной ситуацией, царящей в греческом футболе в последнее время, а также комплексом неприемлемых и неспортивных событий, произошедших перед окончанием матча «ПАОК» — «АЕК»: действиями судьи и контролера матча, остановкой игры, протестами, выходом на поле десятков человек обеих команд.

Но дисциплинарный комитет греческой Суперлиги запретил бизнесмену посещать ее матчи в течение трех лет. Также Ивана Саввиди оштрафовали на 100 тысяч евро. А футбольный клуб «ПАОК» — на 63 тысячи евро и обязали провести три матча без зрителей. Позже греческий суд приговорил бизнесмена к 25 месяцам тюрьмы условно, в «Агрокоме» сообщили, что готовят апелляцию.

Отношения с малой родиной

Саввиди помогает детским домам: например, возил детей на Эгейское море, а еще выделил деньги фонда на строительство православного храма Благовещения Пресвятой Богородицы.

А в новый, 2009 год организовал бесплатный для местных жителей концерт группы «ВиаГра» и шоу фейерверков. После салюта началась дискотека, и Иван Игнатьевич приглашал желающих станцевать с ним на сцене.

Также он проспонсировал переименование стадиона «Олимп-2» в стадион «Олимп» имени Виктора Понедельника. Обошлось это в 30 миллионов рублей.

С 2002 года благоустраивает Парк имени Октябрьской революции, к 2013 году туда было вложено 400 миллионов рублей. К ЧМ-2018 по футболу «Группа Агроком» реконструировала там Зеленый театр за 110 миллионов рублей. А в 2016 году открылось 65-метровое колесо обозрения «Одно небо» — одно из самых высоких в стране. Под ним стоит скульптура святых Петра и Февронии — и ее тоже ставили на деньги миллиардера.

Колесо обозрения «Одно небо» Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Это не единственный памятник, который оплатил Саввиди: он, например, дал два миллиона рублей на памятник Владимиру Высоцкому. Его создал скульптор Анатолий Скнарин — автор знаменитой «Тачанки».



Когда весь мир накрыло коронавирусной пандемией, благотворительный фонд Ивана Саввиди и компания «Тавр» организовали доставку горячего питания врачам и персоналу госпиталей Ростова.

А в 2020 году 11-миллионное пожертвование сделал «Агроком Холдинг» в предвыборный фонд губернатора Василия Голубева.