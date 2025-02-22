«Сокрушаться о росте цены — как вспоминать мороженое за 16 копеек»: сколько будет стоить новый iPhone 16e в России

Новая модель поступит в продажу с 28 февраля Источник: Apple.com











Накануне Apple презентовала бюджетную модель iPhone, которая получила индекс 16e. Телефон оснастили улучшенной камерой и долговечным аккумулятором. Впрочем, всё это маркетинговые слоганы, а как оно на самом деле: дешевый флагман от известного бренда или очередной оверпрайс? Колумнист 74.RU, директор магазина «Эппл Пэн» и сервисного центра iCentreService Анна Мартыновская порассуждала о новинке. Далее — текст от первого лица.

В галерее нового iPhone есть возможность поиска фотографий по словам Источник: Apple.com

Название изменилось, вместо предполагаемого iPhone SE 4 на замену своему предшественнику вышел iPhone 16e. Но мы знаем, что Apple любит такого рода внезапные смены названия.

Apple позиционирует эту модель как бюджетную версию. В предыдущих моделях использовали характеристики текущей линейки iPhone, но корпус был от смартфонов двухлетней давности. Так, iPhone SE 1-го поколения был выпущен в 2016 году, имел характеристики iPhone 6s и корпус iPhone 5s. iPhone SE 2 — выпущен в 2020 году в корпусе iPhone 8, но с характеристиками, близкими к iPhone 11. В 2022 году в iPhone SE 3 формфактор предыдущей модели не изменился, но характеристики соответствовали iPhone 13.

Новый iPhone 16e представлен в корпусе iPhone 14. С диагональю 6,1 дюйма. Он по-прежнему остается самым маленьким в линейке iPhone. Хотя диагональ его предшественника была 4,7 дюйма. Но в современном мире, конечно, это уже очень маленький телефончик.

Функционал новой модели как будто стремится к функционалу iPhone 16. Но слегка не дотягивает, остановимся на этом подробнее.

Для начала: в iPhone 16e опять появилась «челочка», которая ранее уходила вместе с 13-й линейкой.

Зато в новой модели больше нет кнопки Home. Странно об этом говорить в 2025-м, как будто динозавр подмигнул из-за угла, но в iPhone SE 3 она была!

И вместо переключателя громкости теперь кнопка действия. Ее функционал можно выбрать. Например, включать ею фонарик или делать фото. Но большинство пользователей по-прежнему использует ее для переключения в беззвучный режим.

Разъем зарядки — USB-C. К счастью, к lightening не вернулись. Apple планомерно обновляется и приходит к единому разъему на всех своих устройствах.

Заявляется, что у iPhone 16e увеличен объем батареи. Но мы в сервисном центре давно заметили, что любая батарея теряет свою емкость в течение года. На любой модели. С сервисной точки зрения, аккумулятор — расходный материал, и совершенно нормально его поменять для любой модели через год-полтора обычного использования.

Удивило наличие только одной камеры. Хотя ее разрешение и выросло до 48MP, что соответствует камерам на всей 16-й линейке. Но, например, уже привычный режим съемки 0,5 (широкоугольный) отсутствует. Есть режим двухкратного зума. Но в сравнении с зумом на модели Pro Max, который уже можно сравнивать с обычным полевым биноклем, зум в новом iPhone, конечно, будет уступать. Заявляется, что это камера 2 в 1. Но на качество фото, сравнимое с флагманской моделью, рассчитывать не надо.

В новом iPhone всё тот же процессор Apple A18. Но он урезан на одно ядро в сравнении с предыдущей версией. Честно говоря, в новых смартфонах такая фантастическая производительность, разрешение и яркость экрана… Я очень сомневаюсь, что разница будет хоть как-то ощутима.

Конечно же, iPhone 16e поддерживает искусственный интеллект Apple Intelligence. Но нам это станет интересно, когда он выучит русский язык. Хотя, на английском им можно пользоваться уже сейчас.

На выбор два цвета: черный и белый. Доступные объемы памяти: 128, 256 и 512 ГБ.

Не буду останавливаться на увеличении цены в сравнении с предыдущей моделью. За три года с момента ее выхода утекло много воды. И сокрушаться о росте цены на $120 теперь всё равно, что вспоминать мороженое в СССР за 16 копеек. Сейчас цена на новую модель стартует от $599 и заканчивается $899 за 512 ГБ.

Предзаказ можно оформить на сайте Apple. Через неделю, 28 февраля, он поступит в продажу. Напомню, что сайт Apple в России сейчас не работает. Но предзаказ вы можете оставить в российских сетях.

Какие цены можно ожидать на российском рынке? Традиционно ажиотаж на бюджетную добавочную версию iPhone сильно ниже, чем на обновленную линейку. Поэтому уже через неделю–две можно ожидать появление новых iPhone без наценки.

Если курс доллара не изменится, то цены на iPhone 16e можно ждать в этом диапазоне:

iPhone 16e 128 гб — 64 990-69 990 рублей;

iPhone 16e 256 гб — 74 990-79 990 рублей;

iPhone 16e 512 гб — 95 990-102 990 рублей.

Будет ли iPhone 16e работать в России? Конечно, будет! Это указано на официальном сайте Apple.

Как вам iPhone 16e? Отличный. Топовые характеристики за меньшие деньги Средний, ничего интересного Мне не понравился, не вижу в нем смысла