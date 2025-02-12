Что не так со «Светофором» и сможет ли его кто-то заменить: разбираемся в деталях громкого скандала

Сергей Лисовский был одним из тех, кто инициировал проверки в «Светофоре» Источник: Сергей Лисовский. Новости / T.me, Bладислав Лоншаков / E1.RU











В магазинах «Светофор» по всей стране проходят масштабные проверки. Туда уже нагрянули специалисты Роспотребнадзора, Россельхознадзора и налоговой. У всех них нашлись претензии к работе сети. В самой компании происходящее называют происками конкурентов и попытками намеренно потопить бизнес.

E1.RU поговорил с депутатом Госдумы Сергеем Лисовским, который и инициировал проверки в торговых точках, о том, что не так со «Светофором» и кто сможет заменить эти магазины, если они не пройдут испытание проверками.

— В конце января вы рассказывали про многочисленные нарушения в работе «Светофоров». Изменилась ли как-то ситуация с тех пор? Устранили ли эти нарушения? Или, может быть, наоборот, по результатам проверок стало известно о новых фактах?

— А куда уж больше? У них нарушения во всём: в качестве товаров, продаже фальсификата. Россельхознадзор выявил, что там продается контрабандный товар либо сырье, которое требовалось уничтожить, а из него произвели продукцию. Весь букет нарушений, которые могли быть, у них есть. Законы регулирования торговли они тоже нарушают.

По всей стране работают тысячи магазинов сети Источник: Bладислав Лоншаков / E1.RU











— Как вы думаете, какое будущее ждет эту торговую сеть? Ждать ли нам ее полного закрытия и в чем вообще цель всех этих проверок?

— Цели закрыть ни у кого нет. Цель одна — добиться, чтобы они работали в рамках закона, как работают все другие. Они же не единственная сеть у нас и не самая большая. Все остальные работают в рамках законодательства, а они не работают. Значит, в погоне за сверхприбылью готовы нарушать закон…

— Если они исправят все недочеты, то смогут вернуться к работе?

— Да, если они их устранят, то продолжат работать.

— Мы пообщались с сотрудниками магазинов. Они считают, что все эти проверки — происки конкурентов. Есть предположения, что давление на сеть может быть связано с чьей-то попыткой выкупить бизнес, а чтобы сделка была более выгодной — перед этим снизить ее финансовые показатели. Что вы думаете об этом?

— Не очень чистоплотные люди всегда видят проблему в другом, а не в себе. Здесь проблема конкретно в них. Они сами принимают решение брать продукцию без сопроводительных документов и продавать просроченное. В этом им никто ничего не подсказывал. При чем тут конкуренты?

— То есть нет такого, что сейчас кто-то пытается занять их место на рынке?

— Нет. Они просто пытаются прикрыть свои нарушения конкурентной борьбой. Наоборот, они сами действовали вне конкурентного поля, то есть использовали недобросовестные практики, которые запрещены, и тем самым имели конкурентное преимущество над добросовестными торговыми сетями.

— А все-таки, если ситуация приведет к тому, что сеть перестанет существовать, нужно ли будет заполнить освободившуюся нишу? Сейчас, в том числе от ваших коллег по Госдуме, поступают предложения, что нужно создать государственную торговую сеть наподобие «Светофора», которая продавала бы дешевые товары для покупателей. Как вы к этой идее относитесь?

— Продовольствие не может быть беспредельно дешевым. Оно должно быть уж, по крайней мере, не ниже себестоимости, а она довольно четко определена. Если появляется товар дешевле себестоимости, то понятно, что это вызывает вопросы. Какую сеть ни создавай, цена на полке всё равно будет равна себестоимости и какой-то торговой наценке, наценке на логистику. Тут чудес не бывает.

Основная часть покупателей «Светофора» — пенсионеры Источник: Bладислав Лоншаков / E1.RU











— Получается, у «Светофора» неконкурентно низкие цены? Или же, наоборот, у других сетей слишком завышенные наценки?

— Это две несопоставимые вещи. В «Светофоре» снижали цены за счет некачественных и опасных товаров, но это нельзя сравнивать с качественными товарами. Как тут сказать, что у них низкие цены? У них не низкие цены, они просто получали сверхприбыль за счет нарушения законодательства и ставили под угрозу здоровье жителей нашей страны.

— Наши коллеги из NGS24.RU обратили внимание на то, что у совладельца торговой сети миллиардера Сергея Шнайдера обнаружили гражданство Гренады. Насколько это важная деталь во всей этой истории?

— Нет, это вообще не повод для обсуждения. Такими делами у нас занимается прокуратура. Это их дело — будут они принимать какие-то меры или не будут. Эту тему рано поднимать.

Что известно о «Светофоре» Узнать «Светофор» позиционирует себя как магазин низких цен (жесткий дискаунтер). Первая торговая точка сети появилась в Красноярске в 2009 году, но рост продаж начался только в 2017 году. Основатели сети — братья Сергей и Андрей Шнайдеры из Красноярска и их мать Валентина. По итогам 2021 года она заняла 182-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 650 миллионов долларов. До создания «Светофора» семья занималась оптовой продажей пива и слабоалкогольных напитков, развивала сеть пивных магазинов «Напильник». На членов семьи Шнайдер зарегистрированы десятки юрлиц.

Что известно о проверках «Светофора»

Впервые о масштабных проверках в магазинах «Светофор» стало известно в конце января. Суды по искам Роспотребнадзора закрыли несколько магазинов в Москве на срок от 60 до 90 суток. Утверждалось, что там нашли серьезные нарушения СанПиН. Речь в том числе шла о тараканах, грязи и просрочке. Представители некоторых торговых точек сразу расторгли договоры с арендодателями и сообщили о полном закрытии.

Волна проверок в «Светофоре» прокатилась по всей стране. В Роспотребнадзоре не стали комментировать результаты инспекции, но сотрудники магазинов заявляют, что никаких нарушений санврачи у них не выявили. По их словам, торговые точки, перестали работать по другим причинам, связанным, например, с планами по застройке территорий, где они работали.

Через несколько дней стало известно, что все-таки в магазинах Екатеринбурга не всё гладко. Нарушения там нашли сотрудники другого ведомства — Россельхознадзора. В январе и феврале они проверили 18 точек в Свердловской области и в 14 из них нашли недостатки. Оказалось, что консервы, колбасы и сыр там продавали без сопроводительных документов. Похожая ситуация — еще в нескольких регионах.

Оказалось, что колбасу в некоторых магазинах продавали с нарушениями Источник: Bладислав Лоншаков / E1.RU











Как рассказывал коллегам из 72.RU независимый эксперт по ретейлу, консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин, претензии к сети связаны еще и со специфической работой с поставщиками.

— Там действительно много разных нюансов: и очень длительные отсрочки по платежам, и поставки на различные посреднические юрлица. Разные схемы, которые запрещены законом «О торговле» в нынешнем варианте. Но «Светофор» эти схемы практикует еще с незапамятных времен. В принципе, со своего появления на рынке. И эта модель позволяла ему работать и давать цены на отдельные категории, позиции ниже рынка на 20–30%, — говорил Лачугин.

Он отметил, что жалобы от поставщиков поступали и раньше, но по каким-то причинам тотальную проверку этой сети решили начать только сейчас.

В начале февраля налоговая решила ликвидировать холдинг «Инвест стандарт», которому принадлежат магазины сети «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Причина — в недостоверных данных об адресе компании, указанных при регистрации. Однако, как пишет «Фонтанка», после этого сотрудникам компании разослали сообщения, в которых их призвали не паниковать и заверили, что магазины «нигде не закрываются».