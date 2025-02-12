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Бизнес Кризис-2025 интервью Что не так со «Светофором» и сможет ли его кто-то заменить: разбираемся в деталях громкого скандала

Что не так со «Светофором» и сможет ли его кто-то заменить: разбираемся в деталях громкого скандала

Интервью с депутатом Госдумы Сергеем Лисовским

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2 комментария
Сергей Лисовский был одним из тех, кто инициировал проверки в «Светофоре» | Источник: Сергей Лисовский. Новости / T.me, Bладислав Лоншаков / E1.RUСергей Лисовский был одним из тех, кто инициировал проверки в «Светофоре» | Источник: Сергей Лисовский. Новости / T.me, Bладислав Лоншаков / E1.RU

Сергей Лисовский был одним из тех, кто инициировал проверки в «Светофоре»

Источник:

В магазинах «Светофор» по всей стране проходят масштабные проверки. Туда уже нагрянули специалисты Роспотребнадзора, Россельхознадзора и налоговой. У всех них нашлись претензии к работе сети. В самой компании происходящее называют происками конкурентов и попытками намеренно потопить бизнес.

E1.RU поговорил с депутатом Госдумы Сергеем Лисовским, который и инициировал проверки в торговых точках, о том, что не так со «Светофором» и кто сможет заменить эти магазины, если они не пройдут испытание проверками.

— В конце января вы рассказывали про многочисленные нарушения в работе «Светофоров». Изменилась ли как-то ситуация с тех пор? Устранили ли эти нарушения? Или, может быть, наоборот, по результатам проверок стало известно о новых фактах?

— А куда уж больше? У них нарушения во всём: в качестве товаров, продаже фальсификата. Россельхознадзор выявил, что там продается контрабандный товар либо сырье, которое требовалось уничтожить, а из него произвели продукцию. Весь букет нарушений, которые могли быть, у них есть. Законы регулирования торговли они тоже нарушают.

По всей стране работают тысячи магазинов сети | Источник: Bладислав Лоншаков / E1.RUПо всей стране работают тысячи магазинов сети | Источник: Bладислав Лоншаков / E1.RU

По всей стране работают тысячи магазинов сети

Источник:

— Как вы думаете, какое будущее ждет эту торговую сеть? Ждать ли нам ее полного закрытия и в чем вообще цель всех этих проверок?

— Цели закрыть ни у кого нет. Цель одна — добиться, чтобы они работали в рамках закона, как работают все другие. Они же не единственная сеть у нас и не самая большая. Все остальные работают в рамках законодательства, а они не работают. Значит, в погоне за сверхприбылью готовы нарушать закон…

— Если они исправят все недочеты, то смогут вернуться к работе?

— Да, если они их устранят, то продолжат работать.

— Мы пообщались с сотрудниками магазинов. Они считают, что все эти проверки — происки конкурентов. Есть предположения, что давление на сеть может быть связано с чьей-то попыткой выкупить бизнес, а чтобы сделка была более выгодной — перед этим снизить ее финансовые показатели. Что вы думаете об этом?

— Не очень чистоплотные люди всегда видят проблему в другом, а не в себе. Здесь проблема конкретно в них. Они сами принимают решение брать продукцию без сопроводительных документов и продавать просроченное. В этом им никто ничего не подсказывал. При чем тут конкуренты?

— То есть нет такого, что сейчас кто-то пытается занять их место на рынке?

— Нет. Они просто пытаются прикрыть свои нарушения конкурентной борьбой. Наоборот, они сами действовали вне конкурентного поля, то есть использовали недобросовестные практики, которые запрещены, и тем самым имели конкурентное преимущество над добросовестными торговыми сетями.

— А все-таки, если ситуация приведет к тому, что сеть перестанет существовать, нужно ли будет заполнить освободившуюся нишу? Сейчас, в том числе от ваших коллег по Госдуме, поступают предложения, что нужно создать государственную торговую сеть наподобие «Светофора», которая продавала бы дешевые товары для покупателей. Как вы к этой идее относитесь?

— Продовольствие не может быть беспредельно дешевым. Оно должно быть уж, по крайней мере, не ниже себестоимости, а она довольно четко определена. Если появляется товар дешевле себестоимости, то понятно, что это вызывает вопросы. Какую сеть ни создавай, цена на полке всё равно будет равна себестоимости и какой-то торговой наценке, наценке на логистику. Тут чудес не бывает.

Основная часть покупателей «Светофора»&nbsp;— пенсионеры | Источник: Bладислав Лоншаков / E1.RUОсновная часть покупателей «Светофора»&nbsp;— пенсионеры | Источник: Bладислав Лоншаков / E1.RU

Основная часть покупателей «Светофора» — пенсионеры

Источник:

— Получается, у «Светофора» неконкурентно низкие цены? Или же, наоборот, у других сетей слишком завышенные наценки?

— Это две несопоставимые вещи. В «Светофоре» снижали цены за счет некачественных и опасных товаров, но это нельзя сравнивать с качественными товарами. Как тут сказать, что у них низкие цены? У них не низкие цены, они просто получали сверхприбыль за счет нарушения законодательства и ставили под угрозу здоровье жителей нашей страны.

— Наши коллеги из NGS24.RU обратили внимание на то, что у совладельца торговой сети миллиардера Сергея Шнайдера обнаружили гражданство Гренады. Насколько это важная деталь во всей этой истории?

— Нет, это вообще не повод для обсуждения. Такими делами у нас занимается прокуратура. Это их дело — будут они принимать какие-то меры или не будут. Эту тему рано поднимать.

Что известно о «Светофоре»

«Светофор» позиционирует себя как магазин низких цен (жесткий дискаунтер). Первая торговая точка сети появилась в Красноярске в 2009 году, но рост продаж начался только в 2017 году.

Основатели сети — братья Сергей и Андрей Шнайдеры из Красноярска и их мать Валентина. По итогам 2021 года она заняла 182-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 650 миллионов долларов.

До создания «Светофора» семья занималась оптовой продажей пива и слабоалкогольных напитков, развивала сеть пивных магазинов «Напильник».

На членов семьи Шнайдер зарегистрированы десятки юрлиц.

Что известно о проверках «Светофора»

Впервые о масштабных проверках в магазинах «Светофор» стало известно в конце января. Суды по искам Роспотребнадзора закрыли несколько магазинов в Москве на срок от 60 до 90 суток. Утверждалось, что там нашли серьезные нарушения СанПиН. Речь в том числе шла о тараканах, грязи и просрочке. Представители некоторых торговых точек сразу расторгли договоры с арендодателями и сообщили о полном закрытии.

Волна проверок в «Светофоре» прокатилась по всей стране. В Роспотребнадзоре не стали комментировать результаты инспекции, но сотрудники магазинов заявляют, что никаких нарушений санврачи у них не выявили. По их словам, торговые точки, перестали работать по другим причинам, связанным, например, с планами по застройке территорий, где они работали.

Через несколько дней стало известно, что все-таки в магазинах Екатеринбурга не всё гладко. Нарушения там нашли сотрудники другого ведомства — Россельхознадзора. В январе и феврале они проверили 18 точек в Свердловской области и в 14 из них нашли недостатки. Оказалось, что консервы, колбасы и сыр там продавали без сопроводительных документов. Похожая ситуация — еще в нескольких регионах.

Оказалось, что колбасу в некоторых магазинах продавали с нарушениями | Источник: Bладислав Лоншаков / E1.RUОказалось, что колбасу в некоторых магазинах продавали с нарушениями | Источник: Bладислав Лоншаков / E1.RU

Оказалось, что колбасу в некоторых магазинах продавали с нарушениями

Источник:

Как рассказывал коллегам из 72.RU независимый эксперт по ретейлу, консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин, претензии к сети связаны еще и со специфической работой с поставщиками.

— Там действительно много разных нюансов: и очень длительные отсрочки по платежам, и поставки на различные посреднические юрлица. Разные схемы, которые запрещены законом «О торговле» в нынешнем варианте. Но «Светофор» эти схемы практикует еще с незапамятных времен. В принципе, со своего появления на рынке. И эта модель позволяла ему работать и давать цены на отдельные категории, позиции ниже рынка на 20–30%, — говорил Лачугин.

Он отметил, что жалобы от поставщиков поступали и раньше, но по каким-то причинам тотальную проверку этой сети решили начать только сейчас.

В начале февраля налоговая решила ликвидировать холдинг «Инвест стандарт», которому принадлежат магазины сети «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Причина — в недостоверных данных об адресе компании, указанных при регистрации. Однако, как пишет «Фонтанка», после этого сотрудникам компании разослали сообщения, в которых их призвали не паниковать и заверили, что магазины «нигде не закрываются».

В целом ситуацию ретейлер расценивает как информационную атаку. Однако «выключить одним рубильником» сеть не получится, так как она работает «через разные ООО».

ПО ТЕМЕ
Светофор Магазин Бизнес Дискаунтер Закрытие магазинов Интервью Сергей Лисовский
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Комментарии
2
Гость
1 час
Просто достаточно знать кому это выгодно, например изучив биографию Лисовского. Тоже мне, праведных дел мастер. Из 90-х.
Гость
1 час
несколько лет ,хожу только в Светофор и никогда не видел испорченного товара, что за бред они несут?
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