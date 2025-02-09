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Бизнес Кризис-2025 «Не каждый хочет, чтобы ему предъявляли за тухлую курицу»: что известно о миллиардерах, основавших «Светофор»

«Не каждый хочет, чтобы ему предъявляли за тухлую курицу»: что известно о миллиардерах, основавших «Светофор»

Магазины семьи Шнайдер начали проверять по всей России

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Сеть появилась в Красноярске, а потом&nbsp;— по всей России и даже за рубежом | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUСеть появилась в Красноярске, а потом&nbsp;— по всей России и даже за рубежом | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Сеть появилась в Красноярске, а потом — по всей России и даже за рубежом

Источник:

В конце января в России после жалоб поставщиков и депутатов начались массовые проверки сети жестких дискаунтеров «Светофор». В Москве, Екатеринбурге и других городах временно закрыли уже несколько магазинов сети. Знаменитую сеть магазинов низких цен создала семья Шнайдер из Красноярска, которая в 2024 году стала долларовыми миллиардерами. NGS24.RU напоминает историю «Светофоров» и рассказывает про ее основателей — одной из самых таинственных и закрытых бизнес-семей.

В начале 1990-х молодой предприниматель Сергей Шнайдер возил в Красноярск фуры с газировкой из Минусинска, что на юге края. Летом грузовики разгружали студенты политехнического университета на подработке. Сезонных работников находили через младшего брата Сергея — Андрея Шнайдера, который учился тогда на факультете информатики и процессов управления.

— Для студентов, в общем, хороший был заработок, да и газировки можно было пить сколько угодно, — вспоминает в беседе с NGS24.RU бывший однокурсник Андрея, попросивший не указывать имя.

С его слов, Андрей Шнайдер был самым обычным студентом, «учился как все — не на пятерки», рос в простой и небогатой семье. Ничто не выдавало в нем и в старшем брате будущих долларовых миллиардеров из российской сотни Forbes.

С театральным названием

Первый свой бизнес Шнайдеры основали в 1994 году — компанию «Ленком», которая и занималась дистрибьюцией газировки, а затем также пива и слабоалкогольных напитков. Сергею тогда было 28 лет (он родился в июне 1966-го), Андрею на тот момент не так давно исполнилось 20 (родился в феврале 1974 года).

Бизнес Сергей и Андрей оформили на себя и родителей — Валентину и Ивана Шнайдеров. Как писал The Bell (Минюст признал издание иностранным агентом в 2022 году), сначала «Ленком» поставлял в магазины в основном продукцию легендарного в Красноярске завода «Пикра». Партнерами семьи были Владимир Самсонюк и Андрей Вейкулайнен — последний и свел Шнайдеров с руководством «Пикры». Позже другим их постоянным бизнес-напарником стал Валерий Яковлев.

За несколько следующих лет, по информации Forbes, компания стала сотрудничать с крупнейшими производителями пива — «Балтикой», «Очаково», «Хейнекен» и другими. «Ленком» превратился в крупного регионального оптовика с филиалами в Абакане, Чите и Владивостоке.

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ООО «Ленком» в 2000 году составила 243 миллиона рублей, через шесть лет — уже более двух миллиардов. Однако постепенно крупные пивные производители стали налаживать собственную логистику вместо внешней, что ударило по дистрибьюторскому бизнесу Шнайдеров. Большой потерей, например, стало прекращение сотрудничества с «Балтикой».

Тогда в 2004 году Шнайдеры с Самсонюком и Вейкулайненом придумали новый проект — сеть пивных магазинов и павильонов «Напильник». В новых точках продавали пиво, крепкий алкоголь, снеки и сигареты. Как писал Forbes, во второй половине 2000-х пивной рынок стагнировал, но формат «Напильника» даже эксперты называли интересным. Можно сказать, что это были предшественники нынешних «алкомаркетов». К 2007 году в Красноярском крае и соседних регионах открылось несколько десятков «Напильников».

Бывшая работница «Напильника» говорит NGS24.RU, что у Шнайдеров всегда была предпринимательская жилка. Их она называет жесткими руководителями: работников в компании штрафовали нещадно практически за всё.

— Опаздываешь на работу — штраф, не идешь на обед — штраф, задерживаешься на работе — штраф, — вспоминает условия она.

«Напильники» компания «Ленком» развивала в том числе на займы. Например, только в Сбербанке фирма взяла кредит на 350 миллионов рублей. Всё шло хорошо до мирового кризиса 2008 года, когда у компании начались проблемы с банками.

В мае 2010 года Сбербанк подал в арбитражный суд иск о взыскании с «Ленкома» долгов. «Ленком» выставил встречный иск по одному из кредитов и требовал признать договор недействительным. Предприниматели пытались доказать «кабальность сделки», так как кредит они взяли «на крайне невыгодных условиях в результате стечения тяжелых обстоятельств» — финансового кризиса и, как следствие, потери большей части оборотных средств. Однако суд встал на сторону банков: условия договора признали стандартными, а компанию — платежеспособной.

В октябре 2010-го Сбербанк потребовал банкротства «Ленкома» в суде. Окончательно, по данным «СПАРК-Интерфакса», компанию ликвидировали в мае 2013 года. «Напильников», впрочем, к тому времени не было уже несколько лет. «Ленком», судя по ее финансовой отчетности, последний раз был активен в 2009 году.

Тогда Шнайдеры занимались уже новым и для себя, и для страны в целом бизнесом. Они основали сеть «жестких дискаунтеров», которую назвали «Светофор».

Без ярких и броских оберток

Первый магазин низких цен «Светофор» открылся летом 2009 года — на самой окраине Красноярска. В нем не было ни полок, ни прилавков, а товары продавали прямо из коробок и деревянных паллет — покупатели обслуживали себя сами. По сути, магазин больше походил на склад.

Бизнес-стратегия Шнайдеров заключалась в максимальном сокращении лишних расходов. Экономили на площадях и аренде, хранении, оборудовании, персонале и рекламе.

Основные позиции товара в зале были от одного-двух производителей. На помещение в пределах 1000 квадратов в «Светофоре» выставляли 800–1000 наименований. В супермаркете, для сравнения, в среднем тогда продавали более 8000 наименований на площади 350–400 квадратов. Товары в «Светофорах», как правило, были марок-ноунеймов, а доля известных брендов не превышала 10–15%. Благодаря таким ухищрениям и аскетизму в «Светофорах» удавалось удерживать низкие цены.

— Стоимость товара с учетом доставки до магазина должна быть на 20–30% ниже стоимости товара на полке конкурента. Этого можно достичь за счет экономии на упаковке — нам не нужны яркие и броские «обертки». Для распространенных и известных брендов эта разница должна быть не менее 50%, — перечисляют сейчас условия на одном из сайтов для поставщиков «Светофора».

Бывшая работница «Ленкома» и «Светофора» рассказывала The Bell (Минюст признал издание иностранным агентом в 2022 году), что создать сеть жестких дискаунтеров придумал старший брат — Сергей Шнайдер. Он якобы почерпнул идею в книге основателя Walmart Сэма Уолтона Made in America. Книги, со слов экс-работницы, раздавали на первом новогоднем корпоративе всем сотрудникам.

Помимо американского Walmart, магазины «без излишеств» давно существуют и в Европе — например, немецкие Aldi и Lidl. Экс-работники «Светофора» утверждали, что Шнайдеры — немцы по национальности, и Сергей часто бывал в Германии, где и наблюдал за местными дискаунтерами.

Источник: Мария Романова / Городские медиаИсточник: Мария Романова / Городские медиа
Источник:

По информации издания, для старта основатели «Светофора» взяли в Сбербанке кредит в 200 миллионов рублей. В 2014 году, после еще одного кризиса, у ретейлера якобы опять возникли проблемы с погашением. В результате часть магазинов закрыли, с арендодателями договорились о снижении ставок, а минимальный срок хранения товаров увеличили.

В 2015 году Сбербанк требовал признать банкротом самого Сергея Шнайдера — за долги «Ленкома» еще по кредитным линиям 2009 и 2010 годов. Согласно материалам дела, банку Шнайдер задолжал 2,8 миллиона рублей, а общая задолженность перед кредиторами составляла 128 миллионов. Правда, в итоге всё решили мирно и требования отозвали.

А сеть красноярских предпринимателей постепенно начала развиваться по всей стране. По информации Forbes, на старте Шнайдеры рассчитывали на самые малообеспеченные слои населения — максимум на 1,5% от города, в котором работает магазин. Однако дискаунтеры оказались куда востребованнее.

Скажем, в 2010 году было 11 «Светофоров» в нескольких городах Красноярского края. К 2012 году — больше 20, в том числе в Абакане, Чите, Кемеровской, Иркутской и Томской областях. Через девять лет после открытия первого магазина Шнайдеров в России работали уже 1000 магазинов в России, включая Москву и Подмосковье.

По данным The Bell (Минюст признал издание иностранным агентом в 2022 году), операционно «Светофором» руководит Андрей Шнайдер, а за стратегию отвечает старший брат Сергей.

Сеть дискаунтеров работает под множеством юридических лиц с общим названием «Торгсервис». Каждой новой компании к названию добавляют числа по номеру региона: 22 — Алтайский край, 54 — Новосибирск, 55 — Омск, 142 — Кемерово и так далее. На сегодня, по данным сервиса «Контур.Фокус», в России насчитывается более 50 «Торгсервисов», которые имеют отношение к членам семьи Шнайдеров.

С 2017 года бизнес-семья осваивает и крупный формат и открывает гипермаркеты «Маяк» площадью до 2000 квадратов (юрлицо — «Восторг 52»). Они есть в 54 регионах России, включая Москву и Петербург.

С годами исчезала и аскеза первых «Светофоров». Магазины, к примеру, стали открывать не только на окраинах города, но и ближе к центру, помещения приводили в чуть более благородный вид, а число наименований товара в точках выросло до 2000.

Помимо продуктов, продают и нон-фуд | Источник: Александр Ибрагимов / NGS24.RUПомимо продуктов, продают и нон-фуд | Источник: Александр Ибрагимов / NGS24.RU

Помимо продуктов, продают и нон-фуд

Источник:

По последним данным, в торговую сеть входят 2200 магазинов «Светофор» и гипермаркетов «Маяк». Сеть занимает пятую позицию в списке крупнейших ретейлеров в стране после X5 Group, «Магнита», «Красного&Белого» и «Ленты». Товары в них поставляют через более чем 100 логистических центров. Согласно рейтингу «Infoline Аналитика» за девять месяцев 2024 года, общая выручка сети составила 286,3 миллиарда рублей (–2,2% к аналогичному периоду 2023-го), писали «Известия».

Кроме того, торговая сеть открыла аналоги «Светофоров» за рубежом — под брендом Mere. Там ее даже называли русской Aldi, с которой когда-то брал пример Сергей Шнайдер. У семьи есть десятки магазинов в Сербии, Венгрии, Литве, Белоруссии и Казахстане. Раньше называли и другие страны, например Польшу и Чехию, но там после 24 февраля 2022 года местные начали бойкотировать Mere. В октябре 2022-го на Украине ввели санкции против Валентины и Сергея Шнайдеров.

Нащупали и подхватили

Ретейл-эксперт Виктор Бахов говорит NGS24.RU, что «Светофоры», безусловно, повлияли на развитие дискаунтеров — сначала в Красноярском крае, а потом и в других регионах. Вслед за Шнайдерами свои магазины низких цен запустили местные торговые сети «Красный Яр» («Батон») и «Командор» («Хороший»). Не отставали федералы: у X5 есть «Чижик», а у «Магнита» — «Моя цена» (мягкие дискаунтеры) и «В1» («Первый выбор» — это жесткие).

— Нишу, которую открыли «Светофоры», нащупали и подхватили другие сети, — говорит Бахов. — Но были отличия. Конкуренты решили, что этот формат можно тюнить и улучшать. Так что этот изначальный максимальный аскетизм «Светофоров» никто не повторял. В свое время были, например, «Светофоры» с земляными полами, открытые на складах, в промзоне и так далее. Магазин был не то что непригодный для продуктов, а даже для нахождения там людей. Такое, конечно, никто не копировал.

Кроме того, ахиллесовой пятой «Светофоров» Виктор Бахов называет фреш. В дискаунтерах Шнайдеров можно было вполне уверенно купить бакалею, чай, кондитерку, нон-фуд, «но с точки зрения свежих продуктов всегда присутствовали определенные риски».

— Поэтому дискаунтеры других сетей все-таки решили, что покупателю нужно давать нормальный, качественный фреш и делать ставку на это, — говорит эксперт.

Магазины всё еще напоминают склады | Источник: Александр Ибрагимов / NGS24.RUМагазины всё еще напоминают склады | Источник: Александр Ибрагимов / NGS24.RU

Магазины всё еще напоминают склады

Источник:

Скандалы и проверки

«Светофоры» на протяжении практически всей своей истории попадали в скандалы. В 2017 году, например, сеть установила в своих магазинах минимальный чек в 300 рублей в Красноярском крае, Великом Новгороде, Свердловской области и других регионах. Покупателя не обслуживали на кассе, если он набирал товаров на меньшую сумму. Заволжский районный суд Твери оштрафовал «Торгсервис 69» на 6000 рублей и признал такой бизнес-ход дискаунтера незаконным.

Летом 2023 года в московских «Светофорах» после жалобы изъяли более 14 тонн товаров без нужных документов, с повреждениями и нарушенными сроками годности. На «Торгсервис 50» и «Торгсервис 150» составили 64 административных протокола, работу восьми магазинов приостановили на срок от 8 до 90 суток.

В питерском «Светофоре» в том же 2023 году суд запретил продавать сметану «Пятигорская», которая продавалась в 800-граммовых ведерках за 71 рубль. Проверка показала, что в сметане нет молочного жира.

А в октябре 2024 года в красноярском «Светофоре» нашли гнилые фрукты и овощи, в которых завелись насекомые.

— С порога покупателей встречает неприятный запах гнилых фруктов, который пронизывает весь магазин. В продаже яблоки и помидоры, которые практически полностью сгнили в коробках. Особенно шокирует количество мелких мушек, которые слоем покрыли некоторые яблоки. Взлетая при каждом движении покупателей, они разлетались по всему магазину, — пожаловался в Роспотребнадзор покупатель.

А в январе 2025 года стало известно, что магазины «Светофор» и «Маяк» массово проверят по всей России после обращения депутата Госдумы Сергея Лисовского. Депутату, с его слов, пожаловались поставщики: в сети не соблюдают закон о маркировке товара и технические регламенты о производстве продуктов.

Кроме того, розничная сеть заключает контракты с поставщиками не напрямую, а с логистическими центрами, которые навязывают поставщикам условия работы. Например, логоцентры оплачивают товары только после их продажи на полках «Светофора», а также возвращают производителям просроченную и непроданную продукцию. В декабре 2024 года в Красноярске за такую схему работы с поставщиками на миллион рублей оштрафовали компанию «ЕнисейЛогистика» — логистический центр «Светофора».

В конце января несколько «Светофоров» уже закрыли в Москве, Тюменской области и Екатеринбурге. В красноярском управлении Роспотребнадзора NGS24.RU сказали, что сообщат о проверках сети в крае позже.

В некоторых городах после проверки магазины временно закрыли | Источник: Ирина Шарова / 72.RUВ некоторых городах после проверки магазины временно закрыли | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В некоторых городах после проверки магазины временно закрыли

Источник:

Самые непубличные миллиардеры

В марте 2024 года в Forbes признали 57-летнего на тот момент Сергея Шнайдера и его семью долларовыми миллиардерами. В журнале оценили их состояние за 2023 год в 1,4 миллиарда долларов и поставили на 96-е место в российском рейтинге журнала (и на 2152-е — в мировом). По данным агентства Infoline, в 2023 году сеть принесла 400 миллиардов рублей выручки (против 17 миллиардов в 2014-м). Forbes подсчитал, что за 2021 и 2022 годы компании группы «Светофор» выплатили своим владельцам около 14 миллиардов рублей дивидендов до вычета налогов.

Семья Шнайдеров при этом — максимально непубличная и совершенно не медийная. О ее бизнесе написали практически все крупные деловые СМИ, но никто не дотянулся до самих основателей сети.

Знакомый Сергея Шнайдера говорил The Bell (Минюст признал издание иностранным агентом в 2022 году), что тот — «очень закрытый человек, принципиальный противник лишних контактов, объединения с другими игроками рынка, лоббирования, взаимодействия с чиновниками, для него всё это — мишура». Впрочем, источник Forbes, наоборот, утверждает, что у ретейлеров были сильные лоббисты, которые всегда помогали отбиться от больших проверок.

Несколько человек, знавших Сергея и Андрея Шнайдеров в девяностые и нулевые, сказали NGS24.RU, что братья были закрытыми еще в молодости.

Гонщик и наследник (?) | Источник: Леонид Шнайдер / Vk.comГонщик и наследник (?) | Источник: Леонид Шнайдер / Vk.com

Гонщик и наследник (?)

Источник:

В СМИ и телеграм-каналах часто называют наследником основателей «Светофора» 21-летнего красноярского гонщика и дрифтера Леонида Сергеевича Шнайдера (он родился в декабре 2003-го). В 2021 году на 18-летие Леонида в красноярский фанпарк «Бобровый лог» приезжали комик Илья Соболев и блогер Эльдар Джарахов.

Однако подтверждений, что это наследник тех самых Шнайдеров, нет. В Красноярске, например, есть вполне небедный бизнесмен Сергей Львович Шнайдер, на пять лет старше своего неполного тезки. Сам Леонид на просьбу NGS24.RU прояснить, каких именно Шнайдеров он родственник, ответил:

— Тут я вам не помогу.

В интервью Леонид Шнайдер кратко рассказывал про своих родителей. Его отец рос в Шушенском — поселке на юге Красноярского края, известном как место ссылки Ленина, а сейчас — как родина этнофестиваля «Мир Сибири».

— Он прожил обычную жизнь, как все там местные. Занимался «жигулями», всем подряд. И как бы в технике он много шарит. Тем более у него техническое образование высшее, — описал какого-то из Сергеев Шнайдеров Леонид.

В свою очередь, мама дрифтера «году в 2014-м» выиграла гонки среди женщин на трассе «Красное кольцо» под Красноярском.

Собеседник на рынке ретейла при этом говорит NGS24.RU, что Шнайдеры уже «будто бы давно живут не в России». Польские СМИ в конце декабря выяснили, что у Сергея Шнайдера есть паспорт Гренады — островного государства в Карибском бассейне. Это позволяет ему въезжать без визы более чем в 140 стран. Кроме этого, Сергей Шнайдер — налоговый резидент Венгрии, из чего можно предположить, что большую часть времени он проводит в этой стране.

Иностранные гражданство и резидентство предприниматель, по версии польских СМИ, указал, чтобы дистанцироваться от России. Семья после закрытия Mere в Польше вновь заходит туда с магазинами под новым названием Myprice.

Ретейл-эксперт Виктор Бахов считает, что сверхзакрытость предпринимателей — абсолютно нормальна.

— Далеко не все собственники компаний — публичные люди, — делится мыслями он. — Просто кажется, что они все на виду. Но вы знаете, например, кто владеет «Озоном»? Даже если взять Wildberries и Татьяну Бакальчук, которая теперь вернула девичью фамилию Ким. Она же не так давно стала публичной, а до этого многие годы была где-то там, за сценой. Каждый человек сам решает, как себя презентовать. Тем более розница — такой вид бизнеса… Не каждый, наверное, хочет, чтобы ему предъявляли за тухлую курицу.

ПО ТЕМЕ
Светофор Магазин Светофор Шнайдер Дискаунтеры Ретейлеры
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Комментарии
1
Гость
11 минут
Холопам дёшево есть не положено Скоро и мусорные баки запрут и поставят охрану чтобы мы не портили сказочную картинку из ТВ
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