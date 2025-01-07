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Бизнес Во всём виновата ключевая ставка? Почему бизнес в России умирает чаще, чем рождается, и чего ждать в 2025-м

Во всём виновата ключевая ставка? Почему бизнес в России умирает чаще, чем рождается, и чего ждать в 2025-м

Эксперты предрекают послабление условий

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1 комментарий

Каким только бизнесом не пробуют заняться россияне, от заготовки дров до изготовления игрушек и торговли

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2024 год оказался не самым легким для малого бизнеса. Но и не катастрофическим, как кажется на первый взгляд. На это объективно указывает статистика Федеральной налоговой службы (ФНС) о регистрации юридический лиц и индивидуальных предпринимателей.

За первые 11 месяцев года (а более свежие данные появятся позже) в России было зарегистрировано 903 тысячи новых ИП, при этом прекратили деятельность — 499 тысяч.

Больше всего новых ИП было зарегистрировано в Москве (80,6 тысячи) и Московской области (67,8 тысячи), Краснодарском крае (49,4 тысячи) и Санкт-Петербурге (38,7 тысячи). Для сравнения: на Чукотке прибавилось за 11 месяцев всего 204 предпринимателя, а в Еврейской АО — 592.

К счастью, в России не нашлось ни одного региона, где бы число «умерших» индивидуальных предпринимателей превысило число вновь зарегистрированных. Даже в сравнении с прошлым годом статистика оказалась значительно лучше: скорость «рождения» новых ИП в сравнении с 2023 годом выросла почти во всех регионах.

Бизнесмены всё чаще создают и новые юрлица, а не только ИП. Зарегистрировали за 11 месяцев 217 тысяч, уничтожили — 205 тысяч различных ООО. Правда, во многих регионах динамика обратная: чаще ликвидируют новый бизнес, чем создают, в большинстве областей Европейской части России (скажем, в Псковской области прекратило деятельность почти в 2 раза больше юрлиц, чем появилось, а в Тамбовской — в 3 раза).

Хоть какая-то позитивная динамика в масштабах России держится исключительно за счет Москвы: тут за 11 месяцев «убили» 53 тысячи юрлиц, а зарегистрировали — 77 тысяч.

Опрошенные MSK1.RU эксперты прогнозируют, что в 2025 году российскому бизнесу стоит готовиться к еще более тяжелым временам.

Давление проверяющих усилится, но надо соблюдать закон

— В 2025 году часть бизнесов закроются просто по причине неподготовленности к изменениям в налоговой модели при увеличении ставки НДС, сопровождающей растущую выручку, — говорит владелец бухгалтерской компании «Шумейко и партнеры» Дмитрий Шумейко. — Но в связи с закрытием неподготовленных игроков на рынках появится больше возможностей для роста для тех, кто спрогнозировал рост, «обелил» бизнес и выдержал переходный период.

Прогнозирую также усиление контроля — более частые проверки и аудит со стороны налоговых и других контролирующих органов. Усилятся меры по борьбе с уклонением от налогов, что вынудит компании пересматривать свои финансовые стратегии для снижения рисков.

Больше шансов на развитие будут иметь те предприниматели, которые смогут гибко реагировать на изменения и корректировать свои стратеги. Например, выходить на новые рынки, включая экспортные.

Россию ждет вал банкротств предпринимателей

— Состояние малого и среднего бизнеса сейчас очень плачевное. На коне сейчас те компании, у которых высокая маржинальность (прибыльность) продукта, которые имеют высокую рентабельность и/или доступ к дешевым деньгам, — ставит диагноз финансовый эксперт Алексей Кричевский, автор Telegram-канала «Экономизм». — При этом с ростом зарплат и фискальной нагрузки удерживать текущую рентабельность без повышения цен невозможно. А повышение цен может негативно отразиться на выручке, поскольку рост зарплат не успевает за ростом цен по кругу.

Многие предприниматели кредитовались в прошлом году под 18–20% годовых с надеждой рефинансировать долги под меньший процент в 2024 году. И не смогли это сделать из-за ключевой ставки. Так что ситуация видится еще более мрачной. В очень уязвимом положении даже бизнес с твердым продуктом, хорошим управлением и маркетингом.

Поэтому во втором полугодии 2025 года банкротств и ликвидаций юрлиц будет как минимум в полтора раза больше результатов второго полугодия этого года, которые будут известны не раньше конца января.

Тяжелее всего будет сфере услуг, остальным поможет государство

— На положение малого и среднего бизнеса в 2025 году будут влиять разные факторы, главный из которых — ключевая ставка. Точнее, в какой момент наступит смягчение, — говорит ведущий аналитик финансовой компании AMarkets Игорь Расторгуев. — На рынке бизнес-кредитования — охлаждение. Кредиты под 25–30% берут компании, только если в средствах есть острая необходимость, так как отдавать нужно больше показателя рентабельности производственного предприятия. Оживление наступит после снижения ключевой ставки хотя бы до 16% (прогноз на конец 2025 года).

Наиболее острая ситуация наступит для бизнеса, который представляет собой надстройку: салоны красоты, частные детские сады, разнообразные услуги и т. д. Предприятия, необходимые экономике (химпром, строительство, нефтесервисное оборудование), обслуживающие разные отрасли, будут поддержаны в рамках мер господдержки (льготное кредитование, субсидии и т. д.).

При рентабельности бизнеса 20% инвестировать бессмысленно

— Высокая ключевая ставка и сворачивание госпрограмм поддержки ограничивают возможности кредитования, — размышляет директор корпоративного блока «ББР Банк», кандидат экономических наук Александр Киселев. — Инвестиционное кредитование заморожено, а оборотное зависит от того, насколько заемщик может переложить растущую ставку в цену для потребителя.

При достижении рентабельности бизнеса около 20% дальнейший рост ключевой ставки теряет свою эффективность: предприятиям становится выгоднее размещать средства в банках, нежели инвестировать в развитие.

Планируемое увеличение бюджетных расходов на оборону в 2025 году в среднем на 25% станет важным фактором, который внесет новые деньги в экономику. Бюджет-2025 предусматривает существенный импульс, который продолжит стимулировать спрос. При недоступной ипотеке данная денежная масса может либо абсорбироваться в сбережениях, либо пущена на потребление. А от доли, которая пойдет на потребление, будет зависеть запрос предприятий на пополнение оборотных средств.

А вы бы рискнули заняться бизнесом?

Рискнул, но пришлось всё закрывать
Не рискнул бы
Давно есть бизнес, и вполне успешный
Да, стремлюсь к этому
Не думал никогда, не мое
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Малый и средний бизнес Ключевая ставка Разорение бизнеса Выживание бизнеса Кризис-2024
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Комментарии
1
Гость
51 минута
Рабовладельческий олигархат это монополии и лохотроны всех мастей в основном всё контролируют дотационые доны , им же передаётся по воле царька имущество уходящих мировых корпораций тот кто решит заняться в стабильной бизнесом останётся без квартиры и/или свободы, все новости об этом по ТВ
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