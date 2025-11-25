НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Осень В некоторых регионах России ударили 50-градусные морозы. Какую погоду ждать в Ярославле

В некоторых регионах России ударили 50-градусные морозы. Какую погоду ждать в Ярославле

Публикуем прогноз на последнюю неделю осени

653
Синоптики дали прогноз на последнюю неделю ноября

Синоптики дали прогноз на последнюю неделю ноября

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В некоторых регионах России последняя неделя ноября началась с 50-градусных морозов. Такая погода была зафиксирована в селе Оймякон и посёлке Усть-Нера в Якутии, сообщают специалисты «Фобоса».

При этом, по данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле до конца ноября морозы не ожидаются. Днем температура стабильно будет держаться в пределах плюсовых отметок. Самым холодным днем недели окажется среда 26 ноября, тогда столбик термометра опустится до -2 градусов.

Погода на неделю:

  • во вторник, 25 ноября, днем ожидается переменная облачность, -1..-3 °С. Ближайшей ночью переменная облачность, температура -1..+1 °С;

  • в среду, 26 ноября, в течение суток прогнозируется переменная облачность. Температура ночью и днем 0..-2 °С, ветер слабый;

  • в четверг, 27 ноября, ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Ночью и днем -1..+1 °С, ветер слабый;

  • в пятницу, 28 ноября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, сильный туман. Температура ночью и днем +1..+3 °С, ветер западный, умеренный;

  • в субботу, 29 ноября, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможен туман. Ночью 0..+2 °С, днем +4..+6 °С, ветер южный, умеренный;

  • в воскресенье, 30 ноября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Температура ночью и днем +4..+6 °С, ветер южный, умеренный.

Ранее синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь. Будет слякотно или морозно, узнайте в материале по ссылке.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Погода
Комментарии
5
Гость
45 минут
Странно, у нас в это время обычно ещё осень, а не морозы.
Гость
47 минут
В нашем регионе такого не припомню, всегда мягче зима.
Гость
