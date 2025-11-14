Синоптики рассказали, когда выпадет снег в Ярославской области. Прогноз

В Ярославле прогнозируют снег Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ярославцев предупредили о резком изменении погоды в ближайшие сутки. По информации центра «Фобос», на смену достаточно теплой для ноября погоды в большую часть регионов Центральной России придет похолодание. Оно накроет Русскую равнину в ночь на субботу, 15 ноября.

«Арктический воздух, захвативший накануне север Европейской России, стал пробиваться дальше вглубь региона. Сегодня днем поля фронтальной облачности, несущей похолодание, пробьются вплоть до верховий Днепра и Волги», — рассказали в «Фобосе».

Из-за столкновения тепла и холода усилится ветер. Кроме того, прогнозируются дожди, переходящие в снег. Правда, снежного покрова пока ждать не стоит. Опустившись на землю, снежинки будут таять. При этом синоптики предупредили, что при замерзании влаги на земле возможно образование гололедицы.

«Аномально теплая осень в Центральной России доживает последние часы», — подытожили в «Фобосе».

Прогноз погоды по дням в Ярославской области от Гидрометцентра:

пятница, 14 ноября: облачно, местами небольшой дождь. Сильный ветер. Температура воздуха днем: +3…+8 градусов;

суббота, 15 ноября: облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Сильный ветер. Температура воздуха ночью и днем: -3…+2 градуса. На дорогах местами гололедица;

воскресенье, 16 ноября: переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: -6…-1 градус, днем: -3…+2 градуса;

понедельник, 17 ноября: облачно, днем возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью: -4 градуса, днем: +2 градуса;

вторник, 18 ноября: облачно, осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью: 0 градусов, днем: +6 градусов.

Узнать прогноз погоды можно также в сервисе «Погода 76.RU».