Не только для зрения: эксперты рассказали о неочевидной пользе моркови

Агроном рассказала, как хранить морковь осенью Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

У дачников близится сезон сбора моркови. Как ранее объясняла агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина, под конец лета и в начале осени корнеплод наращивает около 50% своей массы, поэтому до 10-х чисел сентября овощ не стоит тревожить.

«В начале сентября можно убирать только морковь, которую посеяли очень рано — в конце апреля. К этому сроку она уже готова. Все остальное копаем в середине сентября. Заморозки около -2 градусов для грядок не страшны. А вот устойчивого похолодания лучше не дожидаться», — пояснила агроном.

В уходе в это время корнеплод неприхотлив: ближе к осени уже не нуждается в поливе. При этом стоит рыхлить междурядья и убирать сорняки.

Как хранить морковь на зиму

Агроном Людмила Шубина рекомендует после уборки у моркови обрезать ботву и верхушки примерно на 2-3 миллиметра. Затем нужно дать овощу обсохнуть, а после очистить от лишней земли. Хранить морковь нужно в ящиках или коробках с отверстиями для вентиляции.

В квартире морковь можно хранить в холодильнике или на балконе. Температура не должна превышать 0 градусов.

В Роспотребнадзоре по Ярославской области также отметили, что морковь необходимо хранить в темном, прохладном месте — температура может варьироваться от 0 до 4 градусов. Лучше всего овощ упаковывать в бумажные пакеты или ящики. Перед хранением не стоит ее мыть.

Чем полезна морковь

Чем полезна морковь — в карточке Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

В ярославском Роспотребнадзоре напоминают, что корнеплод содержит витамины B, E, PP, K, а также аскорбиновую кислоту, калий, фосфор, железо, медь, йод и фтор.

Многие знают, что морковь за счет бета-каротина поддерживает зрение. Однако вот еще один неочевидный факт: оранжевый овощ снижает стресс.

«Овощ подходит для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (снижает уровень холестерина) и снижает стресс», — указали специалисты ведомства.

Корнеплод имеет высокое содержание антиоксидантов, что помогает сохранять здоровье кожи. Кроме того, это кладезь клетчатки, которая помогает в работе кишечника.