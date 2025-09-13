НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 767мм 43%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,38
EUR 99,33
Отзыв о Сочи
ДТП со «скорой»
Афиша на выходные
Ярославский бренд покорил Россию
Ограничения в аэропорту
Тренды моды
«Локомотив» проиграл «Драконам»
Погода на выходные
Почему не работает интернет
Годовщина гибели Галимова
Осень Не только для зрения: эксперты рассказали о неочевидной пользе моркови

Не только для зрения: эксперты рассказали о неочевидной пользе моркови

И дали советы, как хранить овощ зимой

372
Агроном рассказала, как хранить морковь осенью | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаАгроном рассказала, как хранить морковь осенью | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Агроном рассказала, как хранить морковь осенью

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

У дачников близится сезон сбора моркови. Как ранее объясняла агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина, под конец лета и в начале осени корнеплод наращивает около 50% своей массы, поэтому до 10-х чисел сентября овощ не стоит тревожить.

«В начале сентября можно убирать только морковь, которую посеяли очень рано — в конце апреля. К этому сроку она уже готова. Все остальное копаем в середине сентября. Заморозки около -2 градусов для грядок не страшны. А вот устойчивого похолодания лучше не дожидаться», — пояснила агроном.

В уходе в это время корнеплод неприхотлив: ближе к осени уже не нуждается в поливе. При этом стоит рыхлить междурядья и убирать сорняки.

Как хранить морковь на зиму

Агроном Людмила Шубина рекомендует после уборки у моркови обрезать ботву и верхушки примерно на 2-3 миллиметра. Затем нужно дать овощу обсохнуть, а после очистить от лишней земли. Хранить морковь нужно в ящиках или коробках с отверстиями для вентиляции.

В квартире морковь можно хранить в холодильнике или на балконе. Температура не должна превышать 0 градусов.

В Роспотребнадзоре по Ярославской области также отметили, что морковь необходимо хранить в темном, прохладном месте — температура может варьироваться от 0 до 4 градусов. Лучше всего овощ упаковывать в бумажные пакеты или ящики. Перед хранением не стоит ее мыть.

Чем полезна морковь

Чем полезна морковь&nbsp;— в карточке | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаЧем полезна морковь&nbsp;— в карточке | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Чем полезна морковь — в карточке

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

В ярославском Роспотребнадзоре напоминают, что корнеплод содержит витамины B, E, PP, K, а также аскорбиновую кислоту, калий, фосфор, железо, медь, йод и фтор.

Многие знают, что морковь за счет бета-каротина поддерживает зрение. Однако вот еще один неочевидный факт: оранжевый овощ снижает стресс.

«Овощ подходит для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (снижает уровень холестерина) и снижает стресс», — указали специалисты ведомства.

Корнеплод имеет высокое содержание антиоксидантов, что помогает сохранять здоровье кожи. Кроме того, это кладезь клетчатки, которая помогает в работе кишечника.

Ранее мы также рассказывали о полезных свойствах осенних ягод.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Морковь Советы агронома
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
Просто поделить пополам не получится. Как быть с ипотечной квартирой при разводе — отвечает эксперт
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Люди попали под двойной удар, и никому нет дела»: колонка журналиста о новых обманутых дольщиках
Анастасия Жердина
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление