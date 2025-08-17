Когда выкапывать морковь со свеклой — сроки и правила хранения

Если вы собрались выкапывать морковь в августе, отставьте лопаты в сторону Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В августе грядки с морковью и свеклой выглядят уже готовыми к сбору, но это обманчивое впечатление, потому что сейчас урожай только набирает вес и питательные вещества, и если слишком рано его выкопать, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому важно знать, когда выкапывать морковь и свеклу, чтобы получить спелый и сочный урожай, который будет храниться долго.

Когда выкапывать морковь со свеклой

В августе морковь и свекла набирают основную массу, поэтому нужно дождаться как минимум конца месяца.

— В августе они наращивают около 50% своей массы. Сейчас можно опять немного проредить ряды и пустить свежие овощи на блюда, но основной сбор лучше отложить на осень, — объясняет агроном Людмила Шубина. — Заморозки около -2 градусов для грядок не страшны. А вот устойчивого похолодания лучше не дожидаться.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Лучший срок для уборки моркови и свеклы: с 10 по 20 сентября. К этому времени они получат все необходимые вещества и наберут вес. Такой урожай будет храниться дольше.

— В начале сентября можно убирать только морковь, которую посеяли очень рано — в конце апреля. Тогда к этому сроку она уже готова. Все остальное копаем в середине сентября, — подчеркнула специалист.

Как ухаживать за морковью и свеклой

Междурядье нужно рыхлить Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

В августе морковь и свекла уже не нуждаются в поливе. Достаточно естественной влаги. Вода вытесняет воздух, делает почву тяжелой, что негативно сказывается на корнеплодах. Можно получить кривую морковь и потрескавшуюся свеклу.

— Обязательно полоть грядки. Если будет много дождей, то стоит регулярно рыхлить междурядья, чтобы помочь корнеплодам развиваться, — отметила Людмила Шубина. — Важно следить за состоянием ботвы. Именно благодаря ей и развивается урожай. Если ботва потускнела, появились пятна, то до середины августа можно внести однократно фосфорно-калийные удобрения.

Нельзя сейчас подкармливать корнеплоды азотом или органическими удобрениями.

Как хранить морковь в квартире и в погребе

На хранение можно отправлять только целые и здоровые корнеплоды Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Перед отправкой на хранение нужно срезать ботву и верхушку на 2-3 миллиметра, дать корнеплоду слегка подсохнуть и оттереть аккуратно от комьев земли. Морковь сложить в ящики или коробки с дырками для вентиляции.

Идеальные условия для хранения моркови в погребе: температура 0…+2 градуса и достаточно высокая влажность в 90%. Добиться такого показателя сложно, потому что другие овощи начнут портиться, поэтому должно быть хотя бы 70% влажности.

— При высокой температуре морковь начнет давать ботву, а при низкой влажности усыхать, поэтому важно соблюдать баланс, — предупредила специалист. — Срез моркови лучше опудрить древесной золой и дать немного подсохнуть, тогда она не даст быстро зелени.

В квартире морковь стоит хранить в холодильнике. При комнатной температуре овощ быстро потеряет свои качества. Перед отправкой на хранение также стоит срезать верхушку, для холодильника морковь можно помыть.

Как хранить свеклу в квартире и в погребе

Важно отправить на хранение только целые и здоровые свеколки Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Свеклу после сбора нужно очистить от земли, но обрезать верхушку у корнеплода нельзя, нужно оставить примерно 2-3 миллиметра ботвы над верхушкой.

— Свекла хорошо хранится в погребе и в мешках, и в ящиках. Важно, чтобы был доступ воздуха, каких-то особых требований нет, — объяснила агроном. — Температура хранения, как у моркови — около 0…+2 градусов.

Важно отправить на хранение только целую и здоровую свеклу и регулярно проверять ящики, своевременно убирая подгнивший урожай.

Что еще почитать про сад и огород

Рвите зелеными даже в теплице: когда собирать помидоры и как побыстрее сделать их спелыми.

Пролежит до декабря: как сохранить кабачки в квартире и заморозить их на зиму.