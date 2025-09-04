6 самых полезных ягод этой осени — с ними вам никакие витамины не понадобятся

Брусника поспевает к сентябрю, а ее сбор продолжается чуть ли не до конца осени. К этому времени она становится кисло-сладкой и теряет свой горький привкус. В бруснике содержатся лимонная, салициловая, яблочная и другие полезные органические кислоты, пектин, каротин, дубильные вещества, витамины А, С, Е. Она вообще оказалась так полезна, что в один момент ее назвали ягодой бессмертия.

— Ягоды брусники снижают содержание в крови плохого холестерина, обладают противоязвенными и другими лечебными свойствами, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — А наибольшую пользу она приносит пожилым людям и тем, кто страдает хронической усталостью, у кого понижен иммунитет и кто часто переутомляется.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук .

Брусника обладает тонизирующими, противоспалительными и антисклеротическими свойствами. Она укрепляет стенки сосудов и сердечную мышцу, ее рекомендуют есть больным гипертонией, ишемической болезнью сердца и ревматизмом.