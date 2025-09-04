НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Еда Интересно про еду Обзор 6 самых полезных ягод этой осени — с ними вам никакие витамины не понадобятся

6 самых полезных ягод этой осени — с ними вам никакие витамины не понадобятся

Собираем природную аптечку вместе с врачами

Некоторые ягоды не растут огромными семействами, зато пользы в них — как в целой грозди

Некоторые ягоды не растут огромными семействами, зато пользы в них — как в целой грозди

Источник:

Олег Федоров / CHITA.RU

Пока летние ягоды покидают прилавки магазинов и рынков, на смену им в сентябре подрастают другие — в лесах, на садовых участках, фермах и бог его знает где еще. Возможно, они не такие сочные и сладкие (а иногда и откровенно кислые), зато пользы в них бывает в разы больше, ведь ягоды — это не только про лакомство. Мы решили выяснить у диетологов, какие осенние ягоды можно назвать самыми полезными, и вот что они ответили.

  1. Брусника
  2. Калина
  3. Клюква
  4. Облепиха
  5. Черноплодная рябина
  6. Шиповник
1

Брусника

Брусника поспевает к сентябрю, а ее сбор продолжается чуть ли не до конца осени. К этому времени она становится кисло-сладкой и теряет свой горький привкус. В бруснике содержатся лимонная, салициловая, яблочная и другие полезные органические кислоты, пектин, каротин, дубильные вещества, витамины А, С, Е. Она вообще оказалась так полезна, что в один момент ее назвали ягодой бессмертия.

— Ягоды брусники снижают содержание в крови плохого холестерина, обладают противоязвенными и другими лечебными свойствами, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — А наибольшую пользу она приносит пожилым людям и тем, кто страдает хронической усталостью, у кого понижен иммунитет и кто часто переутомляется.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Брусника обладает тонизирующими, противоспалительными и антисклеротическими свойствами. Она укрепляет стенки сосудов и сердечную мышцу, ее рекомендуют есть больным гипертонией, ишемической болезнью сердца и ревматизмом.

Маленькая ягода может принести вам много пользы

Маленькая ягода может принести вам много пользы

Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

Осенью эта ягода особенно незаменима, ведь напиток из сока брусники принимают при простуде, общей слабости и головных болях. Его можно разбавить охлажденной кипяченой водой в пропорции один к трем и добавить мед. Если вы простудились, выпивайте по полстакана после еды три-четыре раза в день — вот увидите, скоро вы пойдете на поправку.

Кстати, брусника в любом виде сохраняет свои полезные свойства, так что если вы хотите запастись природными витаминами, вам могут пригодиться 5 вкуснейших рецептов из брусники на зиму.

2

Калина

Чтобы понять, насколько полезна калина, достаточно узнать, что она вдвое превосходит цитрусовые по содержанию аскорбиновой кислоты. Но это не единственное ее полезное качество. Она также богата железом, различными витаминами, органическими кислотами, жирными омега-3 и омега-6 кислотами, эфирными маслами.

Полезных свойств в калине — хоть отбавляй. Это прекрасный природный энергетик, может быть подходящим иммуномодулирующим и антисептическим средством, у нее есть слабительный, жаропонижающий, мочегонный, потогонный, желчегонный и сосудосуживающий эффекты. Конечно, это совсем не значит, что если вы съедите горсть калины, то всё вышеперечисленное случится с вами одномоментно. Калины, кстати, вообще много не съешь.

— Калина обладает весьма специфичным кисло-горьким вкусом, поэтому есть ее в больших количествах весьма проблематично, да и вряд ли у кого-то появится такое желание, — говорит врач-эндокринолог Елена Сюракшина. — Для получения целебного и профилактического эффекта будет достаточно всего 4–5 столовых ложек в день.

Елена Сюракшина — врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог, действующий эксперт Роскачества.

Если найдете калину, обязательно соберите ее в свою корзину

Если найдете калину, обязательно соберите ее в свою корзину

Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

Что же до целебных и профилактических эффектов, то калину можно использовать как натуральный антибиотик, для снижения артериального давления, в качестве обезболивающего средства: отдельные научные исследования доказали, что экстракт калины (в ход шли как сами ягоды, так и кора растения) помогает расслабить мышцы и расширить кровеносные сосуды, снижая болевой синдром.

— Калина — богатейший источник антиоксидантов: полифенолов, каротиноидов, флавоноидов, которые оказывают благотворное влияние на женский организм, — говорит Елена Сюрашкина. — Прежде всего, они замедляют процессы хронического воспаления, которые отвечают за старение организма. Продукты с антиоксидантами в рационе позволяют поддерживать молодость и красоту кожи, уровень энергии и хорошее настроение.

3

Клюква

Благодаря высокому содержанию витамина С клюква — отличное профилактическое средство, которое и иммунитет укрепит, и защитные функции организма повысит. Клюквенный сироп, сок и морс за счет жаропонижающего, противовоспалительного и общеукрепляющего действия с успехом используют для лечения простудных заболеваний. Кроме того, клюквенный сок может активно обеззараживать бактерии в полости рта, поэтому полоскание на его основе считается отличной профилактикой кариеса.

В Роспотребнадзоре рекомендуют есть клюкву, чтобы поднять тонус и работоспособность организма в периоды физического, эмоционального и умственного напряжения. А напиток, приготовленный из клюквенного сока, меда и шиповника, заменит кофе, и организм успешно справится с нагрузками.

— Ягоды клюквы обладают мочегонным эффектом, бактерицидными и антисептическими свойствами, что ценно для лечения и профилактики простудных заболеваний, заболеваний почек и мочевыводящих путей, — добавляет врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева.

Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Клюква прекрасно сохранит свои полезные свойства хоть в замороженном, хоть в засушенном состоянии

Клюква прекрасно сохранит свои полезные свойства хоть в замороженном, хоть в засушенном состоянии

Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

4

Облепиха

Облепиха богата аскорбиновой кислотой, которая укрепляет иммунитет, увеличивает свертываемость крови, снижает проницаемость сосудов, способствует выделению желчи, снимает воспаление, улучшает пищеварение, восстанавливает щитовидную железу, функции печени и других внутренних органов. Кроме того, в этих ягодах целый набор витаминов, который позволяет решить проблемы при авитаминозе, малокровии и даже при лечении глазных заболеваний. На основе облепихи делают различные кремы и мази, эффективные при ожогах и других повреждениях кожи. Быстрому заживлению ран способствует наличие в ягодах антиоксидантов и витамина С.

— Сок ягоды и облепиховое масло благодаря своим свойствам заживляют раны и успокаивают боль, — говорит Вероника Черанева. — Масло содержит каротиноиды, флавоноиды, витамин Е, витамин F, микроэлементы: железо, марганец, медь.

Облепиха может еще не раз пригодиться вам в течение года

Облепиха может еще не раз пригодиться вам в течение года

Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

Облепиха будет полезна и при нервных расстройствах: содержащиеся в ягодах тиамин и рибофлавин нормализуют работу нервных клеток и омолаживают их.

5

Черноплодная рябина

Зайдем сразу с козырей: черноплодная рябина — рекордсмен по содержанию витамина Р. В ней его вдвое больше, чем в черной смородине, и в 20 раз больше, чем в апельсинах и яблоках. Другой полезный элемент, которым богата черноплодка, — йод.

— Одними из самых важных свойств ягоды черноплодной рябины являются нормализация артериального давления и понижение уровня холестерина в крови, — говорит Елена Сюракшина. — Таким образом, экстракты и препараты на основе черноплодной рябины могут использоваться в качестве поддерживающего средства при лечении гипертонии и для профилактики этого заболевания, например, если у человека диагностирован метаболический синдром или в семье есть случаи гипертонии у близких родственников.

Если хотите запастись витамином С, черноплодная рябина вам в помощь

Если хотите запастись витамином С, черноплодная рябина вам в помощь

Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

Кроме того, черноплодная рябина благотворно влияет на состояние крови, полезна для печени и ЖКТ, повышает иммунитет и поддерживает здоровье сосудов. В частности, ягоды черноплодной рябины и сок из них используют для лечения и профилактики гипертонической болезни и атеросклероза.

6

Шиповник

Если до сих пор мы говорили, что те или иные осенние ягоды богаты витамином С, то, когда речь заходит о шиповнике, всем остальным остается тихо помалкивать в сторонке. Потому что в нём этого витамина прямо-таки убойная порция — в 10 раз больше, чем в лимонах и апельсинах вместе взятых. Так что в какой бы напиток вы ни добавили шиповник, он тут же становится витаминным коктейлем с тонизирующими и антипростудными свойствами. Кроме простуды, шиповник в первую очередь эффективен при ОРВИ и гриппе.

В борьбе с шиповником простуда бессильна

В борьбе с шиповником простуда бессильна

Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

Кроме того, напиток из шиповника помогает разжижать мокроту, лечить насморк, кашель, избавляет от ломоты в суставах.

Но какими бы полезными они ни были, помните, что есть 7 ягод, которые нельзя собирать.

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Брусника Шиповник Клюква Рябина Калина красная Облепиха Врач Польза Витамины Гастроэнтеролог Здоровье Еда Ягода
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
