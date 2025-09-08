Над Ярославлем запечатлели полное лунное затмение. Эффектные кадры

Жители Ярославля наблюдали за полный лунным затмением с набережной Волги Источник: Иван

Вечером 7 сентября жители Ярославской области смогли наблюдать полное лунное затмение. Луна в этот вечер была алого цвета, ее светящийся диск почти на час погрузился во тьму.

Явление было видно в городе невооруженным глазом. Десятки читателей 76.RU прислали свои эффектные кадры.

Полное лунное затмение — это явление, при котором Луна полностью входит в тень Земли. Оно происходит только в фазе полнолуния, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной линии. При этом Луна не исчезает с неба, она приобретает темно-красный или медный оттенок. Это связано с преломлением и рассеянием солнечных лучей в атмосфере Земли.

Одной из самых популярных локаций для наблюдения за затмением стала набережная Волги в Ярославле. Там собрались десятки горожан.

«Я впервые вижу лунное затмение. Удивительно. Вон как. Жалко телефон не передает всю красоту. Людей много собралось, все смотрят, снимают», — рассказала наша читательница Алена.

Оттенки красных лучей и их насыщенность зависят от того, много ли пыли, выбросов, облаков и вулканических газов находится в атмосфере Земли в момент затмения Источник: читательница 76.RU Елена

Отметим, что необязательно было искать локацию для наблюдения за затмением — его было видно даже из окон многоэтажек Источник: Мария Гордеева

На несколько мгновений Луна затаилась Источник: Марина Кренделева

Вот такое эффектное фото удалось сделать нашей читательнице Ульяне Источник: Ульяна п ш о

Погода была идеальной для наблюдений Источник: Оксана

Это было первое полное лунное затмение за последние 8 лет Источник: Любаша Пырина