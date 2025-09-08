Над Ярославлем запечатлели полное лунное затмение. Эффектные кадры

Вечером 7 сентября жители Ярославской области смогли наблюдать полное лунное затмение. Луна в этот вечер была алого цвета, ее светящийся диск почти на час погрузился во тьму.
Явление было видно в городе невооруженным глазом. Десятки читателей 76.RU прислали свои эффектные кадры.
Полное лунное затмение — это явление, при котором Луна полностью входит в тень Земли. Оно происходит только в фазе полнолуния, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной линии. При этом Луна не исчезает с неба, она приобретает темно-красный или медный оттенок. Это связано с преломлением и рассеянием солнечных лучей в атмосфере Земли.
Одной из самых популярных локаций для наблюдения за затмением стала набережная Волги в Ярославле. Там собрались десятки горожан.
«Я впервые вижу лунное затмение. Удивительно. Вон как. Жалко телефон не передает всю красоту. Людей много собралось, все смотрят, снимают», — рассказала наша читательница Алена.