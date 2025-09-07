Готовьте зубчики! Когда и как сажать чеснок осенью

Когда нужно сажать чеснок Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Опытные огородники знают, что хоть и наступила осень, но сезон посадки урожая еще не окончен. Взять, хотя бы, озимый чеснок. Он должен оказаться в земле с наступлением холодов, и провести всю зиму в земле, чтобы потом дать здоровый урожай.

Озимые — форма однолетних растений, жизненный цикл которых требует перезимовки. Озимые высаживают осенью для того, чтобы культуры проросли до зимы, а затем «перезимовали».

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии ФГБОУ ВО «Ярославский ГАУ» Светлана Иванова рассказала, как правильно подготовить почву на грядке и когда сажать чеснок.

По словам специалиста, в Ярославской области высаживать чеснок нужно в первые две недели октября — с 1 по 14 число, когда температура опустится ниже +10 градусов.

«Потому что иначе он уйдет в рост зелени, а нужно, чтобы тронулись только корешки», — объяснила Светлана Иванова.

Перед высадкой нужно как следует прокопать грядку и использовать органические удобрения. Предварительно замачивать зубчики чеснока не нужно.

«Семенной материал должен быть хорошо подготовлен. На зубчиках не должно быть гнили, порезов, трещин и вредителей. Перед посадкой на грядке не должно расти никаких луковых. Предшественник должен отличаться, чтобы не было возможности распространения болезни и вредителей луковых», — объяснила агроном.

Существует мнение о том, что перед посадкой зубчики чеснока лучше подержать в холодильнике в течение суток. Однако специалист говорит: это не обязательно. На качество урожая этот шаг никак не повлияет.

С наступлением заморозков нужно присыпать грядку мульчей — специальной органической смесью, которыми прикрывают поверхность грунта. Можно использовать, например, лапник.

«Это делается, чтобы грызуны не залезли и не сгрызли ваши луковички», — рассказала эксперт.