Осень близко. Когда убирать тыкву и как ее правильно хранить

Совсем скоро надо собирать урожай тыквы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лето подходит к концу. Совсем скоро настанет пора собирать урожай тыквы. Что для этого надо сделать, как определить зрелость плода и как его можно хранить, рассказала Нурания Шарыгина, агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области.

Когда созревают сорта и когда убирать урожай

Прежде всего, выбирая семена, обращайте внимание не только на красивую картинку на упаковке, но и на сроки созревания, отмечает специалист. У скороспелых сортов срок составляет 90–100 дней. Их убирают в середине августа, лежат такие плоды только один-два месяца.

Среднеспелые сорта вызревают за 110–120 дней, их убирают в сентябре. Они могут храниться до трех-четырех месяцев.

Позднеспелые тыквы требуют 130–150 дней до спелости, убирать их следует в конце сентября или начале октября. Такие плоды сохраняются дольше всего — от 6 до 12 месяцев.

— В некоторых регионах заморозки могут быть уже в начале сентября, поэтому если вы посадили позднеспелые сорта, то надо их убрать до минусовых температур. Если все-таки не успели убрать, то такие тыквы не хранятся долго, их надо пустить на переработку, — говорит Шарыгина.

Определить, когда убирать урожай, можно по нескольким признакам. Посмотрите на плодоножку. Она должна быть сухой, твердой и одеревеневшей. Если же она зеленая, плоду нужно время дозреть.

Шарыгина отмечает, что кожура у зрелой тыквы должна быть плотная, с характерным рисунком, а при легком постукивании издает глухой звук. Дополнительный сигнал — пожелтевшие или полностью засохшие листья.

Как проводить обрезку

Агроном обращает внимание, что существуют определенные правила при срезке тыквы. Нужно пользоваться только острым ножом или секатором и оставлять хвостик длиной пять-семь сантиметров. Выкручивать плод нельзя, надо аккуратно приподнять и срезать плодоножку.

Что делать после сбора урожая и где можно хранить

После сбора урожай стоит оставить на солнце от трех до пяти дней для затвердевания коры. Если погода дождливая, плоды лучше подсушить под навесом. Если есть царапины на кожуре, то их можно обработать зеленкой. А поврежденные плоды желательно употребить первыми.

Оптимальные условия хранения — температура от +5 до +12 градусов. Если у вас есть подвал, разложите плоды в один ряд на деревянных полках плодоножками вверх.

В квартире можно хранить тыкву на застекленном балконе. Утеплите плод соломой и укройте темной тканью. Раз в месяц плоды нужно переворачивать и убирать конденсат.

Есть и еще один способ хранения — заморозка. Для этого нарежьте кубиками, разложите по пакетам и уберите в морозильную камеру.