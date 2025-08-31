Синоптики дали прогноз на сентябрь. Какой погоды ждать ярославцам

Сентябрь в Центральной России будет теплее обычного. Такой прогноз дали на первый месяц осени специалисты центра «Фобос».
«На большей части Европейской России первый осенний месяц окажется теплее обычного, причём самая большая аномалия ожидается в северной части региона», — анонсируют в «Фобосе».
При этом во второй половине месяца возможно похолодание с заморозками.
«По предварительным прогнозам, в Центральной России вплоть до середины сентября средняя температура будет устойчиво держаться на 2–4° выше нормы. Затем в регионе возможно арктическое вторжение, и столбики термометров опустятся ниже обычного. Этот период ожидается недолгим, и в конце месяца вновь прогнозируется потепление», — указано в прогнозе.
Согласно «Погоде 76.RU», в первые дни осени будет тепло, но облачно.
Прогноз в Ярославле на ближайшие дни:
1 сентября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит +20 градусов, ветер западный умеренный. К вечеру температура опустится до +18 градусов.
2 сентября: в течение суток — переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем: +15 градусов, ночью: +14 градусов.
3 сентября: в течение суток ожидается пасмурная погода, ветер северный, до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем: +16 градусов, ночью: +15 градусов.
4 сентября: переменная облачность, ветер северный умеренный. Днем: +18 градусов, ночью: +11 градусов.
5 сентября: облачно с прояснениями, ветер северный умеренный. Днем: +19 градусов, ночью: +16 градусов.
6 сентября: в течение суток ожидается облачная с прояснениями погода, ветер северный умеренный. Днем: +19 градусов, ночью: +17 градусов.
7 сентября: ясная погода, ветер северный умеренный. Днем: +15 градусов, ночью: +14 градусов.