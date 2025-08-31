Синоптики дали прогноз на сентябрь. Какой погоды ждать ярославцам

Синоптики рассказали, какой погоды ждать в Ярославле в сентябре Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Сентябрь в Центральной России будет теплее обычного. Такой прогноз дали на первый месяц осени специалисты центра «Фобос».

«На большей части Европейской России первый осенний месяц окажется теплее обычного, причём самая большая аномалия ожидается в северной части региона», — анонсируют в «Фобосе».

При этом во второй половине месяца возможно похолодание с заморозками.

«По предварительным прогнозам, в Центральной России вплоть до середины сентября средняя температура будет устойчиво держаться на 2–4° выше нормы. Затем в регионе возможно арктическое вторжение, и столбики термометров опустятся ниже обычного. Этот период ожидается недолгим, и в конце месяца вновь прогнозируется потепление», — указано в прогнозе.

Согласно «Погоде 76.RU», в первые дни осени будет тепло, но облачно.

Прогноз в Ярославле на ближайшие дни: