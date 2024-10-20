«Режим аномально теплый»: синоптики «Фобоса» рассказали о погоде на неделю

В «Фобосе» рассказали, когда придут холода Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Синоптики обещают потепление в Центральной России. Погода порадует уже с начала рабочей недели, 21 октября.

— В понедельник солнечно и без осадков, а со вторника местами ожидаются небольшие дожди. Температурный режим аномально теплый — днем до +10… +15 °C, и лишь в четверг–пятницу станет прохладнее — до +8… +13 °C, — предупредили в центре «Фобос».

По прогнозу специалистов, теплая осень задержится в Ярославской области до конца октября. На погоду влияет антициклон, который позволит воздуху прогреться, но принесет небольшой дождь.

— Заметное ухудшение погоды с проливными дождями и резким похолоданием произойдет в самые последние дни октября. Таким образом, глубокая осень приготовится к передаче эстафеты предзимью, которое в ноябре будет довольно вялотекущим и затяжным, что не позволит погоде перейти в следующий зимний климатический сезон в установленный срок, — предупредили в метеоцентре.

Прогноз погоды в Ярославле по дням: