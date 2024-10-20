«Режим аномально теплый»: синоптики «Фобоса» рассказали о погоде на неделю

Синоптики обещают потепление в Центральной России. Погода порадует уже с начала рабочей недели, 21 октября.
— В понедельник солнечно и без осадков, а со вторника местами ожидаются небольшие дожди. Температурный режим аномально теплый — днем до +10… +15 °C, и лишь в четверг–пятницу станет прохладнее — до +8… +13 °C, — предупредили в центре «Фобос».
По прогнозу специалистов, теплая осень задержится в Ярославской области до конца октября. На погоду влияет антициклон, который позволит воздуху прогреться, но принесет небольшой дождь.
— Заметное ухудшение погоды с проливными дождями и резким похолоданием произойдет в самые последние дни октября. Таким образом, глубокая осень приготовится к передаче эстафеты предзимью, которое в ноябре будет довольно вялотекущим и затяжным, что не позволит погоде перейти в следующий зимний климатический сезон в установленный срок, — предупредили в метеоцентре.
Прогноз погоды в Ярославле по дням:
в ночь на 21 октября ожидается ясная погода, температура +4… +6 °C. Давление немного выше нормы;
днем в понедельник, 21 октября, переменная облачность, +10… +12 °C, ветер слабый;
во вторник, 22 октября, прогнозируется небольшой дождь; ночью +6… +8 °C, днем +10… +12 °C, ветер западный, умеренный;
в среду, 23 октября, снова ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +5… +7 °C, днем +7… +9 °C, ветер западный, умеренный;
в четверг, 24 октября, ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +5… +7 °C, днем +7… +9 °C, ветер северо-западный, умеренный.