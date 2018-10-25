В Ярославле 4 ноября центр города лучше объезжать стороной

В центре Ярославля 4 ноября перекроют ряд улиц. С шести часов утра будет не проехать по Которольной набережной, Первомайской, Трефолева, Советской, Кедрова, Революционной и Почтовой улицам, а также по Советскому и Народному переулкам. Там в честь Дня народного единства будет проходить крестный ход Казанской иконы Божией Матери.



В этот же день в 8 утра перекроют ещё и улицу Володарского на участке от улицы Свободы до улицы Свердлова, а также на участках улиц Угличской и Богдановича от проспекта Толбухина. Здесь ограничения движения связаны с проведением на стадионе «Шинник» домашнего матча ярославской команды с новосибирской «Сибирью».



— Также на указанных улицах будет запрещена остановка и стоянка машин с семи часов вечера 3 ноября, — уточнили в мэрии Ярославля. — Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.



Когда откроют движение на этих улицах, власти не сообщают. Крестных ход должен закончиться до обеда, а футбольные болельщики разойдутся ближе к вечеру.



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