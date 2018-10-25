Теперь при застройке кварталов нужно будет отводить побольше места для детских площадок и для парковок

Чиновники ярославской мэрии сообщили горожанам, что отныне город будут застраивать по новым правилам. Для этого разработали специальные нормы и собрали и прописали их на бумаге.



— Документ разрабатывался для проектирования объектов сферы образования, спорта, озеленения и благоустройства, автомобильных дорог, — сказал директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля Александр Скворцов. — Нормативы устанавливают максимальное расстояние от таких объектов до каждого жилого дома.



По новым правилам теперь при строительстве жилья будет предусмотрено пространство для парковки машин, детских площадок, а также наличие в шаговой доступности школ и детских садов. Расстояние до детского сада не может превышать 300 метров, а на каждую 1000 жителей дома должно быть 200 парковочных мест. А ещё в каждом районе предусмотрено строительство бассейна.



А ещё недавно ярославцам обещали сделать суперпляж, где можно будет заказывать себе «Мартини» к шезлонгу. Правда, мэр Владимир Слепцов после этого обещания сложил свои полномочия. Поддержит ли будущий глава города эту идею, покажет время.

