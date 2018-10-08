Недавно служебная машина губернатора попалась на нарушении правил дорожного движения

В Ярославской области власти рассказали, как машины из правительственного автопарка нарушают правила дорожного движения. Поводом для отчёта послужил снимок, где служебный «Мерседес» губернатора региона заехал на светофоре за стоп-линию практически всем кузовом.



— В это время автомобиль находился под управлением штатного водителя и следовал без пассажиров, — сообщили в транспортной службе правительства Ярославской области. — Водители, нарушившие правила дорожного движения, штрафы оплачивают самостоятельно.



Также в правительстве уточнили, что водителям транспортной службы за прошлый год и первое полугодие этого было выписано штрафов на 80 тысяч 250 рублей.



В правительстве уверяют, что на штрафы не идут деньги из бюджета

Попадаются на нарушениях ПДД в Ярославле не только машины с водителями из правительственного автопарка. Недавно в интернете обсуждали брендированный автомобиль КПРФ, который не по правилам паркует депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.



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