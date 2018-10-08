Дмитрий Миронов сменил в 2016 году на посту губернатора Ярославской области Сергея Ястребова

В правительстве Ярославской области прокомментировали информацию о переходе губернатора Дмитрия Миронова на пост главы Министерства внутренних дел России, которую распространил телеведущий и автор программы «Момент истины» Андрей Караулов.



— Мы эту информацию не подтверждаем, — сказала пресс-секретарь губернатора Ярославской области Анастасия Харитонова. — Дмитрий Миронов остаётся в регионе и продолжит работать губернатором.



Ранее о возможном переходе Дмитрия Миронова в министерство журналист сообщил на своей странице в Facebbok.



— Колокольцев, похоже, уходит, — написал публицист. — Новым министром МВД будет — и это отличный выбор — нынешний ярославский губернатор. Миронов один из тех людей, кому доверяет Путин.



Руководить Ярославской областью Дмитрий Миронов приехал в июле 2016 года по поручению президента России Владимира Путина. До этого он работал заместителем главы МВД России.



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