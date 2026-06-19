Выплаты по ОСАГО резко вырастут — кому заплатят больше и почему

Автомобилистов предупредили о грядущих изменениях Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

В ближайшие месяцы выплаты по полису обязательного автострахования могут стать заметно выше. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали о причинах повышения.

Банк России в апреле 2026 года утвердил новые правила расчtта средних цен на детали — этими сведениями руководствуются страховые компании при выплатах по ОСАГО. Сейчас соответствующие изменения регистрируют в Минюсте. Если новые правила одобрят и утвердят, то выплаты вырастут в среднем на 8,2%, пояснил президент РСА Евгений Уфимцев.

Руководитель Союза автостраховщиков добавил, что откорректированные справочники стоимости деталей начали действовать с 19 июня. В настоящий момент в них учтено повышение цен на запчасти на 2,8 процента. Но скоро их стоимость, с учетом новой методики, возрастет еще больше.

Например, для Volkswagen, Skoda или Mitsubishi запчасти могут подорожать на 10,7–18,6%. Для «китайцев» вроде Chery или Omoda, где детали иногда даже дешевеют, рост будет минимальным — 0,9–4,5%.

Повышение страховых выплат не означает, что стоимость полиса ОСАГО вырастет на столько же. Тарифы за первый квартал 2026 года увеличились на 2%, добавили в РСА.