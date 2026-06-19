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Авто Выплаты по ОСАГО резко вырастут — кому заплатят больше и почему

Выплаты по ОСАГО резко вырастут — кому заплатят больше и почему

Новые изменения вступят в силу в ближайшее время

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Автомобилистов предупредили о грядущих изменениях | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUАвтомобилистов предупредили о грядущих изменениях | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Автомобилистов предупредили о грядущих изменениях

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

В ближайшие месяцы выплаты по полису обязательного автострахования могут стать заметно выше. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали о причинах повышения.

Банк России в апреле 2026 года утвердил новые правила расчtта средних цен на детали — этими сведениями руководствуются страховые компании при выплатах по ОСАГО. Сейчас соответствующие изменения регистрируют в Минюсте. Если новые правила одобрят и утвердят, то выплаты вырастут в среднем на 8,2%, пояснил президент РСА Евгений Уфимцев.

Руководитель Союза автостраховщиков добавил, что откорректированные справочники стоимости деталей начали действовать с 19 июня. В настоящий момент в них учтено повышение цен на запчасти на 2,8 процента. Но скоро их стоимость, с учетом новой методики, возрастет еще больше.

Например, для Volkswagen, Skoda или Mitsubishi запчасти могут подорожать на 10,7–18,6%. Для «китайцев» вроде Chery или Omoda, где детали иногда даже дешевеют, рост будет минимальным — 0,9–4,5%.

Повышение страховых выплат не означает, что стоимость полиса ОСАГО вырастет на столько же. Тарифы за первый квартал 2026 года увеличились на 2%, добавили в РСА.

В то же время страховые компании заявляют о росте убыточности в системе ОСАГО. За первые четыре месяца этого года уровень выплат потерпевшим в ДТП достиг 104,3%. Это означает, что расходы организаций превышают объем собранных страховых премий.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
ОСАГО Выплата по ОСАГО Автострахование Страховые взносы Автомобилист
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Комментарии
1
Гость
55 минут
ну значит ждём резкого роста осаго
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Гость
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