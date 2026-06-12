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Авто Инструкция Если дерево постучало в крышу: что делать, когда машину повредило ураганом

Если дерево постучало в крышу: что делать, когда машину повредило ураганом

Июнь — время летних гроз

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Такая картина — сегодня не редкость для Челябинска | Источник: читатель 74.RUТакая картина — сегодня не редкость для Челябинска | Источник: читатель 74.RU
Такая картина — сегодня не редкость для Челябинска
Источник:
читатель 74.RU

Июнь — время летних гроз. Во время бури из-за сильного ветра могут падать деревья. С кого взыскивать компенсацию, если одно из них рухнуло на машину? Приводим простую инструкцию для водителей.

Важным обстоятельством здесь является скорость ветра: если она превышает 25 м/с, то по приказу № 329 МЧС событие считается стихийным бедствием. Все повреждения с точки зрения закона оценят как произошедшие «вследствие непреодолимой силы». В таком случае ущерб человеку сможет покрыть только страховка каско, если она предусматривает риск урагана.

Источник: Илья ДавыдовИсточник: Илья Давыдов
Источник:
Илья Давыдов

А если ветер окажется слабее?

— В этом случае можно взыскать ущерб с виновника происшествия, например, владельца упавшей рекламной конструкции или здания, с которого сорвало элементы, — объясняет автоюрист Лев Воропаев. — Это же касается упавших деревьев, ответственность за которые может нести, например, управляющая компания.

Другими словами, собственники любых сооружений должны обеспечивать их безопасность при ветрах, сила которых не дотягивает до урагана.

Обязательно зафиксируйте состояние дерева, оно может оказаться больным, необрезанным или гнилым.

— Есть определенные нормы и правила по содержанию деревьев. Если оно было в надлежащем состоянии, а услуги оказывались в полном объеме, управляющая компания может отказать [в возмещении ущерба], — рассказывает юрист Ирина Зайцева.

Если автомобиль повредило упавшее дерево, не звоните в ГАИ: инспекторы на природные катастрофы не выезжают. Вызовите полицию или вашего участкового. Сделайте фото, видео последствий происшествия, поищите свидетелей. Не забудьте взять справку о погоде от МЧС.

Обратитесь в управляющую компанию, во дворе которой упало дерево. Как правило, на странице каждой компании есть контактные телефоны, в том числе аварийной службы.

Но сначала нужно точно определить компанию, которая отвечает за двор:

— Много вопросов по границам территорий. Очень часто управляющие компании заявляют, что это не их территория, а муниципальная. Администрация привлекается в качестве третьего лица или ответчика. Организации уже начинают воевать между собой и друг на друга перекидывать ответственность, — объясняет Ирина Зайцева.

Источник: Дмитрий ГладышевИсточник: Дмитрий Гладышев
Источник:
Дмитрий Гладышев

В ветреные дни не помешает парковаться подальше от деревьев, столбов, рекламных конструкций и мусорных баков. Особенно сильным напор ветра может быть в арках и вблизи углов здания. Будьте аккуратны, открывая двери машины: порыв ветра может распахнуть их, ударив о соседние машины, а если их нет — выворотить крепления.

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