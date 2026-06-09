Платить за ОСАГО придется еще больше? Неутешительный прогноз для водителей

Страховые компании заявили о росте убыточности в системе ОСАГО. За первые четыре месяца этого года уровень выплат потерпевшим в ДТП достиг 104,3%. Это означает, что расходы организаций превышают объем собранных страховых премий. Объясняем, как это может сказаться на водителях.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали, что за четыре месяца совокупный объем собранных премий составил 106,4 млрд рублей, а общая сумма выплат — 91,3 млрд рублей без учета расходов на работу самих компаний. В итоге общая прибыль страховщиков оказалась меньше, чем выплаты. Среди причин убыточности в РСА называют ухудшение экономической ситуации, рост цен на запчасти и ремонт, распространение мошенничества и слабый контроль за покупкой водителями полисов ОСАГО.
«Реформа индивидуализации тарифов ОСАГО повышает справедливость и стимулирует ответственное вождение. Именно благодаря ей страховщикам удается сдерживать тарифы в условиях повышенного уровня выплат. Однако необходимо также усилить меры по борьбе с мошенничеством и недобросовестными практиками, что позволит обеспечить снижение уровня выплат с учетом расходов на ведение дел ниже 100% и сделать рынок более стабильным и прозрачным», — рассказал «Известиям» президент РСА Евгений Уфимцев.
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отметил, что у страховых компаний есть два пути для борьбы с убыточностью ОСАГО: снижение издержек и повышение доходов. По его мнению, организации могут воспользоваться обоими вариантами, что приведет к росту тарифов для водителей.
«Страховщики одним из триггеров роста рынка прогнозируют автострахование в целом и ОСАГО в частности. Очевидно, что в нынешней ситуации это возможно только повышением сборов от этого вида страхования — за счет дальнейшего расширения тарифного коридора, а также локального или глобального пересмотра коэффициентов, влияющих на стоимость полиса», — заявил Шапарин.
Пересмотром страховых тарифов занимается Банк России. Ведомство пока не комментировало, планируется ли менять тарифный коридор по ОСАГО или территориальные коэффициенты.
Отметим, что этой весной стоимость полисов ОСАГО уже несколько раз поднималась. С 1 апреля страховщики повысили тариф для водителей с повышенным уровнем риска и неблагонадежных клиентов. Также страховка стала ощутимо дороже для начинающих автомобилистов.