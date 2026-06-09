Платить за ОСАГО придется еще больше? Неутешительный прогноз для водителей

С начала года стоимость полисов ОСАГО выросла в несколько раз Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Страховые компании заявили о росте убыточности в системе ОСАГО. За первые четыре месяца этого года уровень выплат потерпевшим в ДТП достиг 104,3%. Это означает, что расходы организаций превышают объем собранных страховых премий. Объясняем, как это может сказаться на водителях.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали, что за четыре месяца совокупный объем собранных премий составил 106,4 млрд рублей, а общая сумма выплат — 91,3 млрд рублей без учета расходов на работу самих компаний. В итоге общая прибыль страховщиков оказалась меньше, чем выплаты. Среди причин убыточности в РСА называют ухудшение экономической ситуации, рост цен на запчасти и ремонт, распространение мошенничества и слабый контроль за покупкой водителями полисов ОСАГО.

«Реформа индивидуализации тарифов ОСАГО повышает справедливость и стимулирует ответственное вождение. Именно благодаря ей страховщикам удается сдерживать тарифы в условиях повышенного уровня выплат. Однако необходимо также усилить меры по борьбе с мошенничеством и недобросовестными практиками, что позволит обеспечить снижение уровня выплат с учетом расходов на ведение дел ниже 100% и сделать рынок более стабильным и прозрачным», — рассказал «Известиям» президент РСА Евгений Уфимцев.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отметил, что у страховых компаний есть два пути для борьбы с убыточностью ОСАГО: снижение издержек и повышение доходов. По его мнению, организации могут воспользоваться обоими вариантами, что приведет к росту тарифов для водителей.

«Страховщики одним из триггеров роста рынка прогнозируют автострахование в целом и ОСАГО в частности. Очевидно, что в нынешней ситуации это возможно только повышением сборов от этого вида страхования — за счет дальнейшего расширения тарифного коридора, а также локального или глобального пересмотра коэффициентов, влияющих на стоимость полиса», — заявил Шапарин.

Пересмотром страховых тарифов занимается Банк России. Ведомство пока не комментировало, планируется ли менять тарифный коридор по ОСАГО или территориальные коэффициенты.