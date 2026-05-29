«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы

Без прикрас рассказываем о китайском автопроме Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Год назад журналист 72.RU Анатолий Кузнецов решился на рискованную покупку: он приобрел в одном из автосалонов города новый Haval Jolion. С того момента на рынке альтернатив особо не появилось, и ни один из брендов так и не вернулся в Россию. Поэтому «китайцев» на дорогах стало еще больше.

За это время Анатолий успел и пройти первое ТО, и пару раз съездить в другие города, и даже заехать в сервис. Как себя показала китайская иномарка и что за нюансы вскрылись в ходе эксплуатации, рассказываем в его авторской колонке.

Анатолий Кузнецов

Полет нормальный

Ох, сколько же злобных и едких комментариев я получил в своей адрес после публикации первой колонки! Помнится, некоторых наших читателей эта история так зацепила, что под другими моими материалами они обсуждали, как «через год развалится это китайское ведро».

Прошел год. К огромному сожалению хейтеров, так ничего и не отвалилось. Конечно, рано делать выводы после 14 000 км пробега, но промежуточный итог удовлетворительный. Автомобиль отлично перенес рабочую поездку в Тобольск и туристическую — в Казань. В жару климат-контроль отлично справляется со своей работой, а в дождливую погоду — с запотевшими окошками.

Салон комфортный Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Не подвела машина и зимой: всегда заводилась на морозе, ее не носило по трассе, благо у коробки есть специальный режим «Снег», который круто везет тебя по этой морозно-снежно-ледовой каше, которую часто можно найти на наших дорогах.

Опишу немного ощущения от вождения. Автомобиль разгоняется не особо резво, но скорость держит хорошо. Мощности хватает и для езды по магистрали, и для городских маневров. Автомобиль удобен для тех, кто любит спокойный стиль вождения, для меня например.

В полосе держится спокойно, но хотелось бы всё же какой-то большей устойчивости. Возможно, вопрос решается более широкой резиной — не берусь судить, так как слабо разбираюсь в этих особенностях.

Расход по городу летом составил, наверное, в районе 11 литров. Зимой — 13–14 литров. По трассе всё куда лучше — в районе 6–6,5 литра. С учетом того, что бак тут 55 литров, проблем с заправками на трассе ожидать не стоит. Заправляю бензином АИ-95.

Задний ряд после года эксплуатации Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Багажник небольшой, но моей семье хватает. А еще тут удобно ездить собаке, поэтому сняли перегородку Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Меня как человека, уже привыкшего к гаджетам и всяким наворотам, конечно, всегда радует и встроенный CarPlay, и разные режимы коробки, и камера заднего вида, и прочие радости программирования. Это то, чего лично мне не хватало в старом автомобиле, — удобной мультимедийной системы и наворотов.

Салон — это то, что у китайцев получилось. Он удобный и свободный, особенно задний ряд. Ехать в нем комфортно и относительно тихо. Конечно, если мы держим в голове, что это бюджетный автомобиль, а не премиальный.

Совсем недавно я имел удовольствие проехаться на относительно новом Hyundai Solaris, и в сравнении с корейским авто «китаец» все-таки выглядит более комфортным и как будто бы более внушительным. Так что об обмене своего старого авто на новое не жалею.

Есть нюансы

Как и в любом автомобиле, со временем я нашел странные недоработки и в своем Haval. Первый и самый меня напугавший — это тест на морозы. Всё же я немного слукавил, сказав, что в холода всё было идеально. Нет, один раз, в холода за 30 градусов, резинка масляного фильтра всё же не выдержала и протекла.

Я, не сильно разбираясь в вопросе, перепугался и сразу поехал в сервис. Там мне без всякого удивления сказали: «Да, есть такая проблема. Можем вам прямо сейчас заменить резинку, но нет гарантий, что это снова не случится. Лучше вам на следующем ТО просто купить более качественный фильтр, а не от производителя».

Вид снаружи Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Больше таких ситуаций не было, и я решил ничего пока не менять, а при следующем обслуживании последовать совету менеджера. Других проблем с двигателем, маслом и другими основными узлами авто не было.

Не изменилось, разумеется, поведение роботизированной коробки передач: машина так время от времени и не понимает, чего от нее хотят. То резко накинет оборотов, то, наоборот, не хочет разгоняться. Это неудобно, но привыкаешь быстро. Чаще проблема встречается в городе, а на трассе машина ведет себя понятнее. В салонах иногда любят рассказывать, будто бы «робот» адаптируется к стилю вождения, но это, конечно, маркетинговый бред. Берете «робот» — будьте готовы.

Раздражение вызвало то, как сделаны в дверях уплотнительные резинки. Они как-то не очень плотно прилегают, и туда попадает грязь. Приходится вымывать вручную, потому что на мойке никто в такие нюансы не полезет.

Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Есть и другие вещи. Например, мультимедийная система странная. Телефон то подключается, то не подключается. Это раздражало поначалу, но со временем привык и научился решать это баг. Динамики, кстати, тоже тихие — если любите громкую музыку в машине, то, наверное, придется менять.

Отношения с дилером, цены на ТО и расходники

Конечно, после покупки мне требовалось еще купить зимнюю резину — она мне обошлась в 45 тысяч рублей. Купить требовалось еще и каско — это условия кредитования. В этом году оно обошлось в 68 тысяч рублей, и пришлось реально копить.

Кстати, на ремонт мне все-таки пришлось заехать, но вовсе не потому, что у меня отпали колеса или что-то в таком духе. Просто мне крайне не повезло: через два месяца после покупки в меня въехали на светофоре. Ремонт делали как раз по каско, так что покупка полностью окупилась.

Поехал в сервис к официалам, страховой ремонт по смете стоил около 400 тысяч. Три месяца пришлось ждать детали, а сам ремонт занял всего пять дней. Зато все детали сняли и просто поменяли на новые.

Авария и ее последствия Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Также съездил на первое обслуживание. Цена замены масла, фильтров и осмотр всего нужного стоили баснословные 16 тысяч рублей! Пока не знаю, продолжать ездить к дилеру или найти другое место для обслуживания, но такое ТО очень сильно бьет по карману, когда еще платишь кредит.

Ранее мы рассказывали историю тюменки, которая привезла праворульную Honda Fit из Японии за 750 тысяч. Сколько это времени заняли и какие минусы вскрылись в ходе эксплуатации, читайте по ссылке.