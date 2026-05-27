Как буксует новая «Нива». АВТОВАЗ показал очередной дизайн сменщика ВАЗ-2121

В патентной базе появились изображения новой модели АВТОВАЗа, очень напоминающей Lada Niva Legend в осовремененной версии. Ранее прототип этой модели демонстрировали президенту Владимиру Путину, и тогда указывалось, что модель называется Lada T-134. Вице-президент АВТОВАЗа Евгений Шмелев тогда заявлял, что это следующий кроссовер на базе Lada Vesta (первым является Lada Azimut). В этом материале смотрим расцвеченные нейросетью эскизы модели и вспоминаем, сколько уже концепт-каров «Нивы» мы видели. В конце есть опросник — проголосуйте за лучший, на ваш взгляд, вариант.
Какой-либо конкретики о самой модели нет, и наличие патентного изображения не означает скорого выпуска машины. Сейчас все силы АВТОВАЗа сфокусированы на подготовке массового производства Azimut, тестовая сборка которого началась еще в прошлом году.
Указание на платформу Lada Vesta означает, что полноприводных версий или не планируется, или платформу придется серьезно менять. В случае с «Азимутом» многие отмечают его близость по характеристикам и дизайну к новому Renault Duster, производство которого должно было стартовать и в России, поэтому вопрос о платформе остается открытым. Не исключено, что АВТОВАЗ использует комбинацию разных решений, что позволит создать полноприводную модификацию с независимой задней подвеской.
АВТОВАЗ пытался заменить классическую «Ниву» новой моделью много раз. Самой успешной попыткой стало создание Chevrolet Niva (сейчас Lada Niva Legend), которая благодаря новому 1,8-литровому мотору и нескольким рестайлингам хорошо продается до сих пор: в апреле она показала лучшую динамику среди топ-10 моделей. При этом модель на конвейере уже четверть века.
Самой любопытной попыткой переосмыслить Niva был концепт-кар, представленный Chevrolet в 2014 году: в отличие от всех последующих вариаций это была «Нива» с настоящим полным приводом и богатым внедорожным арсеналом. Но через полгода GM свернет активность в России, и задумка так и останется макетом.
На самом АВТОВАЗе еще с конца нулевых задумывались о собственном кроссовере, хотя тогда он не ассоциировался с «Нивой».
К автомобилю повышенной проходимости подступался АВТОВАЗ и во времена Renault, и Стив Маттин представил свое видение в виде концепта XCODE, вышедшего в 2016 году как эволюция модели XRAY.
Работал Стив Маттин и над концептом новой «Нивы», для которой Renault планировала отрядить платформу Renault Duster. Представленная в 2018 году Lada 4 x 4 Vision казалась попаданием в точку: полноприводный кроссовер с расширенными возможностями и узнаваемым «нивовским» дизайном. Но и этому проекту не дали зеленого света, вероятно, потому что Renault хотела большей унификации с «Дастером».
Renault планировала запустить новую «Ниву» на базе «Дастера» с более корпоративным дизайном к середине 20-х годов, но свое видение представила лишь в качестве эскиза. Довести проект до ума не успели: в 2022 году после известных событий французы разорвали отношения с АВТОВАЗом.
Cудить о том, какой могла бы стать «Рено-Нива», лучше по концепт-кару Bridger. Компактный кроссовер сопоставим с «Нивой» размерами и является если не точной копией несостоявшейся модели, то наверняка передает ее дух.
