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Авто Что делать, если на вашу машину упало дерево, — пошаговая инструкция от юриста

Что делать, если на вашу машину упало дерево, — пошаговая инструкция от юриста

Специалист объяснила, как получить компенсацию

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Важно сфотографировать место происшествия и дерево | Источник: читатель NGS55.RUВажно сфотографировать место происшествия и дерево | Источник: читатель NGS55.RU

Важно сфотографировать место происшествия и дерево

Источник:

читатель NGS55.RU

Наступление весны — это не только распустившиеся цветы и теплые солнечные дни, но и начало сильных осадков, которые иногда перерастают в настоящий шторм. Часто в дождливую и особо ветреную погоду потоки воздуха сносят не только крыши домов, но и валят деревья и столбы линий электропередач. Юрист Ольга Александрова рассказала Городским медиа, что делать, если во время буйства стихии дерево «прилегло» на ваш автомобиль.

«Тут всё зависит от ситуации. Если дерево упало на авто во время шторма, то за возмещением ущерба нужно обращаться в каско. Если же погода была обычная, а дерево требовало спила, то тут уже стоит обращаться в УК, которая обслуживает эту территорию, или через суд в муниципалитет», — пояснила юрист.

По словам Александровой, в случае, если дерево упало на ваш автомобиль, то первое, что необходимо сделать это зафиксировать на фото и видео место инцидента. Также важно вызвать на место полицию для составления протокола. После этого в течение семи дней нужно сообщить о происшествии в страховую компанию.

Юрист советует, чтобы обезопасить себя на случай таких ситуаций, водителям лучше нужно иметь полис каско. При его наличии вы можете получить компенсацию от страховой, предъявив лишь заключение полиции об ущербе авто.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Дерево Машина Шторм Компенсация
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Комментарии
2
Гость
10 мая, 18:14
Не могу понять, почему мы не можем решить проблему ликвидации сухих, гнилых, дряхлых деревьев?
Гость
10 мая, 07:01
Нужно мангал варить из арматурных прутьев в 20 мм защитьт от падения дерева.
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Гость
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