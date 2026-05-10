Что делать, если на вашу машину упало дерево, — пошаговая инструкция от юриста

Важно сфотографировать место происшествия и дерево Источник: читатель NGS55.RU

Наступление весны — это не только распустившиеся цветы и теплые солнечные дни, но и начало сильных осадков, которые иногда перерастают в настоящий шторм. Часто в дождливую и особо ветреную погоду потоки воздуха сносят не только крыши домов, но и валят деревья и столбы линий электропередач. Юрист Ольга Александрова рассказала Городским медиа, что делать, если во время буйства стихии дерево «прилегло» на ваш автомобиль.

«Тут всё зависит от ситуации. Если дерево упало на авто во время шторма, то за возмещением ущерба нужно обращаться в каско. Если же погода была обычная, а дерево требовало спила, то тут уже стоит обращаться в УК, которая обслуживает эту территорию, или через суд в муниципалитет», — пояснила юрист.

По словам Александровой, в случае, если дерево упало на ваш автомобиль, то первое, что необходимо сделать это зафиксировать на фото и видео место инцидента. Также важно вызвать на место полицию для составления протокола. После этого в течение семи дней нужно сообщить о происшествии в страховую компанию.