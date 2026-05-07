Утильсбор, санкции и юань: почему автомобили в России подорожали втрое за 12 лет и что будет дальше

Разбираемся, почему автомобили в России превратились в роскошь и стоит ли ждать снижения цен Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

За последние 12 лет средняя цена нового легкового автомобиля в России, по данным аналитического агентства «Автостат», выросла с 1,2 до 3,79 миллиона рублей, то есть более чем в три раза. Подержанные машины подорожали аналогично. Эксперты, опрошенные «Фонтанкой», сходятся в одном: новый виток подорожания неизбежен. Вопрос лишь в темпах и причинах — от индексации утилизационного сбора до волатильности рубля. Разбираемся, почему автомобили в России превратились в недоступную роскошь и стоит ли ждать снижения цен.

Рекордный разгон: как Россия попала в ценовую спираль

Согласно расчетам директора «Автостата» Сергея Целикова, основанным на данных трех классифайдов (без учета объемов продаж), средняя цена нового автомобиля в 2014 году составляла 1,2 миллиона рублей. Сегодня — 3,79 миллиона рублей. Рост — 216%. Вторичный рынок отстает с лагом в полтора года, но тоже прибавил 210%: с 435 тысяч до 1,35 миллиона рублей.

Источник: сгенерировано Google Gemini / «Фонтанка.ру»

Первый мощный импульс — 2014–2015 годы. Санкции и резкая девальвация рубля обрушили покупательную способность, но одновременно сделали импортные авто дороже. Второй удар — пандемия 2020–2021 годов. Разрыв глобальных цепочек поставок вызвал дефицит машин по всему миру, и Россия не стала исключением. Наконец весна 2022 года переформатировала рынок окончательно: ушли привычные европейские, японские и корейские бренды, стоки мгновенно подорожали, а на смену пришли китайские модели.

Как ни странно, именно Китай, по мнению инвестиционного банкира Евгения Когана, сыграл роль сдерживающего фактора.

Если бы это были только американские, европейские или японские автомобили, они бы выросли больше. Определенный дисконт внес Китай, у которого сейчас как раз, наоборот, полное затоваривание. Евгений Коган инвестиционный банкир, создатель проекта bitkogan

В разговоре с «Фонтанкой» Коган отметил, что, в отличие от остального мира, китайский автопром столкнулся с внутренним перепроизводством, что позволило России получать относительно недорогую продукцию.

Налоги, сборы, дефицит

Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Эксперты называют целый клубок факторов. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил:

Ключевая история, почему цены растут, — это ограничение ввоза и таможенной тарифной политики. Закрытый ввоз, утилизационный сбор и так далее сильно ограничивают предложение на российском рынке. Если предложение ограничено, а спрос есть — цены растут автоматически. Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза

Спрос действительно высок: уровень автомобилизации в России, по словам Шапарина, хуже, чем в самых отсталых странах Европы, а средний возраст машин превышает 16 лет. Люди хотят обновиться, но не могут.

Евгений Коган добавляет комплекс издержек: себестоимость, рост цен на материалы и узлы, инфляция, санкции и необходимость импортозамещения.

Автомобили дорожали гораздо больше из-за санкций. Тут и утильсбор, и то, что мы вынуждены получать по импорту. Евгений Коган инвестиционный банкир, создатель проекта bitkogan

Самый детальный перечень приводит вице-президент РОАД, директор по развитию компании «Автополе» Сергей Вайнер:

Индексация утилизационного сбора — последнее повышение с 1 января, и оно продлится до 2030 года. Сейчас утильсбор на новый легковой автомобиль составляет в среднем около 1 миллиона рублей. Повышение НДС, по словам Вайнера, с 20 до 22% (рост на 10%). Регулярная инфляция. Волатильность рубля к юаню, которая напрямую влияет на импорт.

Вайнер подчеркивает: все виды налогов и сборов в розничной цене автомобиля составляют без малого 50%. Это значит, что каждый второй рубль, отданный за машину, уходит государству.

Когда ждать следующего витка?

Основной и самый предсказуемый фактор — это утилизационный сбор. И в отличие от курса юаня, который не умеет прогнозировать никто, здесь есть четкий государственный план.

Правительство заложило ежегодную индексацию утильсбора вплоть до 2030 года. Повышения происходят каждый год с 1 января. Очередное повышение (следующее после уже состоявшегося 1 января 2026 года) запланировано на 1 января 2027 года.

Разберем на конкретном примере. Возьмем автомобили с двигателем мощностью 161–190 лошадиных сил. Под эту категорию попадают, в частности, популярные в России модели Haval Jolion (в топовых версиях) и Geely Monjaro.

С 1 января 2026 года (после очередной индексации) утилизационный сбор на такой автомобиль составляет 900 тысяч рублей (ранее было 750 тысяч).

После следующей индексации (с 1 января 2027 года) сбор, по плану правительства, вырастет примерно на 10%, предположительно до 990 тысяч рублей. То есть прямое увеличение налоговой нагрузки составит около 90 тысяч рублей на один автомобиль.

По данным РОАД (Ассоциации «Российские автомобильные дилеры»), в 2026 году доля всех налогов и сборов в розничной цене импортного легкового автомобиля составляет около 44%. Утильсбор в этой сумме — одна из крупнейших статей. Для Geely Monjaro, например, текущий утильсбор составляет порядка 1 010 400 рублей, что соответствует примерно 28% от его средней розничной цены в 3,6 миллиона рублей.

Что произойдет после 1 января 2027 года? Доля налогов и сборов может незначительно вырасти только за счет плановой 10-процентной индексации утильсбора. К этой прибавке добавятся ежегодная инфляция и возможные колебания курса рубля.

Простыми словами: если сегодня вы платите за машину, условно, 3 миллиона рублей, из которых около 1,3 миллиона — налоги и сборы, то с 1 января 2027 года сумма налогов станет выше примерно на 90 тысяч рублей из-за увеличения утильсбора. И эти деньги пойдут не дилеру и не производителю, а государству.

Стагнация, умеренный рост или новая волна?

Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Мнения экспертов расходятся в оценке ближайшего будущего, но все сходятся в одном: дешевле не будет.

Евгений Коган настроен относительно оптимистично.

Я думаю, что цены сильно у нас расти не будут. Мы очень много покупаем из Китая, а в Китае сейчас некоторое затоваривание. Сильно расти будут, если наши власти в очередной раз придумают какую-нибудь замечательную штуку вроде очередного налога. Евгений Коган инвестиционный банкир, создатель проекта bitkogan

Тем не менее Коган признает, что прогноз на два-три года дать сложно.

Антон Шапарин занимает позицию «стагнационной парадигмы»: пик роста уже пройден, кратных иксов не будет, но и снижения не стоит ждать.

Если всё останется, как есть сейчас, мы будем находиться в стагнации. Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза

Для выхода из кризиса Шапарин предлагает менять государственную промышленную политику, стимулируя приобретение хотя бы отечественных автомобилей.

Самый жесткий прогноз у Сергея Вайнера: рост продолжится, хотя, возможно, не такими темпами, как в последние полгода. Главный драйвер, по его словам, — плановая индексация утильсбора до 2030 года.

Разница в том только, что цены на чистые импортные автомобили будут расти быстрее. Цены на автомобили, произведенные в России, либо не будут расти, либо будут расти гораздо медленнее, поскольку утильсбор на такие автомобили будет компенсировать государство или часть утильсбора будет компенсироваться. Вторая причина роста цен — это, как всегда, стандартная инфляция в большей или меньшей степени. Ну и последняя: посмотрим, что будет с курсом рубля к юаню. Сергей Вайнер директор по развитию дилерского комплекса «Автополе», вице-президент РОАД

Сергей Целиков в своем Telegram-канале указывает на еще один триггер.

Следующим толчком к росту цен станет очередная девальвация рубля. Валютная составляющая в цене автомобиля очень высока даже в машинах российской сборки. Но сейчас рубль крепок как никогда. Надолго ли? Сергей Целиков директор аналитического агентства «Автостат»

Что в итоге?

Автомобильный рынок России за 12 лет пережил три шоковые волны. Сегодня он замер в довольно хрупком равновесии: спрос сдерживается низкой платежеспособностью, а предложение — искусственными барьерами и налогами. Китайское затоваривание, по мнению экспертов, помогает удерживать цены, но это временный фактор. Утилизационный сбор, запланированный до 2030 года, продолжит давить на стоимость. И как только рубль ослабнет (а экономические циклы неизбежны), новый скачок цен вполне вероятен.

Российским властям же, по мнению Антона Шапарина, пора менять государственную и промышленную политику, чтобы автомобиль перестал быть роскошью.

А вы помните?

Сейчас цены на новые иностранные модели в России исчисляются миллионами, но раньше было не так. В редакции «Фонтанки» вспоминают, что еще в 2010 году удалось приобрести новый Daewoo Matiz за чуть больше чем 200 тысяч и Hyundai Getz за 280 тысяч.

Дорогие читатели, рассказывайте в комментариях, как и за сколько урвали свою «ласточку» в нулевые и десятые.