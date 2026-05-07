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Авто Утильсбор, санкции и юань: почему автомобили в России подорожали втрое за 12 лет и что будет дальше

Утильсбор, санкции и юань: почему автомобили в России подорожали втрое за 12 лет и что будет дальше

Специалисты говорят, что уровень автомобилизации в России хуже, чем в отсталых странах Европы, а средний возраст машин перевалил за 16 лет

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Содержание
Разбираемся, почему автомобили в России превратились в роскошь и стоит ли ждать снижения цен | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРазбираемся, почему автомобили в России превратились в роскошь и стоит ли ждать снижения цен | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Разбираемся, почему автомобили в России превратились в роскошь и стоит ли ждать снижения цен

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

За последние 12 лет средняя цена нового легкового автомобиля в России, по данным аналитического агентства «Автостат», выросла с 1,2 до 3,79 миллиона рублей, то есть более чем в три раза. Подержанные машины подорожали аналогично. Эксперты, опрошенные «Фонтанкой», сходятся в одном: новый виток подорожания неизбежен. Вопрос лишь в темпах и причинах — от индексации утилизационного сбора до волатильности рубля. Разбираемся, почему автомобили в России превратились в недоступную роскошь и стоит ли ждать снижения цен.

Рекордный разгон: как Россия попала в ценовую спираль

Согласно расчетам директора «Автостата» Сергея Целикова, основанным на данных трех классифайдов (без учета объемов продаж), средняя цена нового автомобиля в 2014 году составляла 1,2 миллиона рублей. Сегодня — 3,79 миллиона рублей. Рост — 216%. Вторичный рынок отстает с лагом в полтора года, но тоже прибавил 210%: с 435 тысяч до 1,35 миллиона рублей.

Источник: сгенерировано Google Gemini / «Фонтанка.ру»Источник: сгенерировано Google Gemini / «Фонтанка.ру»
Источник:

сгенерировано Google Gemini / «Фонтанка.ру»

Первый мощный импульс — 2014–2015 годы. Санкции и резкая девальвация рубля обрушили покупательную способность, но одновременно сделали импортные авто дороже. Второй удар — пандемия 2020–2021 годов. Разрыв глобальных цепочек поставок вызвал дефицит машин по всему миру, и Россия не стала исключением. Наконец весна 2022 года переформатировала рынок окончательно: ушли привычные европейские, японские и корейские бренды, стоки мгновенно подорожали, а на смену пришли китайские модели.

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Как ни странно, именно Китай, по мнению инвестиционного банкира Евгения Когана, сыграл роль сдерживающего фактора.

<p>Евгений Коган</p><p>Евгений Коган</p>

Если бы это были только американские, европейские или японские автомобили, они бы выросли больше. Определенный дисконт внес Китай, у которого сейчас как раз, наоборот, полное затоваривание.

Евгений Коган

инвестиционный банкир, создатель проекта bitkogan

В разговоре с «Фонтанкой» Коган отметил, что, в отличие от остального мира, китайский автопром столкнулся с внутренним перепроизводством, что позволило России получать относительно недорогую продукцию.

Налоги, сборы, дефицит

Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUИсточник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU
Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Эксперты называют целый клубок факторов. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил:

<p>Антон Шапарин</p><p>Антон Шапарин</p>

Ключевая история, почему цены растут, — это ограничение ввоза и таможенной тарифной политики. Закрытый ввоз, утилизационный сбор и так далее сильно ограничивают предложение на российском рынке. Если предложение ограничено, а спрос есть — цены растут автоматически.

Антон Шапарин

вице-президент Национального автомобильного союза

Спрос действительно высок: уровень автомобилизации в России, по словам Шапарина, хуже, чем в самых отсталых странах Европы, а средний возраст машин превышает 16 лет. Люди хотят обновиться, но не могут.

Евгений Коган добавляет комплекс издержек: себестоимость, рост цен на материалы и узлы, инфляция, санкции и необходимость импортозамещения.

<p>Евгений Коган</p><p>Евгений Коган</p>

Автомобили дорожали гораздо больше из-за санкций. Тут и утильсбор, и то, что мы вынуждены получать по импорту.

Евгений Коган

инвестиционный банкир, создатель проекта bitkogan

Самый детальный перечень приводит вице-президент РОАД, директор по развитию компании «Автополе» Сергей Вайнер:

  1. Индексация утилизационного сбора — последнее повышение с 1 января, и оно продлится до 2030 года. Сейчас утильсбор на новый легковой автомобиль составляет в среднем около 1 миллиона рублей.

  2. Повышение НДС, по словам Вайнера, с 20 до 22% (рост на 10%).

  3. Регулярная инфляция.

  4. Волатильность рубля к юаню, которая напрямую влияет на импорт.

Вайнер подчеркивает: все виды налогов и сборов в розничной цене автомобиля составляют без малого 50%. Это значит, что каждый второй рубль, отданный за машину, уходит государству.

Когда ждать следующего витка?

Основной и самый предсказуемый фактор — это утилизационный сбор. И в отличие от курса юаня, который не умеет прогнозировать никто, здесь есть четкий государственный план.

Правительство заложило ежегодную индексацию утильсбора вплоть до 2030 года. Повышения происходят каждый год с 1 января. Очередное повышение (следующее после уже состоявшегося 1 января 2026 года) запланировано на 1 января 2027 года.

Разберем на конкретном примере. Возьмем автомобили с двигателем мощностью 161–190 лошадиных сил. Под эту категорию попадают, в частности, популярные в России модели Haval Jolion (в топовых версиях) и Geely Monjaro.

С 1 января 2026 года (после очередной индексации) утилизационный сбор на такой автомобиль составляет 900 тысяч рублей (ранее было 750 тысяч).

После следующей индексации (с 1 января 2027 года) сбор, по плану правительства, вырастет примерно на 10%, предположительно до 990 тысяч рублей. То есть прямое увеличение налоговой нагрузки составит около 90 тысяч рублей на один автомобиль.

По данным РОАД (Ассоциации «Российские автомобильные дилеры»), в 2026 году доля всех налогов и сборов в розничной цене импортного легкового автомобиля составляет около 44%. Утильсбор в этой сумме — одна из крупнейших статей. Для Geely Monjaro, например, текущий утильсбор составляет порядка 1 010 400 рублей, что соответствует примерно 28% от его средней розничной цены в 3,6 миллиона рублей.

Что произойдет после 1 января 2027 года? Доля налогов и сборов может незначительно вырасти только за счет плановой 10-процентной индексации утильсбора. К этой прибавке добавятся ежегодная инфляция и возможные колебания курса рубля.

Простыми словами: если сегодня вы платите за машину, условно, 3 миллиона рублей, из которых около 1,3 миллиона — налоги и сборы, то с 1 января 2027 года сумма налогов станет выше примерно на 90 тысяч рублей из-за увеличения утильсбора. И эти деньги пойдут не дилеру и не производителю, а государству.

Стагнация, умеренный рост или новая волна?

Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RUИсточник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU
Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Мнения экспертов расходятся в оценке ближайшего будущего, но все сходятся в одном: дешевле не будет.

Евгений Коган настроен относительно оптимистично.

<p>Евгений Коган</p><p>Евгений Коган</p>

Я думаю, что цены сильно у нас расти не будут. Мы очень много покупаем из Китая, а в Китае сейчас некоторое затоваривание. Сильно расти будут, если наши власти в очередной раз придумают какую-нибудь замечательную штуку вроде очередного налога.

Евгений Коган

инвестиционный банкир, создатель проекта bitkogan

Тем не менее Коган признает, что прогноз на два-три года дать сложно.

Антон Шапарин занимает позицию «стагнационной парадигмы»: пик роста уже пройден, кратных иксов не будет, но и снижения не стоит ждать.

<p>Антон Шапарин</p><p>Антон Шапарин</p>

Если всё останется, как есть сейчас, мы будем находиться в стагнации.

Антон Шапарин

вице-президент Национального автомобильного союза

Для выхода из кризиса Шапарин предлагает менять государственную промышленную политику, стимулируя приобретение хотя бы отечественных автомобилей.

Самый жесткий прогноз у Сергея Вайнера: рост продолжится, хотя, возможно, не такими темпами, как в последние полгода. Главный драйвер, по его словам, — плановая индексация утильсбора до 2030 года.

<p>Сергей Вайнер</p><p>Сергей Вайнер</p>

Разница в том только, что цены на чистые импортные автомобили будут расти быстрее. Цены на автомобили, произведенные в России, либо не будут расти, либо будут расти гораздо медленнее, поскольку утильсбор на такие автомобили будет компенсировать государство или часть утильсбора будет компенсироваться.

Вторая причина роста цен — это, как всегда, стандартная инфляция в большей или меньшей степени.

Ну и последняя: посмотрим, что будет с курсом рубля к юаню.

Сергей Вайнер

директор по развитию дилерского комплекса «Автополе», вице-президент РОАД

Сергей Целиков в своем Telegram-канале указывает на еще один триггер.

<p>Сергей Целиков</p><p>Сергей Целиков</p>

Следующим толчком к росту цен станет очередная девальвация рубля. Валютная составляющая в цене автомобиля очень высока даже в машинах российской сборки. Но сейчас рубль крепок как никогда. Надолго ли?

Сергей Целиков

директор аналитического агентства «Автостат»

Что в итоге?

Автомобильный рынок России за 12 лет пережил три шоковые волны. Сегодня он замер в довольно хрупком равновесии: спрос сдерживается низкой платежеспособностью, а предложение — искусственными барьерами и налогами. Китайское затоваривание, по мнению экспертов, помогает удерживать цены, но это временный фактор. Утилизационный сбор, запланированный до 2030 года, продолжит давить на стоимость. И как только рубль ослабнет (а экономические циклы неизбежны), новый скачок цен вполне вероятен.

Российским властям же, по мнению Антона Шапарина, пора менять государственную и промышленную политику, чтобы автомобиль перестал быть роскошью.

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А вы помните?

Сейчас цены на новые иностранные модели в России исчисляются миллионами, но раньше было не так. В редакции «Фонтанки» вспоминают, что еще в 2010 году удалось приобрести новый Daewoo Matiz за чуть больше чем 200 тысяч и Hyundai Getz за 280 тысяч.

Дорогие читатели, рассказывайте в комментариях, как и за сколько урвали свою «ласточку» в нулевые и десятые.

А вы помните время, когда новую иномарку можно было купить за…

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Егор СафроновЕгор Сафронов
Егор Сафронов
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Комментарии
8
Гость
7 мая, 09:41
А люди не хотят ввести санкции против минпромторга? Ещё Маркс, Энгельс и Ленин предупреждали, что стоит одному классу ослабить борьбу за свои права, как противоположный класс кратно усилит давление. В России вообще прекратили эту борьбу. Поэтому теперь остатки прав грубо отбирают и нарушают каждый день. Поэтому сами виноваты. Если хотите прав и уважения, то нужно вести борьбу за них. Как? Объединяться в независимые профсоюзы и начинать широкое забастовочное движение (организованный отказ от работы до выполнения требований). Права и уважение никогда просто так никому не давали.
Гость
7 мая, 09:18
А где вечный нытик по поводу того, что машины заполонили все его мозги? Или эту информацию его мозг не переварит?
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Гость
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