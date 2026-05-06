Променял иномарку на «Жигули»: смотрите, как заводчанин восстановил легендарную машину. Видео

Смотрите, как новодвинец отреставрировал ретроавтомобиль Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Заводчанин из Новодвинска Денис Романенко восстановил автомобиль, который старше его на 10 лет. Теперь красные «Жигули» выглядят как новые и радуют владельца каждый день. Однако управлять машиной и содержать ее не так-то просто. В видео Денис рассказал о своей советской машине с историей и о том, зачем она ему нужна.

2 года назад Роман нашел ее на сайте объявлений, влюбился по фото и поехал за ней в Брянск. До нового дома «копейка» доехала своим ходом 1600 километров.

«Она идет с маркировкой ВАЗ-21016 — это редкая модификация, которую собирали для сотрудников правоохранительных органов. Всю жизнь машина была во владении начальника полиции, на пенсии он передал ее сыну, которому ретротехника не особо была нужна. Так она у меня и появилась», — рассказывает владелец ретроавтомобиля.

Пару лет назад эта машина стоила 200 тысяч рублей. Чтобы восстановить «копейку» до первозданного вида, потребовалось «немало средств», деликатно объясняет Денис.

Денис признаётся, что управлять «Жигулями» сложнее, чем современным авто. Нет гидроусилителя руля, кондиционера, электроассистентов. Дворники включаются кнопкой на панели — тянуться надо. Но сложности, наоборот, нравятся новому владельцу «копейки».

По будням 32-летний Денис ездит на «копейке» на работу, а по выходным машина участвует в ретровыставках и тематических фотосессиях.