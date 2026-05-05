Экзамены на права станут строже: кому придется ждать пересдачи целый год

Уже сданный экзамен на права могут аннулировать Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Правительство утвердило поправки в порядок сдачи экзаменов на водительские права. Некоторые нововведения начнут действовать с марта следующего года. О самых важных изменениях рассказываем в этом материале.

Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, теперь практический экзамен нужно сдать в течение 60 дней после теории. Раньше на это отводилось полгода. Если кандидат не уложится в полгода, ему назначат повторный теоретический экзамен, который нужно будет сдать в течение 30 дней после окончания этого срока. Перенести даты экзаменов можно по заявлению в ГАИ.

Появились и новые основания для досрочного прекращения испытания. Среди них — использование телефона, любой фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронных устройств, справочных материалов и других средств хранения и передачи информации. За такие же нарушения аннулируют уже сданный экзамен. В обоих случаях следующую попытку разрешат только через год.