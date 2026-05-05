НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 758мм 60%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,17
EUR 94,84
Жизнь в бараке
Как купить идеальную квартиру
«Локомотив» подписал пробный контракт
Где есть места в 1 класс
Школьный квест для родителей
Грядет высотная застройка
Когда похолодает
Изнанка жизни в селе
Дети пострадали при атаке БПЛА
Авто Экзамены на права станут строже: кому придется ждать пересдачи целый год

Экзамены на права станут строже: кому придется ждать пересдачи целый год

Новые правила вступят в силу очень скоро

727
Уже сданный экзамен на права могут аннулировать | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUУже сданный экзамен на права могут аннулировать | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Уже сданный экзамен на права могут аннулировать

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Правительство утвердило поправки в порядок сдачи экзаменов на водительские права. Некоторые нововведения начнут действовать с марта следующего года. О самых важных изменениях рассказываем в этом материале. 

Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, теперь практический экзамен нужно сдать в течение 60 дней после теории. Раньше на это отводилось полгода. Если кандидат не уложится в полгода, ему назначат повторный теоретический экзамен, который нужно будет сдать в течение 30 дней после окончания этого срока. Перенести даты экзаменов можно по заявлению в ГАИ.

Появились и новые основания для досрочного прекращения испытания. Среди них — использование телефона, любой фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронных устройств, справочных материалов и других средств хранения и передачи информации. За такие же нарушения аннулируют уже сданный экзамен. В обоих случаях следующую попытку разрешат только через год.

С 1 марта 2027 года при подаче заявления через «Госуслуги» можно будет не прикладывать медсправку, если ее данные уже есть в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Однако если срок действия заключения истекает после подачи заявления, но до выдачи прав, экзамены и оформление удостоверения приостановят. Для возобновления новой справки не потребуется — достаточно, чтобы в электронный реестр поступили актуальные сведения о медосмотре.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Право Пересдача ГАИ Экзамен Медицинская справка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
5 мая, 17:28
Давно пора
Гость
5 мая, 09:54
что то как то мягко. Давайте выдавать права только тем кто подписал контракт с МО РФ и отправился на СВО.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Мы видим нового Нолана»: с каким настроем нужно смотреть «Одиссею», чтобы она не выглядела как фиаско
Надежда Губарь
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Наследие, которое чудом не развалилось: транспортный эксперт разнес миф о «вечных» советских дорогах
Олег Арефьев
Блогер, предприниматель, владелец в транспортном бизнесе
Мнение
«Финал не совпал с ожиданиями»: стоит ли смотреть фильм «Старый орел» на большом экране — честная рецензия
Надежда Губарь
Рекомендуем