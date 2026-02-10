В России готовятся сократить срок сдачи экзамена на права. Что изменится?

В России готовятся сократить срок сдачи экзамена на права. Что изменится?

Нововведения коснутся практической части

С 2014 года на практический экзамен выделяют 180 дней

Предельный срок сдачи практического экзамена на получение водительских прав хотят сократить с полугода до 60 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Проект еще не передали в правительство, он дорабатывается. Согласно проекту, у кандидатов в водители будет максимум 60 дней для сдачи практического экзамена после теоретического», — приводит слова собеседника агентство.

Добавим, что ранее МВД подготовило проект постановления, которым предложило сократить срок сдачи практического экзамена со 180 до 60 дней. В ведомстве отметили, что это позволит не затягивать сроки повторной сдачи.

Кроме того, в МВД предложили ужесточить правила сдачи теоретического экзамена: установить в помещениях средства аудио- и видеорегистрации процесса.

Также мы рассказывали, что с 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые программы подготовки водителей. Основные нововведения коснутся будущих водителей категории B. Для них увеличится количество часов практики, которую можно будет отрабатывать не только на учебных площадках, но и на территориях автопредприятий. Теоретическую часть курса разрешат осваивать полностью дистанционно. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Водительские права Водитель Экзамен Автошкола ПДД
Комментарии
1
Гость
10 февраля, 08:50
Изменится размер взятки.
