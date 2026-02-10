В России готовятся сократить срок сдачи экзамена на права. Что изменится?

С 2014 года на практический экзамен выделяют 180 дней Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Предельный срок сдачи практического экзамена на получение водительских прав хотят сократить с полугода до 60 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Проект еще не передали в правительство, он дорабатывается. Согласно проекту, у кандидатов в водители будет максимум 60 дней для сдачи практического экзамена после теоретического», — приводит слова собеседника агентство.

Добавим, что ранее МВД подготовило проект постановления, которым предложило сократить срок сдачи практического экзамена со 180 до 60 дней. В ведомстве отметили, что это позволит не затягивать сроки повторной сдачи.

Кроме того, в МВД предложили ужесточить правила сдачи теоретического экзамена: установить в помещениях средства аудио- и видеорегистрации процесса.