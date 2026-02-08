Даже один день просрочки грозит наказанием: проверьте дату в ваших водительских правах

Категорически запрещено ездить с просроченными правами, даже если срок удостоверения истек всего один день назад. Подробности обо всех нюансах рассказала юрист, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Соловьева.

«Срок действия водительских удостоверений, автоматически продленных с 2023 года, истекает в 2026 году. Они сохраняют юридическую силу до числа, указанного на удостоверении. То есть если права были действительны до 1 февраля 2023 года, срок их действия истекает 1 февраля 2026 года, если до 1 июля 2023 года — до 1 июля 2026 года соответственно», — рассказала Соловьева.

По словам эксперта, если удостоверение продлили с 2024 года или 2025 года, то заменить его нужно будет в 2027 и 2028 году соответственно. Замена документа проводится без сдачи экзаменов. Водителю нужно лишь принести паспорт, старые права, актуальную медицинскую справку, а также оплатить госпошлину в размере 4 тысяч рублей.

«В случае, если водитель продолжает использовать права после наступления срока их обязательной замены, это приравнивается к управлению с просроченным удостоверением. За это предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством)», — предупредила юрист в разговоре с РИА Новости.

Штраф за это нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Также могут задержать автомобиль и отправить его на штрафстоянку.