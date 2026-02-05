Cемья полгода платит кредит за «китайца», который не могут починить. В стране нет деталей

Повреждения кажутся незначительными, но от стоимости ремонта вы ахнете Источник: читатель UFA1.RU

Уфимская семья несколько месяцев ждет ремонта машины, которую она отдала официальному дилеру. Семейство считает, что автомобиль стоит в мастерской и просто ржавеет, винит во всём автосалон — дескать, тот специально удерживает транспорт у себя. Однако, как объяснил сам дилер, он тоже попал в неприятную историю, но всё это зависит не от него. UFA1.RU разбирался с происходящим.

Дмитрий и его жена Юлия в 2025 году задумались о покупке нового автомобиля. Выбор пал на SWM G05 Pro — китайский кроссовер, который начали производить в 2019 году. Основной завод находится в Китае, в 2023 году в Калининграде на базе «Автотора» открыли еще один.

В мае семья купила машину в кредит. По договору с банком, ежемесячно они должны платить 70 тысяч рублей.

Однако через несколько месяцев новенький кроссовер попал в серьезное ДТП. К счастью, авто было застраховано, поэтому семья написала обращение в страховую компанию, которая предложила направить машину на ремонт в партнерский автосервис на улице Трамвайной в Уфе. Однако там вскоре сообщили: запчастей для этого автомобиля нет не только у них, но и вообще по всей стране.

Поэтому страховая компания предложила уфимцам самим найти сервис для ремонта, пообещав его оплатить. Так Дмитрий нашел официального дилера SWM — автосалон Perfecto Auto, машину отправили туда в середине августа — через полтора месяца после ДТП.

«Было два с половиной месяца ожидания. Каждый день звонили дилеру и спрашивали: „Когда запчасти? Когда ремонт?“ Ответ всегда один: „Ждем поставку“. 5 сентября страховщик согласовал заказ-наряд в полном объеме на 921,6 тысячи рублей. 22 сентября оплатил счет. Семья ждет. Ремонт не начат, ничего не происходит, машина стоит в мастерской и ржавеет, мы продолжаем платить кредит за неработающий автомобиль, банку выплачено 313,5 тысячи за машину, которую невозможно использовать», — сетует Дмитрий.

По его словам, в автосалоне нет ключевых деталей: фар, бампера, решеток, кронштейнов стоимостью около 170 тысяч рублей.

Машине требуется заменить радиатор Источник: читатель UFA1.RU

Дмитрий и его жена обращались в автосалон, но четкого ответа, как уверяет мужчина, они не получали. Хотя в какой-то момент он стал общаться с механиком, который работал с его машиной. Правда, тому потом якобы запретили контактировать с клиентом. Дмитрий предоставил переписку, где мастер об этом говорит: «Мне руководство предъявило. Потому у меня к тебе просьба, чисто человеческая, в сервис больше не приходи вот так, чисто поболтать. Если вопросы, то в рабочем порядке, по телефону или записи. Без обид. Мне прилетело за внеуставные отношения», — написал Дмитрию механик.

Поскольку ремонт так и не начался, Дмитрий, действуя в интересах жены (авто оформлено на нее), 23 января направил в автосалон досудебную претензию. Также он отправил ее на завод SWM в Калининграде, но ответов, как говорит, пока не получил.

Автосалон Perfectro Auto принадлежит ООО «Астра Групп» из Московской области. По данным «Контур.Фокуса», организация зарегистрирована в августе 2024 года, занимается торговлей машинами и их техобслуживанием. Директором до октября 2025 года являлся Антон Бутузов, ныне у него свой автосалон в Москве. Сейчас компанией руководит Галина Харитонова, которая прежде управлением бизнесом не занималась. На конец 2024 года выручка «Астра Групп» составила 102,5 миллиона рублей, чистый убыток — 684 тысячи рублей.

Как прокомментировал UFA1.RU Константин, руководитель службы сервиса и обслуживания Perfectro Auto, жена Дмитрия действительно обращалась к ним. Для страховой компании они составили перечень деталей и услуг, которые необходимы для ремонта машины (там радиатор, бампер, спойлер и прочее, всего на 921 тысячу рублей).

«По этому перечню, скажем, процентов 70 деталей к нам уже пришло. Остальных 30 у нас нет, а они как раз и нужны, чтобы начать сборку — это кронштейны, крепления, бамперы, решетки радиатора. Всё, что зависело от нас, мы сделали. Без запчастей, которые не поставляет завод, мы не можем начать ремонт», — сообщил руководитель службы сервиса.

Однако ему известно, что нужные детали через две недели приедут в Москву, а оттуда их направят в Уфу. То есть из Чунцина (2 тысячи километров от Пекина), где находится основной завод, запчасти повезут в Калининград, на российское предприятие, затем в Москву и Уфу.

Детали поставляет российская «дочка» SWM — ООО «Шинерей Моторс Рус». Согласно «Контур.Фокусу», компания зарегистрирована в Московской области в 2021 году. Директором является Вячеслав Галузинский, в прошлом владевший стоматологической клиникой и компанией по оптовой торговле фруктами, был связан с официальным дилером Lifan. Владелец «Шинерей» — Групповая компания «Дун Фан Синь Юань» из Чунцина, Китай. Выручка по итогам 2024 года — 9,1 миллиона рублей, убыток — 11 миллионов.

Почему предприятие полгода не могло найти детали, официальному дилеру неизвестно, но его представитель подчеркивает, что Дмитрию всё это объясняли (что он подтверждает).

«Видимо, его не устроил наш ответ, и он начал подавать жалобы, хотя имеет на это право. Но на рабочий наш номер он не звонит, он работает теперь через СМИ, правоохранительные органы и так далее», — добавил Константин.

Также мы спросили про «запрет общаться». По словам Константина, ситуация там была немного другая: ему запретили не общаться с клиентом, а использовать для этого личный телефон. Кроме того, отмечает наш собеседник, нужно смотреть всю переписку, чтобы понять происходящее.