Группа разбора: таксист резко выскочил на дорогу и заставил водителя тормозить — чем это кончилось

Резкое перестроение в городских условиях — один из самых распространенных видов аварий, когда в плотном трафике водители спешат и допускают опасные маневры. Внезапно выехать перед другой машиной, заставить ее экстренно тормозить, а потом переложить всю вину на ее водителя — вот наш очередной пример такого ДТП.

Широкая городская улица, три полосы в одну сторону. Водитель с видеорегистратором движется в средней полосе, перед ним резко выезжает белый автомобиль такси из крайнего правого ряда. Происходит столкновение — смотрите видео.

Возможно, водитель белой легковушки не увидел помеху из-за третьей машины, которая в тот момент перестраивалась в правый ряд. Возможно, не оценил скорость приближающейся помехи. Как бы там ни было, столкновение произошло, а некоторые пользователи Сети посчитали, что раз таксист полностью успел перестроиться в средний ряд, то и вины его в столкновении не будет:

— Виноват будет регистратор — не применил мер по избежанию ДТП.

— Оттормозились бы все. Регистратор даже на тормоз не нажимал перед столкновением.

— Вина таксиста, но смысл идти на таран и потом ждать ГАИ. Можно было и увереннее затормозить.

— Такси было в своей полосе, когда ему стукнули. Держите дистанцию.

По мнению экспертов, белый автомобиль всё же создал помеху, нарушив несколько пунктов ПДД, а его полное перестроение в среднюю полосу в этой ситуации значения не имеет.

— Нарушение со стороны водителя белого автомобиля, пункты 8.1 и 8.4 ПДД. То есть он при перестроении не убедился в безопасности своего маневра. Не предоставил преимущества автомобилю, который двигался в полосе без изменения направления. В рамках гражданского разбирательства, если будет назначена экспертиза, то перед экспертом поставят вопрос, мог ли водитель с регистратором своевременно обнаружить помеху и избежать столкновения. С учетом скоростных ограничений, — считает автоюрист Лев Воропаев.

Пункт 8.1 ПДД. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны, — рукой. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.

Пункт 8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения.

— С моей точки зрения, виноват таксист, так как он был обязан убедиться в безопасности маневра. Причинно-следственная связь в этом ДТП — именно в действиях таксиста, а не того, кто спокойно ехал в своем ряду и не менял ни скорость, ни направление движения. Как трактовать то, что таксист уже полностью находился в своем ряду? Да никак, он «типа» успел втиснуться. На самом деле не успел, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Конечно, сложно предугадать поведение очередного торопящегося водителя, который возьмет и внезапно выскочит перед вашей машиной. Но в городских условиях, на участках, где много припаркованных машин, имеет смысл двигаться с умеренной скоростью и понимать, что в любой момент вам могут создать помеху.