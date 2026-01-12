Пере-Duster? В России начались продажи кроссовера с якобы повышенной проходимостью — испытываем его в снегу

Jetour T1 — младший брат модели T2, которая за два года зарекомендовала себя как весьма неплохой «проходимец» (по меркам кроссоверов) Источник: Артем Краснов

Погода испортилась окончательно. Или улучшилась? Когда на тест-драйве кроссовер, претендующий на лавры то ли Volkswagen Tiguan, то ли Renault Duster, чем хуже, тем интереснее, верно? Снег с самого утра сеял как ядерный пепел, сгустился туман, и дороги превратились в мозаику колей и наката. Накануне, не глянув прогноз, я проложил маршрут через глухие деревни, в которых раньше не был, и теперь меня одолела тревожность. В утренней мгле дорога мало отличалась от придорожных сугробов — не заночевать бы в одном из них.

Я такое в Карелии как-то раз видел: снегом залеплено всё, включая небо Источник: Артем Краснов

У Jetour T1 блокируется муфта полного привода и задний межколесный дифференциал, а еще есть масса внедорожных режимов, которые надо бы испытать. То есть это кроссовер на вырост — чуть способнее остальных. Но так ли он крут, как его внешность, перекликающаяся то ли с современными Renault, то ли с Jeep? Ведь на самом деле это типичный безрамник с паркетным полным приводом, представитель набирающего популярность класса псевдовнедорожников, адресованных тем, у кого душа просит джип, но мозг, прикинув расходы, просит слушать жену. Интерес к Jetour T1 подогревает и начавшаяся сборка на калининградском «Автоторе», что в будущем сулит как минимум стагнацию цен на фоне вечно растущего утильсбора.

Снег с утра валил по-новогоднему, без передышки Источник: Артем Краснов

Едва я выехал из города, в салоне начались неестественные вибрации, словно у Jetour не подвеска, а граммофонная игла, которая пытается расшифровать послания дорожников. На 90 км/ч аж пломбы ноют. Остановился — ну точно: диски, особенно задние, заросли снегом так плотно, что пришлось выламывать его куски, как гипс. А отсюда — дисбаланс и пляски колес. Сам виноват, съездил с утра на площадку для дрифта, где колеса и забились снегом. Впрочем, если площадка для дрифта, то сам Jetour — нет. Выруливаешь на дугу, давишь педаль, и вроде бы всё неплохо: мотор мощностью 245 л. с. и хваткая муфта полного привода BorgWarner заставляют его охотно мести хвостом. Но засыпает ESP, просыпается… нет, не мафия, а противобуксовочная система, от удушающих приемов которой скольжение угасает, и Jetour сконфуженно теряет ход. Ладно, дрифт вычеркиваем.

При длине 4,7 метра он соразмерен Skoda Kodiaq, хотя на снимках выглядит компактнее Источник: Артем Краснов

С очищенными колесами ехать веселее. Подвеска тяготеет к жесткой шкале спектра, но искусственные неровности и рельсы обезболивает неплохо. Ее характер чем-то напоминает фольксвагеновские предпочтения, когда пульс дороги под тобой не исчезает, но бьется мерно, без вторичной «икоты», а потому почти не отвлекает. Правда, большую часть времени я ездил по насту, так что веско говорить не буду. На ухабах при агрессивной езде подвеска словно смягчается, не допуская при этом раскачки, и позволяет реализовать кавалерийский наскок. Главное, не наскочить этим наскоком на ухаб побольше: просвет в 190 мм оставляет не так много пространства на ошибку.

Настройки подвески напомнили «школу Volkswagen» — мягкой не назовешь, но и лишнего не трясет Источник: Артем Краснов

Однако ехать быстро по снегу оказалось не так-то просто по другой причине: то ли широкие колеса делают Jetour T1 излишне чутким к колеям, а то ли руль чересчур легкий, но реагировать на смещения кузова оказалось сложнее, чем ожидаешь. При встречных разъездах я сильно сбрасывал скорость, опасаясь, что машина игриво скакнет в бок, а я не успею ее скорректировать. Управление казалось отстраненным, будто набираешь текст в зимних перчатках, не особо ручаясь за результат. Потом я вспомнил, что в меню встречался обычно бесполезный пункт, позволяющий менять настройки руля. И да, спортивный режим преображает машину: может быть, обратной связи и не добавляется (на скользких покрытиях ее обычно и нет), но возросшая упругость в околонулевой зоне делает общение с «Джетуром» более осмысленным. Руль здесь не слишком острый, и работать им лучше плавно и заранее, но если в комфортном режиме баранка откровенно пустая, то в спортивном избавляет тебя от игры в угадайку, высвобождая силы для других экспериментов.

Я сдался в попытках чистить машину перед съемкой. Десять минут — всё то же самое Источник: Артем Краснов

После скольжений на снегу колеса плотно зарастают снегом и на высокой скорости вибрируют из-за дисбаланса Источник: Артем Краснов

Когда-то Land Rover открыл электронный ящичек Пандоры, поставив в свои офф-роудеры селекторы выбора внедорожных режимов: снег, грязь, песок, мрак, тлен, российские дороги… Теперь эту систему, как новогоднюю гирлянду, пихают во все кроссоверы, но и пользы от нее обычно как от гирлянды: светит, но не греет. Однако у Jetour T1 от поворота шайбы возле селектора зависит ваша водительская судьба. Один раз я задел ее случайно, включив режим с кактусом (ралли-рейды по пустыне?), и при развороте получил широкий мах хвостом, потому что в этом случае ESP отключается. Бодрит, блин!

Селекторы автомата и выбора внедорожных режимов Источник: Артем Краснов

Но раз бодрит, надо бодриться: я оставил режим кактуса и проехал по дороге через заиндевевший лес. После сонного режима со снежинкой, в котором реакции тягучи и плавны, в «кактусе» Jetour несется так, словно одна из колючек попала ему под хвост. Помощи электроники почти нет, колеса высекают струи снега, двигатель наскакивает грудью на лимитатор — в самом деле ралли-рейдовские настройки. Если хочется пошалить, самое то.

Засадить такой кроссовер в снегу несложно, так что даже при всём электронном арсенале с дороги лучше не съезжать Источник: Артем Краснов

Снежный режим практичней: старт с места происходит с оттяжкой, подчеркнуто плавно, словно трогается железнодорожный состав. Зато колеса не окапываются лишний раз в снежном насте. Электроника переходит в режим максимальной бдительности, не только осаживая мотор и колеса, но и блокируя периодически муфту полного привода и задний дифференциал. Наблюдать за этим циркачеством можно на специальном экране, показывающем также углы наклона машины, компас, глубину брода и другую информацию, полезную при езде по пересеченной местности. Перед тем, как опрокинуться на траверсе, сможешь узнать, при каком угле это произошло.

Экран с внедорожной информацией. Слева — индикация блокировки муфты и заднего дифференциала Источник: Артем Краснов

Принудительно заблокировать дифференциал или муфту (как у того же Renault Duster) нельзя: за всё отвечает электроника. Отвечает, в общем, неплохо: например, при разгоне на миксте, когда одни колеса на асфальте, а другие грызут наст, Jetour слегка повиливает кормой, как застоявшаяся лошадь, но разгоняется упрямо и стабильно, с гвардейской удалью. По индикации видно, что в этих режимах и муфта, и дифференциал заблокированы, плюс старается ESP. Ее старания потом витают в воздухе ароматом тормозных колодок.

Просвет 190 мм — это на пару сантиметров меньше, чем у родственного Jetour T2 или Renault Duster. Но углы въезда и съезда неплохие, а некрашеные бамперы снижают цену ошибки Источник: Артем Краснов

Один раз, разворачиваясь, я съехал с дороги и макнул его носом в сугроб, под которым оказался кювет. При выезде обратно чувствовалось, как Jetour напряг всю мощь своего интеллекта, как закряхтели тормоза, но после пары рывков он не закопался, а выдавил себя обратно на дорогу. Опытный водитель в такой ситуации будет аккуратничать с газом и без электронных поводырей, так что чего-то невообразимого тут нет, просто они облегчают процесс и снижают усталость. Это чувствуется, когда тебе нужно не просто покорить лужу во дворе, а проехать по колеям и переметам десятки километров.

Когда выпускали эту «Волгу», большинства китайских марок, включая Jetour, еще и в проекте не было Источник: Артем Краснов

Что касается асфальтовой динамики, реакции Jetour T1 смягчены даже в обычном (не снежном) режиме: восьмиступенчатый автомат не слишком расторопен и сглаживает возможности довольно мощного двухлитрового мотора (245 л. с.). Такой ставят на более крупные Jetour T2, Chery Tiggo 9, Jaecoo J8, но ощущения, что T1 с таким двигателем превратился в горячий хетчбэк, нет. По паспорту разгон до 100 км/ч у T1 занимает 8,6 секунды, но характер всё равно флегматичный. Jetour можно превратить в разъяренного терьера, выбрав спортивный режим и ручные переключения автомата подрулевыми лепестками, но его злость больше чувствуется на скользких покрытиях, а на асфальте он тяготеет к вдумчивой езде. Не зря прямоугольные очки надел.

Массивна не только его внешность: он и весит почти две тонны, что тоже сказывается на динамике Источник: Артем Краснов

Единый стиль удалось перенести и в салон, правда, если фарам прямоугольная форма идет, то сплюснутый многоугольник руля спорен. Но стилистически не придраться: и дефлекторы, и дверные ручки — всё в одном дизайн-коде. И есть аура внедорожника. Сидишь высоко, перед глазами — палуба капота, под рукой — капитанский селектор автомата: если не авианосец, то большая яхта. И обзорность неплохая за счет вертикальных стоек, больших зеркал и четырех камер. Отдельное спасибо за клавесин «климатических» кнопочек под центральным дисплеем. Правда, почему-то правую из них отдали под регулировку температуры пассажиром, тогда как водительская настройка — только через экран. Наоборот бы сделать, не?

Оформление интерьера почти безупречно, материалы средние, главная проблема — не самое удобное кресло Источник: Артем Краснов

Дисплей не очень чувствительный, но есть голосовое управление. Меню вполне логичное, а отдельный плюс — за физические клавиши управления климатом Источник: Артем Краснов

Изображение с камер крупное и разборчивое. Задняя постоянно зарастала снегом, поэтому позади машины — «молоко» Источник: Артем Краснов

Из минусов эргономики — отчужденный профиль кресла, сделанного по китайским лекалам. Если Geely EX5 имеет сиденье мягкое, но удачно формованное, которое погружает тебя, то здесь, наоборот, выталкивает, как морская вода. И стеклоочистители бы получше: как я ни пытался отскребать их от снега, левый оставлял капли аккурат на линии взгляда.

С утра щетки стеклоочистителя сильно обмерзли, но даже после устранения льда продолжали мазать, оставляя после себя крупные капли. Зато лобовое стекло с подогревом, как и руль Источник: Артем Краснов

По вместительности Jetour T1 близок к лидерам класса вроде Skoda Kodiaq и проигрывает им не столько по геометрии, сколько по вниманию к мелочам. Например, его багажник лишен полки и каких-либо креплений, хотя объем и форма неплохие, а под полом хоть и лежит докатка, места достаточно и для полноразмерного колеса. Пятая дверь, в отличие от Jetour T2, тут подъемная, не распашная, но в городских реалиях так удобнее. Задние места просторны и имеют подогрев, но жесткая и плоская спинка еще менее удобна, чем на водительском кресле. Chery, которая является главным экспортным брендом Китая, пора уже переходить на менее азиатский крой сидений.

На втором ряду просторно, но сиденье откровенно плоское Источник: Артем Краснов

Дефлекторы, UBS-порты, подогрев сидений Источник: Артем Краснов

Багажник объемом 574 литра лишен полки, сеточек и прочих средств фиксации груза. Но размер и форма — на уровне Источник: Артем Краснов

Сиденья складываются в почти ровный пол Источник: Артем Краснов

Запаска малоразмерная, но большая пластиковая проставка намекает, что войдет и большое колесо Источник: Артем Краснов

Jetour T1 построен на традиционной для автомобилей Chery Tiggo платформе T1X, но ощущается более собранным и самоуверенным, чем ранние Tiggo 7 или 8. Можно ли вообще применять понятие платформы к чайнакарам, если они эволюционируют быстрее, чем европейцы решаются на очередной рестайлинг? Китайцы достигли невероятной скорости инжиниринга, умудряясь создавать россыпи моделей на одной базе, которые не кажутся родственниками. Скажем, Omoda C7 на платформе T1X воспринимается автомобилем более комфортным и даже утонченным на фоне среднестатистических Tiggo.

Дизайн T1 заметно отличается от Jetour T2: у него выше поясная линия, поэтому он больше похож на городские «кроссы», а не классические внедорожники Источник: Артем Краснов

Jetour T1 тоже имеет стержень: например, кузов отличается повышенной жесткостью, что позволяет открывать двери при диагональном вывешивании и сокращает уровень вибраций в салоне (если колеса не залипли снегом). В общем, Jetour T2 и T1 впечатляют в большей степени тем, как много китайские компании умудряются выжать из одного супового набора: они и щи сварят, и борщ, и салат оливье настрогают. В идейном плане в этих кроссоверах нет ничего нового, но как производственно-технологический подвиг они занимательны.

Jetour T1 построен на той же платформе, что большинство кроссоверов концерна Chery. Марка научилась придавать каждому продукту индивидуальные черты Источник: Артем Краснов

Jetour T2 дебютировал два года назад. Он крупнее T1, но разница в размерах невелика: они одноклассники. Идентичны и силовые агрегаты, хотя T2 предлагается не только с автоматом, но и роботом. У него больше просвет, задняя дверь распашная, а запаска на «спине» Источник: Jetour

Jetour T1 предложили в двух версиях — ценой 3,77 млн и 3,95 млн рублей. Технически они одинаковы, но блокировка заднего дифференциала и селектор внедорожных режимов доступен только топовой комплектации, как и электронные помощники водителю, вентиляция сидений и ряд мелких опций. Старший Jetour T2 стоит от 3,959 млн рублей с семиступенчатым «роботом», а версия с восьмиступенчатым автоматом — от 4,449 млн. Наиболее опасными конкурентами выглядят даже не другие кроссоверы, а рамник Tank 300, цена которого стартует от 4,2 млн. Он чуть компактнее, зато по проходимости играет в другой лиге и пользуется в России стабильным спросом.

Прайс-лист начинается от 3,77 млн рублей. Почти половину суммы (1,8 млн), составляют таможенные сборы Источник: Артем Краснов

Но расчет у Jetour другой. Людям не всегда нужен внедорожник, иногда эта потребность является самообманом, если человек не тратится на хорошие шины, лебедки, траки и не ездит настолько экстремально, чтобы наличие рамы стало решающим обстоятельством. И класс «кроссовер+» упрощает процесс самообманывания, снимая фантомные боли неудовлетворенного тщеславия. Такие машины выглядят хмуро и далеко не беспомощны на умеренной пересеченке, а многим большего и не надо. Приходит на ум аналогия с фотоаппаратами: профессиональные фотографы еще долго будут сидеть на полноматричных зеркалках, обычным людям достаточно смартфона, но между ними есть класс беззеркальных фотоаппаратов. Недостатки оптики они компенсируют мощным софтом, позволяя без глубоких познаний получить плюс-минус сопоставимый результат: выбрал режим — и поливай, а о диафрагме и выдержке позаботится процессор. Jetour T1 — это такая вот продвинутая беззеркалка.

Jetour T1 метит в аудиторию, которая планирует использовать кроссовер не только в городе Источник: Артем Краснов

В былые времена звездой класса псевдовнедорожников был Renault Duster, который, кстати, сейчас стоил бы не дешевле Jetour T1. Цена в Германии за полноприводные Dacia Duster составляет в районе 25 тысяч евро, поэтому при ввозе в Россию с учетом утильсборов, пошлин и логистических расходов, вряд ли получится менее 4 млн рублей (жуть, согласен). Из актуальных конкурентов Jetour самый грозный — новый Haval H7 тульской сборки. В полноприводной версии с 2-литровым 192-сильным мотором и семиступенчатым «роботом» он стоит от 3,65 млн рублей, в топовом исполнении — 3,949 млн. Если размер и объем багажника не принципиален, есть более компактный Haval Dargo на той же платформе с ценой от 3,049 млн.

Haval H7 по размерам и основным характеристикам близок к Jetour T1 Источник: Артем Краснов

Haval Dargo тоже лучше средних кроссоверов по проходимости. Его главный минус — ограниченный объем багажника Источник: Артем Краснов

Потенциал для снижения (или хотя бы сохранения) цены для Jetour T1 есть: дилеры говорят, что скоро пойдут автомобили российской сборки, которая налажена на той же ветке калининградского «Автотора», что и производство Jetour Dashing, X70 Plus и T2. Другое дело, что утильсбор на машины типа Т1 в этом году подскочил до 1,01 млн рублей. И даже если «Автотор» получит компенсацию из бюджета, общий уровень цен наверняка поднимется, а с ним — и стоимость местной сборки. Так что ждать ценопада на модели типа T1 не с чего — если только опять рухнет спрос и начнутся тотальные распродажи.

По неофициальной информации, сборку машины начал «Автотор». С официальной информацией сложно: все нынче шифруются Источник: Артем Краснов

Выбираясь с деревенских дорог на пригородную трассу, я снова почувствовал тряску от забитых снегом колес. Останавливаться не стал: сбросил скорость до 80 км/ч, на которых исчез резонанс, и доехал до автосалона, где Jetour T1 ждала мойка. Он запомнился мне не только внешностью, но и упрямством, с которым старается эту внешность оправдать. Поменять бы сиденья и дворники да поднастроить обратную связь на руле, и будет классный автомобиль для путешествий. А с учетом темпов развития Китая, почти не сомневаюсь, что они это сделают. Кабы не утильсбор, он бы мог стать новым Duster или Tiguan, а так, увы, скорее нишевый продукт. Впрочем, это не проблема Jetour. Это наша жизнь такая.

В зависимости от выбора режима зимняя езда на Т1 может быть адреналиновой или седативной Источник: Артем Краснов