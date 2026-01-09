НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Авто Обзор Полубританский «Москвич», дизельный «Патриот» и новая «Волга»: смотрим главные автопремьеры 2026 года

Полубританский «Москвич», дизельный «Патриот» и новая «Волга»: смотрим главные автопремьеры 2026 года

Большая часть новинок связана с российским автопромом

Новая М-линейка «Москвича» имеет британскую родословную (с китайской примесью) | Источник: moskvich.ruНовая М-линейка «Москвича» имеет британскую родословную (с китайской примесью) | Источник: moskvich.ru

Новая М-линейка «Москвича» имеет британскую родословную (с китайской примесью)

Источник:

moskvich.ru

В обычный год составлять список новых моделей несложно: компании наперегонки шлют релизы с грандиозными планами, объемами инвестиций, списками дебютантов. Но не в этот раз. Российский авторынок хоть и частично восстановился после удара 2022-го, но заметно оскудел: меньше новинок, ниже определенность. Около каждого анонса впору ставить сноску: «Модель выйдет, если всё пойдет плану». А может и не пойти, как мы знаем. И всё же мы собрали пару десятков наиболее значимых новинок 2026 года. Среди них пара российских моделей, несколько «новых русских» (бывших «китайцев») и горстка импортируемых машин: из-за новых утильсборов этот сегмент стремительно сжимается.

Lada Azimut&nbsp;— переднеприводный кроссовер на базе Lada Vesta, предсерийный выпуск которого уже начался. Его предложат с вазовскими моторами 1,6 литра (120&nbsp;л.&nbsp;с.), 1,8 литра (132&nbsp;л.&nbsp;с.) и китайским 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150&nbsp;л.&nbsp;с. Длина&nbsp;— 4416&nbsp;мм, просвет&nbsp;— 208&nbsp;мм, то есть по геометрии он близок к Lada Vesta SW Cross | Источник: lada.ruLada Azimut&nbsp;— переднеприводный кроссовер на базе Lada Vesta, предсерийный выпуск которого уже начался. Его предложат с вазовскими моторами 1,6 литра (120&nbsp;л.&nbsp;с.), 1,8 литра (132&nbsp;л.&nbsp;с.) и китайским 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150&nbsp;л.&nbsp;с. Длина&nbsp;— 4416&nbsp;мм, просвет&nbsp;— 208&nbsp;мм, то есть по геометрии он близок к Lada Vesta SW Cross | Источник: lada.ru

Lada Azimut — переднеприводный кроссовер на базе Lada Vesta, предсерийный выпуск которого уже начался. Его предложат с вазовскими моторами 1,6 литра (120 л. с.), 1,8 литра (132 л. с.) и китайским 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 л. с. Длина — 4416 мм, просвет — 208 мм, то есть по геометрии он близок к Lada Vesta SW Cross

Источник:

lada.ru

В 2026 году начинаются продажи первого российского электромобиля «Атом». Его оснащают передним электромотором мощностью 204&nbsp;л.&nbsp;с. и литийионной батареей (ранее заявлялась емкость 77 кВт·ч). У «Атома» экзотические распашные двери и встроенный в руль экран. При длине менее 4 метров он попадает в малопопулярный в России класс городских субкомпактов. Огорчает и цена: без учета скидок&nbsp;— 3,9&nbsp;миллиона рублей | Источник: atom.autoВ 2026 году начинаются продажи первого российского электромобиля «Атом». Его оснащают передним электромотором мощностью 204&nbsp;л.&nbsp;с. и литийионной батареей (ранее заявлялась емкость 77 кВт·ч). У «Атома» экзотические распашные двери и встроенный в руль экран. При длине менее 4 метров он попадает в малопопулярный в России класс городских субкомпактов. Огорчает и цена: без учета скидок&nbsp;— 3,9&nbsp;миллиона рублей | Источник: atom.auto

В 2026 году начинаются продажи первого российского электромобиля «Атом». Его оснащают передним электромотором мощностью 204 л. с. и литийионной батареей (ранее заявлялась емкость 77 кВт·ч). У «Атома» экзотические распашные двери и встроенный в руль экран. При длине менее 4 метров он попадает в малопопулярный в России класс городских субкомпактов. Огорчает и цена: без учета скидок — 3,9 миллиона рублей

Источник:

atom.auto

Sollers S9 начнут собирать на УАЗе в первой половине года, после чего должны стартовать продажи. Как и пикапы Sollers, автомобиль построен на базе китайского JAC JS9, при разработке которого учтены пожелания «Соллерса». Это рамный внедорожник с подключаемым полным приводом, понижающей передачей и пружинной задней подвеской. 2-литровый бензиновый мотор развивает 224–231&nbsp;л.&nbsp;с., коробка передач&nbsp;— восьмиступенчатый автомат. У JAC есть также дизели, локализованные в Татарстане, так что появление такого мотора не исключено | Источник: база Роспатента / GeminiSollers S9 начнут собирать на УАЗе в первой половине года, после чего должны стартовать продажи. Как и пикапы Sollers, автомобиль построен на базе китайского JAC JS9, при разработке которого учтены пожелания «Соллерса». Это рамный внедорожник с подключаемым полным приводом, понижающей передачей и пружинной задней подвеской. 2-литровый бензиновый мотор развивает 224–231&nbsp;л.&nbsp;с., коробка передач&nbsp;— восьмиступенчатый автомат. У JAC есть также дизели, локализованные в Татарстане, так что появление такого мотора не исключено | Источник: база Роспатента / Gemini

Sollers S9 начнут собирать на УАЗе в первой половине года, после чего должны стартовать продажи. Как и пикапы Sollers, автомобиль построен на базе китайского JAC JS9, при разработке которого учтены пожелания «Соллерса». Это рамный внедорожник с подключаемым полным приводом, понижающей передачей и пружинной задней подвеской. 2-литровый бензиновый мотор развивает 224–231 л. с., коробка передач — восьмиступенчатый автомат. У JAC есть также дизели, локализованные в Татарстане, так что появление такого мотора не исключено

Источник:

база Роспатента / Gemini

Обновится и старина «УАЗ-Патриот», и тоже не без участия JAC. Мотор ЗМЗ Pro модернизируют, в качестве альтернативы предложат 136-сильный дизель JAC елабужской сборки, а еще шестиступенчатую механику JAC производства ЗМЗ. УАЗ также перешел на российскую АБС производства НАМИ (источник технологий в данном случае не называется). В планах и автоматические трансмиссии, которые до кризиса ставили на «Патриоты» | Источник: Артем КрасновОбновится и старина «УАЗ-Патриот», и тоже не без участия JAC. Мотор ЗМЗ Pro модернизируют, в качестве альтернативы предложат 136-сильный дизель JAC елабужской сборки, а еще шестиступенчатую механику JAC производства ЗМЗ. УАЗ также перешел на российскую АБС производства НАМИ (источник технологий в данном случае не называется). В планах и автоматические трансмиссии, которые до кризиса ставили на «Патриоты» | Источник: Артем Краснов

Обновится и старина «УАЗ-Патриот», и тоже не без участия JAC. Мотор ЗМЗ Pro модернизируют, в качестве альтернативы предложат 136-сильный дизель JAC елабужской сборки, а еще шестиступенчатую механику JAC производства ЗМЗ. УАЗ также перешел на российскую АБС производства НАМИ (источник технологий в данном случае не называется). В планах и автоматические трансмиссии, которые до кризиса ставили на «Патриоты»

Источник:
Артем Краснов
«Москвич» запускает две новые модели&nbsp;— М70 и М90. В отличие от нынешних «Москвичей», это продукция не компании JAC, а британо-китайской MG, входящей в концерн SAIC. Кроссоверы имеют длину 4655&nbsp;мм и 4983&nbsp;мм. Младший доступен с 1,5- или 2-литровым мотором (последний&nbsp;— с девятиступенчатым автоматом), старший&nbsp;— только с более мощным силовым агрегатом и полным приводом. Прежняя линейка «Москвичей» остается в строю | Источник: moskvich.ru«Москвич» запускает две новые модели&nbsp;— М70 и М90. В отличие от нынешних «Москвичей», это продукция не компании JAC, а британо-китайской MG, входящей в концерн SAIC. Кроссоверы имеют длину 4655&nbsp;мм и 4983&nbsp;мм. Младший доступен с 1,5- или 2-литровым мотором (последний&nbsp;— с девятиступенчатым автоматом), старший&nbsp;— только с более мощным силовым агрегатом и полным приводом. Прежняя линейка «Москвичей» остается в строю | Источник: moskvich.ru

«Москвич» запускает две новые модели — М70 и М90. В отличие от нынешних «Москвичей», это продукция не компании JAC, а британо-китайской MG, входящей в концерн SAIC. Кроссоверы имеют длину 4655 мм и 4983 мм. Младший доступен с 1,5- или 2-литровым мотором (последний — с девятиступенчатым автоматом), старший — только с более мощным силовым агрегатом и полным приводом. Прежняя линейка «Москвичей» остается в строю

Источник:

moskvich.ru

На бывшем заводе Volkswagen в прошлом году стартовал выпуск автомобилей Tenet T4, T7, T8&nbsp;— переименованных кроссоверов Chery семейства Tiggo. В 2026-м ожидается флагманский Tenet T9 на базе Tiggo 9. Вероятно, модель получит тот же 2-литровый 245-сильный мотор, автомат и полный привод | Источник: chery.ruНа бывшем заводе Volkswagen в прошлом году стартовал выпуск автомобилей Tenet T4, T7, T8&nbsp;— переименованных кроссоверов Chery семейства Tiggo. В 2026-м ожидается флагманский Tenet T9 на базе Tiggo 9. Вероятно, модель получит тот же 2-литровый 245-сильный мотор, автомат и полный привод | Источник: chery.ru

На бывшем заводе Volkswagen в прошлом году стартовал выпуск автомобилей Tenet T4, T7, T8 — переименованных кроссоверов Chery семейства Tiggo. В 2026-м ожидается флагманский Tenet T9 на базе Tiggo 9. Вероятно, модель получит тот же 2-литровый 245-сильный мотор, автомат и полный привод

Источник:

chery.ru

Нет, это не Kia EV3, хотя похож. Это новое поколение Evolute i-Joy, сборку которого наладили на заводе «Моторинвест» под Липецком в конце прошлого года. Как и прежние модели «Эволюта», машина является копией Dongfeng, в данном случае Nano 06. Электромотор развивает 163&nbsp;л.&nbsp;с., привод только передний, батарея&nbsp;— на 52 кВт·ч. При цене с учетом госскидки в 1,8&nbsp;миллиона рублей i-Joy выглядит «убийцей» российского «Атома», тем более Evolute попадает в перечень автомобилей для такси | Источник: evolute.ruНет, это не Kia EV3, хотя похож. Это новое поколение Evolute i-Joy, сборку которого наладили на заводе «Моторинвест» под Липецком в конце прошлого года. Как и прежние модели «Эволюта», машина является копией Dongfeng, в данном случае Nano 06. Электромотор развивает 163&nbsp;л.&nbsp;с., привод только передний, батарея&nbsp;— на 52 кВт·ч. При цене с учетом госскидки в 1,8&nbsp;миллиона рублей i-Joy выглядит «убийцей» российского «Атома», тем более Evolute попадает в перечень автомобилей для такси | Источник: evolute.ru

Нет, это не Kia EV3, хотя похож. Это новое поколение Evolute i-Joy, сборку которого наладили на заводе «Моторинвест» под Липецком в конце прошлого года. Как и прежние модели «Эволюта», машина является копией Dongfeng, в данном случае Nano 06. Электромотор развивает 163 л. с., привод только передний, батарея — на 52 кВт·ч. При цене с учетом госскидки в 1,8 миллиона рублей i-Joy выглядит «убийцей» российского «Атома», тем более Evolute попадает в перечень автомобилей для такси

Источник:

evolute.ru

Автомобили BAIC собирают на калининградском «Автоторе», но в 2026 году марка изменит стратегию. Легковые модели и кроссоверы уйдут, останутся только «проходимцы» серии BJ. К двум рамникам BJ40 и BJ60 добавятся BJ41 (на фото) и кроссовер BJ30. По сути, BJ41 является новым поколением «сороковки», чуть крупнее ее и приятнее по дизайну. Полный привод и силовые агрегаты, включая дизель, унифицированы с BJ40 | Источник: baic-auto.ruАвтомобили BAIC собирают на калининградском «Автоторе», но в 2026 году марка изменит стратегию. Легковые модели и кроссоверы уйдут, останутся только «проходимцы» серии BJ. К двум рамникам BJ40 и BJ60 добавятся BJ41 (на фото) и кроссовер BJ30. По сути, BJ41 является новым поколением «сороковки», чуть крупнее ее и приятнее по дизайну. Полный привод и силовые агрегаты, включая дизель, унифицированы с BJ40 | Источник: baic-auto.ru

Автомобили BAIC собирают на калининградском «Автоторе», но в 2026 году марка изменит стратегию. Легковые модели и кроссоверы уйдут, останутся только «проходимцы» серии BJ. К двум рамникам BJ40 и BJ60 добавятся BJ41 (на фото) и кроссовер BJ30. По сути, BJ41 является новым поколением «сороковки», чуть крупнее ее и приятнее по дизайну. Полный привод и силовые агрегаты, включая дизель, унифицированы с BJ40

Источник:

baic-auto.ru

BAIC BJ30 относится к тому же размерному классу (длина 4730&nbsp;мм) и похож на внедорожник, но это кроссовер с несущим кузовом и независимыми подвесками. Для России заявлен последовательный гибрид с двумя электромоторами мощностью 409&nbsp;л.&nbsp;с. и 1,5-литровым ДВС (158&nbsp;л.&nbsp;с.) | Источник: baic-auto.ruBAIC BJ30 относится к тому же размерному классу (длина 4730&nbsp;мм) и похож на внедорожник, но это кроссовер с несущим кузовом и независимыми подвесками. Для России заявлен последовательный гибрид с двумя электромоторами мощностью 409&nbsp;л.&nbsp;с. и 1,5-литровым ДВС (158&nbsp;л.&nbsp;с.) | Источник: baic-auto.ru

BAIC BJ30 относится к тому же размерному классу (длина 4730 мм) и похож на внедорожник, но это кроссовер с несущим кузовом и независимыми подвесками. Для России заявлен последовательный гибрид с двумя электромоторами мощностью 409 л. с. и 1,5-литровым ДВС (158 л. с.)

Источник:

baic-auto.ru

Выходит новое поколение Changan CS74 Plus&nbsp;— кроссовера длиной 4770&nbsp;мм. Его оснащают 1,5-литровым (181&nbsp;л.&nbsp;с.) или 2-литровым (235&nbsp;л.&nbsp;с.) бензиновыми моторами и восьмиступенчатым автоматом. Есть версии с полным приводом. Модель выпускают в Казахстане, но откуда повезут в Россию&nbsp;— неясно. Стратегия Changan также загадочна: часть популярных моделей ушла под бренд Uni | Источник: changanauto.ruВыходит новое поколение Changan CS74 Plus&nbsp;— кроссовера длиной 4770&nbsp;мм. Его оснащают 1,5-литровым (181&nbsp;л.&nbsp;с.) или 2-литровым (235&nbsp;л.&nbsp;с.) бензиновыми моторами и восьмиступенчатым автоматом. Есть версии с полным приводом. Модель выпускают в Казахстане, но откуда повезут в Россию&nbsp;— неясно. Стратегия Changan также загадочна: часть популярных моделей ушла под бренд Uni | Источник: changanauto.ru

Выходит новое поколение Changan CS74 Plus — кроссовера длиной 4770 мм. Его оснащают 1,5-литровым (181 л. с.) или 2-литровым (235 л. с.) бензиновыми моторами и восьмиступенчатым автоматом. Есть версии с полным приводом. Модель выпускают в Казахстане, но откуда повезут в Россию — неясно. Стратегия Changan также загадочна: часть популярных моделей ушла под бренд Uni

Источник:

changanauto.ru

ГАЗ ведет переговоры с Geely о запуске производства трех ее моделей (Monjaro, Preface и, возможно, Atlas) на нижегородском автозаводе. Официальных подтверждений нет: ранее ГАЗ договаривался с Changan и даже показал три модели, но проект заглох. Если в этот раз стороны поладят, автомобили получат бренд Volga | Источник: Geely / GeminiГАЗ ведет переговоры с Geely о запуске производства трех ее моделей (Monjaro, Preface и, возможно, Atlas) на нижегородском автозаводе. Официальных подтверждений нет: ранее ГАЗ договаривался с Changan и даже показал три модели, но проект заглох. Если в этот раз стороны поладят, автомобили получат бренд Volga | Источник: Geely / Gemini

ГАЗ ведет переговоры с Geely о запуске производства трех ее моделей (Monjaro, Preface и, возможно, Atlas) на нижегородском автозаводе. Официальных подтверждений нет: ранее ГАЗ договаривался с Changan и даже показал три модели, но проект заглох. Если в этот раз стороны поладят, автомобили получат бренд Volga

Источник:

Geely / Gemini

Jaecoo J6 стилистически похож на привычный J7 и по длине сопоставим с кроссоверами Chery Tiggo 7 Pro, но в его основе&nbsp;— платформа от Tiggo 4 с растянутыми свесами (длина колесной базы «четверочная», 2620&nbsp;мм). Продажи должны стартовать в начале года, цены и двигатели пока не названы, но в Китае близкий по смыслу Jaecoo J5 оснащают 1,6-литровым турбомотором мощностью 197&nbsp;л.&nbsp;с. | Источник: jaecoo.ruJaecoo J6 стилистически похож на привычный J7 и по длине сопоставим с кроссоверами Chery Tiggo 7 Pro, но в его основе&nbsp;— платформа от Tiggo 4 с растянутыми свесами (длина колесной базы «четверочная», 2620&nbsp;мм). Продажи должны стартовать в начале года, цены и двигатели пока не названы, но в Китае близкий по смыслу Jaecoo J5 оснащают 1,6-литровым турбомотором мощностью 197&nbsp;л.&nbsp;с. | Источник: jaecoo.ru

Jaecoo J6 стилистически похож на привычный J7 и по длине сопоставим с кроссоверами Chery Tiggo 7 Pro, но в его основе — платформа от Tiggo 4 с растянутыми свесами (длина колесной базы «четверочная», 2620 мм). Продажи должны стартовать в начале года, цены и двигатели пока не названы, но в Китае близкий по смыслу Jaecoo J5 оснащают 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л. с.

Источник:

jaecoo.ru

В дополнение к кроссоверу Avatr 11 на рынок выходит крупный седан Avatr 12&nbsp;— прямой конкурент Zeekr 001. Моноприводные версии имеют мощность 313&nbsp;л.&nbsp;с., полноприводные&nbsp;— 578&nbsp;л.&nbsp;с., емкость батареи&nbsp;— 95 кВт·ч, диапазон цен&nbsp;— 6,5–7,65&nbsp;миллиона рублей. Компания Avatr&nbsp;— совместный проект Changan, CATL и Huawei | Источник: avatr-motors.ruВ дополнение к кроссоверу Avatr 11 на рынок выходит крупный седан Avatr 12&nbsp;— прямой конкурент Zeekr 001. Моноприводные версии имеют мощность 313&nbsp;л.&nbsp;с., полноприводные&nbsp;— 578&nbsp;л.&nbsp;с., емкость батареи&nbsp;— 95 кВт·ч, диапазон цен&nbsp;— 6,5–7,65&nbsp;миллиона рублей. Компания Avatr&nbsp;— совместный проект Changan, CATL и Huawei | Источник: avatr-motors.ru

В дополнение к кроссоверу Avatr 11 на рынок выходит крупный седан Avatr 12 — прямой конкурент Zeekr 001. Моноприводные версии имеют мощность 313 л. с., полноприводные — 578 л. с., емкость батареи — 95 кВт·ч, диапазон цен — 6,5–7,65 миллиона рублей. Компания Avatr — совместный проект Changan, CATL и Huawei

Источник:

avatr-motors.ru

Еще один суббренд Chery&nbsp;— iCaur (в Китае&nbsp;— iCar) может появиться в России: компания анонсировала старт продаж в 2026 году. Модельный ряд состоит из симпатичных электрических внедорожников v23 (на фото) и 03. По размеру они сопоставимы с Hyundai Creta и Renault Duster соответственно. Цены в Китае&nbsp;— от 1,2 миллиона рублей (в переводе по курсу) | Источник: icarglobal.comЕще один суббренд Chery&nbsp;— iCaur (в Китае&nbsp;— iCar) может появиться в России: компания анонсировала старт продаж в 2026 году. Модельный ряд состоит из симпатичных электрических внедорожников v23 (на фото) и 03. По размеру они сопоставимы с Hyundai Creta и Renault Duster соответственно. Цены в Китае&nbsp;— от 1,2 миллиона рублей (в переводе по курсу) | Источник: icarglobal.com

Еще один суббренд Chery — iCaur (в Китае — iCar) может появиться в России: компания анонсировала старт продаж в 2026 году. Модельный ряд состоит из симпатичных электрических внедорожников v23 (на фото) и 03. По размеру они сопоставимы с Hyundai Creta и Renault Duster соответственно. Цены в Китае — от 1,2 миллиона рублей (в переводе по курсу)

Источник:

icarglobal.com

Бонус-трек&nbsp;— электрический Geely EX2, ставший бестселлером в Китае. Его производство налажено в Белоруссии на заводе «Белджи», откуда в Россию поставляют несколько моделей, так что и приход EX2 не исключен. 116-сильный городской хетч имеет батарею емкостью 39 кВт·ч и мотор мощностью 116&nbsp;л.&nbsp;с. В Белоруссии цена составляет 45 тысяч рублей (примерно 1,2&nbsp;миллиона российских), но в случае официальных поставок автомобиля за счет утильсбора он подорожает, вероятно, вдвое | Источник: geely-motors.comБонус-трек&nbsp;— электрический Geely EX2, ставший бестселлером в Китае. Его производство налажено в Белоруссии на заводе «Белджи», откуда в Россию поставляют несколько моделей, так что и приход EX2 не исключен. 116-сильный городской хетч имеет батарею емкостью 39 кВт·ч и мотор мощностью 116&nbsp;л.&nbsp;с. В Белоруссии цена составляет 45 тысяч рублей (примерно 1,2&nbsp;миллиона российских), но в случае официальных поставок автомобиля за счет утильсбора он подорожает, вероятно, вдвое | Источник: geely-motors.com

Бонус-трек — электрический Geely EX2, ставший бестселлером в Китае. Его производство налажено в Белоруссии на заводе «Белджи», откуда в Россию поставляют несколько моделей, так что и приход EX2 не исключен. 116-сильный городской хетч имеет батарею емкостью 39 кВт·ч и мотор мощностью 116 л. с. В Белоруссии цена составляет 45 тысяч рублей (примерно 1,2 миллиона российских), но в случае официальных поставок автомобиля за счет утильсбора он подорожает, вероятно, вдвое

Источник:

geely-motors.com

Артём КрасновАртём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Авторынок Москвич Лада Автопром
Гость
