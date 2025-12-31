Hyundai отказалась выкупать два своих российских завода. А что остальные автоконцерны?

Бывший завод Hyundai выпускает четыре модели под маркой Solaris Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Концерн Hyundai не планирует выкупать обратно свой завод в Петербурге у его нынешнего владельца, российского «АГР Холдинга», сообщает Reuters со ссылкой на источники внутри южнокорейской компании. Опцион на такой шаг заканчивается в январе 2026 года, но признаков возможной сделки нет. Это касается не только завода, где собирали Hyundai Solaris, но и второго предприятия марки в Северной столице (бывший завод GM), проданного «АГР Холдингу» на тех же условиях.

Источники Reuters не детализировали позицию Hyundai, указав лишь геополитические события как фактор в принятии решений. Завод Hyundai в Каменке оставался единственным предприятием, которое можно быстро вернуть к работе в прежнем режиме. Остальные предприятия иностранных компаний либо не имеют опциона на обратный выкуп, либо уже серьезно переделаны.

Завод Hyundai считался самым современным и производительным предприятием в России Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Завод Hyundai запущен в 2010 году и являлся одним из самых автоматизированных и крупных автосборочных предприятий России: в лучшие времена здесь выпускали более 200 тысяч машин в год. Для сравнения: нынешний объем выпуска — в районе 35 тысяч. Hyundai и Kia продавали более 400 тысяч автомобилей ежегодно, опережая «Ладу».

Предприятие в Каменке прекратило работу в 2022 году, а в январе 2024-го было продано за символическую сумму около 100 долларов российскому «АГР Холдингу» с двухлетним опционом на обратный выкуп. Российская компания перезапустила этот завод, выпуская из остатков машинокомплектов тот же квартет моделей под маркой Solaris. Структуры этой же компании выкупила бывший завод Volkswagen в Калуге и второй петербургский завод Hyundai (бывший GM) в Шушарах.

Количество машинокомплектов оценивалось в 70 тысяч, чего должно было хватить на два года усеченной работы. В начале 2025 года прекратилось производство Solaris HS (бывший седан Hyundai Solaris), а теперь подходят к концу запасы деталей для остальных машин. Для продолжения работы в прежнем режиме нужен либо обратный выкуп завода южнокорейским концерном, либо его согласие тем или иным образом снабжать предприятие компонентами. Информации, что такие соглашения достигнуты или хотя бы обсуждаются, нет.

Производство седана Solaris HC прекращено еще в начале 2025 года Источник: Planeta-avto.ru

В случае разрыва отношений с Hyundai завод с большой вероятностью придется перепрофилировать под выпуск китайских автомобилей. По данным канала «Русский автомобиль», «АГР Холдинг» вел переговоры с GAC, а машины с российскими VIN даже поступали в дилерскую сеть. Кроме того, у «АГР Холдинг» налажена связь с компанией Сhery, кроссоверы которой выпускают в Калуге под маркой Tenet.

Каково положение других автозаводов

Завод в Каменке, где делали Hyundai Solaris и Kia Rio, после 2024 года имел уникальный статус: это единственное автосборочное предприятие иностранного концерна, сохранившее выпуск прежней продукции и опцион на обратный выкуп. У остальных заводов шансы вернуться к прежней работе еще ниже, включая и второе предприятие Hyundai.

Hyundai (Шушары, Санкт-Петербург) . Бывший завод GM когда-то выпускал Chervolet Cruze и Captiva, а также Opel Astra и Antara. Законсервирован в 2015 году. В 2020 году его выкупила Hyundai, но перезапустить не успела. Завод продали «АГР Холдингу» в январе 2024 года в рамках той же сделки, что и предприятие в Каменке. Двухлетний опцион заканчивается в январе 2026 года, и в случае отказа от сделки Hyundai теряет оба предприятия. «АГР Холдинг», по неофициальной информации, планирует выпускать на заводе кроссоверы Jaecoo и Omoda, возможно, под брендами Jeland и Onives;

Toyota (Санкт-Петербург). Продан ФГУП НАМИ без опциона на обратный выкуп. В данный момент простаивает. Планируется выпуск автомобилей под марками Aurus или Senat (вероятно, ребрендированные Hongqi);

Volkswagen (Калуга) . В 2023 году продан структурам «АГР Холдинг» без права обратного выкупа. В 2024 году здесь запустили производство кроссоверов Chery, которые осенью 2025-го перешли под марку Tenet;

Nissan (Санкт-Петербург). Продан в октябре 2022 года ФГУП НАМИ с шестилетним опционом на выкуп (до октября 2028 года). В 2024-м выпускал копии Chery Tiggo 7/8 Pro под брендом Xcite. Сейчас в символических объемах собирает Lada Iskra;

Renault (Москва). Передан правительству Москвы. Возможность обратного выкупа неочевидна. У французской компании есть опцион до 2028 года на долю в АВТОВАЗе, но подразумевает ли такая сделка возврат столичного завода — непонятно. Отношения Renault с Россией окончательно ухудшились после решения французской компании поставлять вооружение для Украины. Сейчас завод выпускает автомобили под маркой «Москвич» на основе JAC и MG и является сборочной площадкой электромобиля «Атом»;

Mercedes-Benz (Есипово, Подмосковье) . Завод выкуплен дилерским холдингом «Автодом» весной 2023 года с шестилетним опционом (до 2029 года). Сейчас предприятие простаивает. Обсуждался его перезапуск с автомобилями Exeed под марками Esteo или Maxeed;

Ford (Елабуга, Татарстан) . Завод продан российской компании Sollers в октябре 2022 года с пятилетним опционом (до 2027 года). После 2019-го Ford свернул выпуск легковых машин и до окончательного ухода в 2022-м производил лишь коммерческую технику. Завод сохранил профильную деятельность, выпуская грузовички и микроавтобусы JAC под маркой Sollers. Предприятие Ford во Всеволожске еще до начала СВО перепрофилировали под выпуск автокомпонентов, сейчас оно простаивает;

Mazda (Владивосток). В октябре 2022 года был продан Sollers с трехлетним опционом на выкуп, который уже истек. Sollers недолго выпускал на заводе пикапы JAC, после чего их производство перенесли на УАЗ. Чем занимается дальневосточное предприятие сейчас — неизвестно (вероятно, законсервировано).

Таким образом, даже компании, еще сохраняющие опционы на обратный выкуп, не смогут вернуться быстро: их заводы переделаны под выпуск другой продукции, так что просто «включить рубильник» не получится. Потребуются большие инвестиции, а значит, уверенность в перспективности рынка и геополитической устойчивости.

Автозавод «Москвич» перешел на сварку и окраску кузовов автомобилей JAC, поэтому быстро вернуть его на выпуск «Дастеров» вряд ли возможно Источник: пресс-служба автозавода «Москвич»

При резко выросших утилизационных сборах возвращение глобальных концернов в Россию без собственного производства практически лишено смысла, по крайней мере, в массовом сегменте. Таможенные наценки получаются настолько высокими, что даже если Toyota или Nissan возобновят официальные поставки, их автомобили смогут претендовать на статус разве что нишевого товара для обеспеченных людей. Например, при ввозе Toyota Corolla в 2026 году придется отдать в районе 1,3 миллиона рублей таможенных сборов, и эта сумма будет ежегодно увеличиваться до 2030-го.